Continental: Νέες συνεργασίες με Mercedes, Hyundai, Porsche και Renault για ελαστικά 1ης τοποθέτησης

Η Continental ενισχύει ακόμη περισσότερο την παγκόσμια παρουσία της ως κορυφαίος προμηθευτής εργοστασιακού εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας νέες εγκρίσεις ελαστικών για τέσσερις σημαντικές αυτοκινητοβιομηχανίες: Mercedes-Benz, Hyundai, Porsche και Renault. Οι εγκρίσεις αφορούν μοντέλα από διαφορετικές κατηγορίες, από premium και ηλεκτρικά SUV έως compact αυτοκίνητα πόλης, επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική υπεροχή και αξιοπιστία των ελαστικών Continental.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας