Βασιλικό νησί βγήκε στο «σφυρί», αλλά έχει μια αντικειμενική δυσκολία

Ένα ιδιωτικό νησί που ανήκε κάποτε στη βασιλική οικογένεια είναι προς πώληση στην τιμή ενός σπιτιού. Το νησί, έκτασης 18 στρεμμάτων, βρίσκεται στις εκβολές ποταμού, κοντά στην ακτή της Βόρειας Ουαλίας και ανήκε κάποτε στη Βασίλισσα Άννα, η οποία βασίλεψε από το 1702 έως το 1714.

Το νησί και η μεγάλη βικτωριανή αγροικία του -η οποία βρίσκεται στην ανατολική του ακτή και κατοικούνταν μέχρι τη δεκαετία του 1970- δόθηκαν από τη Βασίλισσα Άννα στους προγόνους του Λόρδου Χάρλεχ και έμεινε γνωστό ως «Το Δώρο της Άννας». Η τιμή του κυμαίνεται κοντά στις 400.000 ευρώ, όσο δηλαδή κοστίζει ένα σπίτι.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr