Ιταλία: Εξερράγη το ηφαίστειο Αίτνα στη Σικελία - Δείτε εντυπωσιακά βίντεο
Σκίερ κατέγραψαν την εντυπωσιακή στιγμή που εξερράγη το ηφαίστειο Αίτνα στη Σικελία στις 27 Δεκεμβρίου, εκτοξεύοντας τέφρα και καπνό στην ατμόσφαιρα

Επιστήμονες του Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia εξέδωσαν κόκκινη προειδοποίηση για τα αεροπλάνα, το υψηλότερο επίπεδο, αν και οι Αρχές δήλωσαν ότι οι πτήσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά σε ένα κοντινό αεροδρόμιο, εκτός αν αυξηθεί η πτώση τέφρας.

Η Αίτνα, το μεγαλύτερο και ψηλότερο ηφαίστειο της Ευρώπης, είναι ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο, γι' αυτό και γίνονται εκρήξεις αρκετές φορές το χρόνο.

Δείτε βίντεο:

Ιταλία: Εξερράγη το ηφαίστειο Αίτνα στη Σικελία - Δείτε εντυπωσιακά βίντεο

