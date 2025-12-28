Continental: Νέες συνεργασίες με Mercedes, Hyundai, Porsche και Renault για ελαστικά 1ης τοποθέτησης
Όλες οι εκδόσεις φέρουν σήμανση XL, για αυξημένη αντοχή και φορτίο.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Continental ενισχύει ακόμη περισσότερο την παγκόσμια παρουσία της ως κορυφαίος προμηθευτής εργοστασιακού εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας νέες εγκρίσεις ελαστικών για τέσσερις σημαντικές αυτοκινητοβιομηχανίες: Mercedes-Benz, Hyundai, Porsche και Renault. Οι εγκρίσεις αφορούν μοντέλα από διαφορετικές κατηγορίες, από premium και ηλεκτρικά SUV έως compact αυτοκίνητα πόλης, επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική υπεροχή και αξιοπιστία των ελαστικών Continental.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Το πλάνο της αλλαγής» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
08:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Rimac Nevera Founder’s Edition: Το ηλεκτρικό hypercar για... εκλεκτούς
07:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το νέο DS No8 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
06:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 28 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
11:15 ∙ LIFESTYLE