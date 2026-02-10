Μεξικό: Η στιγμή που όχημα χτυπάει και «εκτοξεύει» γυναίκα που βγήκε απότομα στον δρόμο
Η 25χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένη
Ένα τρομακτικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, που δείχνει τη στιγμή που μια γυναίκα βγαίνει ξαφνικά σε έναν δρόμο στην πόλη Μοντερέι στο Μεξικό, με αποτέλεσμα να την χτυπήσει ένα διερχόμενο όχημα, το οποίο δεν πρόλαβε να φρενάρει, και να την «εκτοξεύει» πολλά μέτρα μακριά.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι οδηγοί που βρισκόντουσαν στο σημείο, κάλεσαν αμέσως τις Αρχές, με αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες να έφτασαν άμεσα. Η 25χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένη.
Δείτε βίντεο - Προσοχή: Σκληρές εικόνες
Ο οδηγός του οχήματος παρέμεινε στο σημείο για να βοηθήσει και συνεργάστηκε πλήρως με τις ανακριτικές αρχές. Πληροφορίες από τοπικά μέσα κάνουν λόγο για προβλήματα ψυχικής υγείας της γυναίκας. Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα ταξίδευε με την οικογένειά της, όταν ξαφνικά αποβιβάστηκε από το όχημα και κατευθύνθηκε προς τον δρόμο.