Rimac Nevera Founder’s Edition: Το ηλεκτρικό hypercar για... εκλεκτούς

Του Γιάννη Σκουφή

Η Rimac παρουσίασε το Nevera R Founder’s Edition, μια εξαιρετικά περιορισμένη έκδοση του ηλεκτρικού της hypercar, που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Όχι μόνο σε τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας.

Βλέπετε θα κατασκευαστούν μόλις δέκα μονάδες με κάθε ιδιοκτήτη να προσκαλείται στα κεντρικά γραφεία της Bugatti Rimac στην Κροατία, για να διαμορφώσει το αυτοκίνητό του με την καθοδήγηση του ίδιου του Mate Rimac.

01 02 02 02

Η εξατομίκευση περιλαμβάνει επιλογές χρωμάτων, υλικών και λεπτομερειών, ακόμη και λογότυπα με σημαντικές ημερομηνίες της ιστορίας της εταιρείας.

Το εσωτερικό της Founder’s Edition ξεχωρίζει χάρη στις λευκές δερμάτινες επενδύσεις, τον ασύμμετρο σχεδιασμό και τα μοναδικά λογότυπα με τα αρχικά MR. Εξωτερικά, η διχρωμία με ειδικές λεπτές γραμμές και το σήμα «Founder’s Edition» κάνουν τη διαφορά.

Τεχνικά, το hypercar παραμένει… θηρίο: 2.107 ίπποι από τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, 0-100 χλμ./ώρα σε 1,72 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 431 χλμ./ώρα.

01 02 02 02

Ωστόσο, αυτό που κάνει τη Founder’s Edition μοναδική, είναι η πρόσβαση στα «μυστικά» της Rimac: συζητήσεις στρατηγικής, συμμετοχή σε δοκιμές ρεκόρ, προεπισκοπήσεις μελλοντικών μοντέλων και η δυνατότητα συμβολής στην έρευνα και ανάπτυξη της εταιρείας.

Η τιμή δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,7 εκατομμύρια δολάρια. Για τη Rimac, αυτή η έκδοση είναι κάτι περισσότερο από αυτοκίνητο, είναι το διαβατήριο για τον εσωτερικό της κόσμο.