Σε «πόλεμο» Γαλλία και Ιταλία για το «καθεστώς Ρονάλντο» - Οργή Μελόνι για Μπαϊρού

Στο ναδίρ βρίσκονται οι σχέσεις του Palazzo Chigi με το Ελιζέ  - Τα λόγια του Γάλλου πρωθυπουργού αναφέρονται στον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ιταλία μπορούν να επωφεληθούν για 15 χρόνια από έναν ετήσιο φόρο με ενιαίο συντελεστή 200 χιλιάδων ευρώ επί του παγκόσμιου εισοδήματος και των περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται στο εξωτερικό

Newsbomb

Σε «πόλεμο» Γαλλία και Ιταλία για το «καθεστώς Ρονάλντο» - Οργή Μελόνι για Μπαϊρού
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένταση στις γαλλο-ιταλικές σχέσεις προκάλεσε η επίθεση του Γάλλου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού κατά της κυβέρνησης της Ρώμης, κατηγορώντας την πως εφαρμόζει πολιτικές «δημοσιονομικού ντάμπινγκ» με στόχο να προσελκύσει οικονομικά εύρωστους Γάλλους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξής του, ο Γάλλος πρωθυπουργός έβαλε στο στόχαστρό του τον φόρο «Ζουκμάν», τον ελάχιστο φόρο επί του πλούτου των «υπερπλούσιων» χαρακτηρίζοντάς τον ως « απειλή για τις επενδύσεις στη Γαλλία».

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι πολλοί εύποροι Γάλλοι εγκαταλείπουν τη χώρα και μετακομίζουν στην Ιταλία, καθώς εκεί εφαρμόζεται μια «πολιτική δημοσιονομικού ντάμπινγκ», που επιτρέπει στους φορολογούμενους να καταβάλλουν χαμηλότερους φόρους σε σχέση με τη Γαλλία. Όταν ο δημοσιογράφος τον διέκοψε, επέμεινε στην κατηγορία του, υπογραμμίζοντας τη διολίσθηση της Ιταλίας σε αυτή την πρακτική.

Ερωτηθείς για τη συμβολή των υψηλότερων εισοδημάτων της Γαλλίας, προειδοποίησε για τον κίνδυνο μαζικής «φορολογικής εξορίας». Ένα φαινόμενο που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον ίδιο, ιδιαίτερα προς τους στενότερους εταίρους της Γαλλίας. «Οι άνθρωποι φεύγουν επειδή υπάρχει πλέον ένα είδος φορολογικού νομαδισμού. Η Ιταλία εφαρμόζει επί του παρόντος μια πολιτική φορολογικού ντάμπινγκ!», δήλωσε μάλιστα.

Μια δήλωση που δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό στην άλλη πλευρά των Άλπεων, στη Ρώμη, όπου τα σχόλια του Φρανσουά Μπαϊρού προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Τζόρτζια Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός απάντησε σε σκληρό ύφος στον Γάλλο πρωθυπουργό, κατήγγειλε ως «εντελώς αβάσιμες» τις δηλώσεις του. Δήλωσε έκπληκτη από το γεγονός ότι το Παρίσι κατηγόρησε την Ιταλία για φορολογικό ντάμπινγκ. «Η ιταλική οικονομία είναι ελκυστική και τα πάει καλύτερα από άλλες χάρη στη σταθερότητα και την αξιοπιστία του έθνους μας» ανέφερε δηκτικά και σημείωσε: «Η Ιταλία δεν εφαρμόζει αδικαιολόγητα ευνοϊκές φορολογικές πολιτικές για να προσελκύσει ευρωπαϊκές εταιρείες».

Ο Μπαϊρού επικαλέστηκε άρθρο των Financial Times που αναφέρει ότι η ιταλική κυβέρνηση προσελκύει πλούσιους επιχειρηματίες, με ένα καθεστώς που προβλέπει ενιαίο φόρο 200.000 ευρώ ετησίως για όλα τα παγκόσμια εισοδήματα, με απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς για μη ιταλικά περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, για επαγγελματίες ιδιωτικών κεφαλαίων που δεν επωφελούνται του ενιαίου φόρου, εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 26% στα κεφαλαιακά κέρδη – σημαντικά πιο ευνοϊκός σε σχέση με άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μάλιστα, χάρη σε αυτές τις πολιτικές, το Μιλάνο έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς για υπερπλούσιους, ξεπερνώντας ακόμα και το Λονδίνο.

