Η λίστα Επστάιν είναι η απόδειξη της σαπίλας του πλανήτη!

Όσο ανοίγουν τα έγραφα του Επστάιν, αυτού του καταδικασμένου παιδόφιλου που… τον αυτοκτόνησαν μέσα στη φυλακή, τόσο ανοίγει και ο «υπόνομος» του πλανήτη. Και από μέσα, αναδύεται η μπόχα της σαπίλας των ανθρώπων που μας κυβερνούν. Που κυβερνούν αυτόν τον κόσμο. Που σου λένε τί να κάνεις και πώς. Που σου επιβάλλουν τα θέλω τους για το… καλό σου. Όλα αυτά τα επιφανή καθάρματα, τα πραγματικά σκουπίδια που μέσω του Επστάιν ικανοποιούσαν όλες τις άρρωστες ορέξεις τους, με θύματα παιδάκια. Όλοι αυτοί οι φίλοι του Επστάιν που περίμεναν στωικά να έρθει η σειρά τους για να επισκεφτούν το νησί του και να ικανοποιήσουν τα πάθη τους.

Το σκάνδαλο Επστάιν δεν είναι απλά ένα ακόμα σκάνδαλο. Οφείλει να είναι το παγκόσμιο ξυπνητήρι των λαών. Η φωνή της συνείδησης όλων των κανονικών ανθρώπων.

Και τώρα με τις ενδείξεις να γίνονται αποδείξεις, ουδείς πια μπορεί να αμφιβάλλει για το ποιόν αυτών που έχουν τις τύχες του κόσμου στα χέρια τους… Αυτή η ανωμαλία που κυριαρχεί πρέπει να τελειώσει.

Ο Επστάιν… εξυπηρετούσε όλους τους «σπουδαίους» και ισχυρούς του κόσμου. Αυτούς που αποφασίζουν για το πώς θα ζήσεις, αν θα ζήσεις και γιατί θα ζήσεις. Αυτούς που παίζουν με τις τύχες και τις ζωές μας. Που παίζουν μέχρι και σήμερα… πόλεμο για να μεγαλώσουν τις περιουσίες τους. Κάθε όνομα και κάθε φωτογραφία που βγαίνει στη φόρα (και υπό έλεγχο βεβαίως-βεβαίως) είναι και ένα χαστούκι στο πρόσωπο του κάθε κανονικού ανθρώπου που δεν μπορεί να πιστέψει αυτά που βλέπει.

Ας τελειώνουμε λοιπόν με όλους αυτούς τους ανώμαλους. Ή τουλάχιστον ας αντισταθούμε. Με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας.