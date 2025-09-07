Γαλλία: Η Δεξιά αποδέχεται τον διορισμό Σοσιαλιστή πρωθυπουργού - Αύριο η κρίσιμη μέρα για Μπαϊρού

«Δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι η δεξιά αποδέχεται τον διορισμό πρωθυπουργού από το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS), προειδοποίησε ο πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών (LR) Μπρουνό Ρεταϊγιό την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου από το Πορτ-Μαρλί (Υβλίν).

Η ψηφοφορία επί της πρότασης εμπιστοσύνης θα σφραγίσει την τύχη της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού αύριο στην Εθνοσυνέλευση.

Τα κόμματα που έχουν ήδη ταχθεί εναντίον του πρωθυπουργού συγκεντρώνουν την απαιτούμενη πλειοψηφία για να τον ρίξουν.

Εφόσον ο Μπαϊρού ηττηθεί κατά την ψηφοφορία επί της πρότασης εμπιστοσύνης -σενάριο που φαντάζει το πιο πιθανό, μέχρι στιγμής-, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να διορίσει αμέσως νέο πρωθυπουργό, να ζητήσει από τον Μπαϊρού να παραμείνει στην εξουσία για κάποιο χρονικό διάστημα ή να αποφασίσει να προκηρύξει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές.

Τον περασμένο μήνα, πριν ο Μπαϊρού ανακοινώσει την ψήφο εμπιστοσύνης, ο Μακρόν απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

