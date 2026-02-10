Μεξικό: Η στιγμή που όχημα χτυπάει και «εκτοξεύει» γυναίκα που βγήκε απότομα στον δρόμο

Ένα τρομακτικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, που δείχνει τη στιγμή που μια γυναίκα βγαίνει ξαφνικά σε έναν δρόμο στην πόλη Μοντερέι στο Μεξικό, με αποτέλεσμα να την χτυπήσει ένα διερχόμενο όχημα, το οποίο δεν πρόλαβε να φρενάρει, και να την «εκτοξεύει» πολλά μέτρα μακριά.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι οδηγοί που βρισκόντουσαν στο σημείο, κάλεσαν αμέσως τις Αρχές, με αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες να έφτασαν άμεσα. Η 25χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένη.

Δείτε βίντεο - Προσοχή: Σκληρές εικόνες

Una joven fue embestida por un automóvil en la avenida Paseo de los Leones, en la zona Cumbres, luego de intentar cruzar la vía de manera interpestiva.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo la mujer corre de forma repentina para atravesar la… pic.twitter.com/MncYnUfADn — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) February 10, 2026

VIDEO BEFORE ACCIDENT: A 25-year-old woman threw herself in front of a moving vehicle on Av. Paseo de los Leones in Monterrey, Nuevo León.Apparently, moments earlier, while traveling with her parents, she began acting strangely, got out, and started running. Shocking… pic.twitter.com/Do2jIstOg8 — X Secular (@x4secular) February 10, 2026

Ο οδηγός του οχήματος παρέμεινε στο σημείο για να βοηθήσει και συνεργάστηκε πλήρως με τις ανακριτικές αρχές. Πληροφορίες από τοπικά μέσα κάνουν λόγο για προβλήματα ψυχικής υγείας της γυναίκας. Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα ταξίδευε με την οικογένειά της, όταν ξαφνικά αποβιβάστηκε από το όχημα και κατευθύνθηκε προς τον δρόμο.