Έντονη ήταν η αντίδραση και του υπουργού Εξωτερικών της Ιταλίας. Ο Αντόνιο Ταγιάνι χαρακτήρισε τις κατηγορίες του Μπαϊρού ως «σοβαρή και απαράδεκτη επίθεση», αποδίδοντας τις επιτυχίες της Ιταλίας σε σταθερή πολιτική και οικονομική διαχείριση και όχι σε συνωμοσία ή αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό.

Τι είναι το «φορολογικό ντάμπινγκ» και γιατί η Γαλλία κατηγόρησε την Ιταλία

Aπό το 2017, η Ιταλία έχει ένα πολύ ελκυστικό φορολογικό καθεστώς για μεγάλες περιουσίες.

Δεν πρόκειται για φορολογικούς μηχανισμούς που αποσκοπούν στην προσέλκυση επιχειρηματικών επενδύσεων, αλλά ορισμένα άτομα μπορούν να επωφεληθούν από αυτούς. Γνωστός από τότε που ο αστέρας του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο επωφελήθηκε από αυτόν κατά τη μεταγραφή του στη Γιουβέντους Τορίνο το 2018, ο κύριος ιταλικός μηχανισμός ελκυστικότητας έγκειται στον ενιαίο φόρο επί του εισοδήματος που αποκτάται στο εξωτερικό. Αρχικά ορισμένος στα 100.000 ευρώ, αυτή η ετήσια εισφορά αυξήθηκε στα 200.000 ευρώ τον Αύγουστο του 2024. «Η Ιταλία (...) έχει μάλιστα διπλασιάσει το ενιαίο φορολογικό βάρος που ισχύει από το 2016 για τα άτομα που έρχονται να εγκατασταθούν εκεί», επισήμανε η Ιταλίδα πρωθυπουργός στο Χ. Αλλά αυτός ο ενιαίος φόρος θα μπορούσε να αποδειχθεί ελκυστικός για τις λίγες εκατοντάδες Γάλλους φορολογούμενους που στοχεύονται από έναν πιθανό φόρο Zucman.

Η Ιταλία δεν είναι η μόνη χώρα που έχει χρησιμοποιήσει φορολογικά κίνητρα για να προσελκύσει ομογενείς. Η Πορτογαλία εισήγαγε ένα σύστημα πλήρους φορολογικής απαλλαγής για το εισόδημα που αποκτάται στο εξωτερικό για δέκα χρόνια το 2009, προσελκύοντας συνταξιούχους και επενδυτές από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η πίεση στις τιμές των ακινήτων ώθησε τελικά τη Λισαβόνα να αναθεωρήσει σταδιακά την πολιτική της , καταργώντας όλες τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τους νεοφερμένους από το 2024.

Η Ελλάδα, από την πλευρά της, προτείνει επίσης έναν ενιαίο φόρο 7% για το εισόδημα που αποκτάται στο εξωτερικό, για μια περίοδο 15 ετών.

Ο φόρος Zucman, που προτάθηκε από τον οικονομολόγο Gabriel Zucman και υποστηρίχθηκε από την αριστερά, στοχεύει στην εισαγωγή ενός ελάχιστου φόρου 2% στα περιουσιακά στοιχεία ατόμων με περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ στη Γαλλία. Θα περιλαμβάνει μετοχές που κατέχουν στελέχη και θα επηρεάσει περίπου 1.800 άτομα, με εκτιμώμενη απόδοση μεταξύ 15 και 25 δισεκατομμυρίων ευρώ για το γαλλικό κράτος, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατέθεσαν οι Πράσινοι νωρίτερα φέτος. Παρόλο που η Γερουσία το απέρριψε στις 12 Ιουνίου, το μέτρο αναμένεται να συζητηθεί ξανά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2026.

Πόσοι πλούσιοι έχουν φτάσει στην Ιταλία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ιταλίας, το 2023 περίπου 1.500 υπερπλούσιοι (εκ των οποίων 425 μέλη οικογενειών) επωφελήθηκαν από το ιταλικό καθεστώς φορολογικών ελαφρύνσεων. Αυτό απέφερε στα κρατικά ταμεία 117,6 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά αν εστιάσουμε στην τετραετία 2020-2023, οι πλούσιοι που έφτασαν στην Ιταλία ήταν 2.875 (εκ των οποίων 1.108 μέλη οικογενειών).

