Το νέο DS No8 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Το νέο DS N°8, η ηλεκτρική ναυαρχίδα της DS Automobiles είναι πλέον διαθέσιμη και στην Ελλάδα για παραγγελία.

Ο στόχος του κορυφαίου μοντέλου της DS είναι να αποδείξει πως η ηλεκτροκίνηση μπορεί να συνδυάσει πραγματικά μεγάλες αποστάσεις, πολυτέλεια και οδηγική άνεση χωρίς συμβιβασμούς.

