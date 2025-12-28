Ιταλία: Εξερράγη το ηφαίστειο Αίτνα στη Σικελία - Δείτε εντυπωσιακά βίντεο
Δείτε βίντεο του μεγαλύτερου και ψηλότερου ηφαιστείου της Ευρώπης
Σκίερ κατέγραψαν την εντυπωσιακή στιγμή που εξερράγη το ηφαίστειο Αίτνα στη Σικελία στις 27 Δεκεμβρίου, εκτοξεύοντας τέφρα και καπνό στην ατμόσφαιρα
Επιστήμονες του Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia εξέδωσαν κόκκινη προειδοποίηση για τα αεροπλάνα, το υψηλότερο επίπεδο, αν και οι Αρχές δήλωσαν ότι οι πτήσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά σε ένα κοντινό αεροδρόμιο, εκτός αν αυξηθεί η πτώση τέφρας.
Η Αίτνα, το μεγαλύτερο και ψηλότερο ηφαίστειο της Ευρώπης, είναι ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο, γι' αυτό και γίνονται εκρήξεις αρκετές φορές το χρόνο.
