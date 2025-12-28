Το νέο DS No8 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Με συνδυασμένη αυτονομία έως 750 χιλιόμετρα (WLTP) και περισσότερα από 500 χιλιόμετρα σε συνθήκες αυτοκινητοδρόμου, το DS N°8 δεν απευθύνεται απλώς σε όσους αναζητούν ένα premium ηλεκτρικό
Το νέο DS N°8, η ηλεκτρική ναυαρχίδα της DS Automobiles είναι πλέον διαθέσιμη και στην Ελλάδα για παραγγελία.
Ο στόχος του κορυφαίου μοντέλου της DS είναι να αποδείξει πως η ηλεκτροκίνηση μπορεί να συνδυάσει πραγματικά μεγάλες αποστάσεις, πολυτέλεια και οδηγική άνεση χωρίς συμβιβασμούς.