Για ένα σύνολο περίπου 4.000 φορολογουμένων που επωφελήθηκαν από το καθεστώς και έσοδα για το δημόσιο ταμείο ύψους 315,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:19ΚΟΣΜΟΣ

Το θερμότερο καλοκαίρι στην ιστορία της βίωσε φέτος η Βρετανία

20:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Πορτογαλία – Λετονία 62-78: «Καθάρισε» ο Πορζίνγκις

20:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Κεραμέως: «Το 13ωρο ισχύει από το 2023, δεν είναι κάτι καινούργιο»

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Σε «πόλεμο» Γαλλία και Ιταλία για το «καθεστώς Ρονάλντο» - Οργή Μελόνι για Μπαϊρού

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Συγγενής ηγέτη της Χαμάς αγόρασε σπίτι στο Ισραήλ - Σοκαρισμένος ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας

20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μπήκαν στο FIR Αθηνών μεταξύ Ρόδου-Καστελόριζου για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες

20:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πέντε νέα πρόσωπα στο επιτελείο της ΚΑΕ - Επίσημη η επιστροφή Παππά

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Σε αυτό το χωριό του Ρεθύμνου κουμάντο κάνουν οι γάτες

19:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Κεραμέως για το 13ωρο: «Δεν είναι κάτι καινούργιο, ισχύει από το 2023»

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή και εκδήλωση πυρκαγιάς σε φορτηγό στην Αθηνών-Κορίνθου - Κλειστά και τα δύο ρεύματα

19:48ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Με Λεκαβίτσιους αναχωρεί για την Ιταλία – Τα φιλικά που θα δώσει

19:42ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Μέτωπο πολέμου» επιδιώκει η Γουιάνα - Σκληρό μήνυμα του υπουργού Άμυνας

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη - Μόνο στη Φωτεινή θα πω ποιος τον σκότωσε»

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής– Κινητοποιήθηκαν και δύο ελικόπτερα

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: «Δεν είχα καταναλώσει αλκοόλ», λέει η ιδιοκτήτρια της Porsche για το τροχαίο - «Ήταν σαν να μας χτυπά κεραυνός», απαντά η 26χρονη

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στη Χαλκιδική

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μηδενικούς δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα προσέφερε η Ινδία - «Είναι αργά πια, έπρεπε να το είχαν κάνει χρόνια πριν»

19:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη προπόνηση για τον Ρισόν Χολμς στο «Telekom Center Athens»

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Επανεμφανίστηκε έπειτα από 3 χρόνια ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Γιανουκόβιτς - «Απευθείας πορεία προς εμφύλιο» η ένταξη στο ΝΑΤΟ - Bίντεο

19:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: «Στόχος η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο» - Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μπήκαν στο FIR Αθηνών μεταξύ Ρόδου-Καστελόριζου για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη - Μόνο στη Φωτεινή θα πω ποιος τον σκότωσε»

19:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ο τζίρος των 3 εκατ. ευρώ, οι αστυνομικοί... σερβιτόροι και τα κατασχεμένα

18:55LIFESTYLE

Πώς ένα τραγούδι του 1989 έγινε το hit του καλοκαιριού και «τρέλανε» τη νεολαία - Γιατί οι φαν πάνε με μανταλάκια στις πίστες

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή και εκδήλωση πυρκαγιάς σε φορτηγό στην Αθηνών-Κορίνθου - Κλειστά και τα δύο ρεύματα

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζιχάντι Τζον: Πώς εντοπίστηκε και εκτελέστηκε σε... κεμπαπτζίδικο ο δήμιος του ISIS

18:23LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για τον σύζυγό της - «Έφυγε στην αγκαλιά μου, είχε καρκίνο»

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Αυτός είναι ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσε τον άντρα της: Η κυνική ομολογία της τρόμαξε τον εραστή της - «Και νόμιζες ότι δεν μπορώ να σκοτώσω μύγα»

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

18:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με δύο γυναίκες που έκλεψαν κινητά από ψητοπωλείο μέρα-μεσημέρι

20:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πέντε νέα πρόσωπα στο επιτελείο της ΚΑΕ - Επίσημη η επιστροφή Παππά

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στη Χαλκιδική

11:52ΕΘΝΙΚΑ

«Βόμβα» Κικίλια: «Ενδώσαμε το 2017 στη διαπραγμάτευση για τους όμηρους στρατιώτες και για αυτό υπάρχουν τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο»

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες είναι οι 40 παρθένες που εορτάζουν 1η Σεπτεμβρίου

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ήρωας της Κύπρου Νίκος Τούντας - Με το άρμα του έκανε ολοκαύτωμα στον εχθρό κι έσωσε 3.000 ανθρώπους - Ο αποχαιρετισμός του Νίκου Τόσκα

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Σε «πόλεμο» Γαλλία και Ιταλία για το «καθεστώς Ρονάλντο» - Οργή Μελόνι για Μπαϊρού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