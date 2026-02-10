ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος

Ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) την Τρίτη (10/02).

Κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία NUMIL HELLAS ΑΕ λαμβάνοντας υπόψη τις επικαιροποιημένες επιστημονικές αξιολογήσεις και συστάσεις της EFSA σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου που συνδέεται με την τοξίνη cereulide στα βρεφικά γάλατα, η DANONE μητρική εταιρεία, αποφάσισε να προχωρήσει σε εθελοντική ανάκληση.

Οι παρτίδες που ανακαλούνται, σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσίευσε ο ΕΟΦ:

ΕΟΦ: Προληπτική απόφαση

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται προληπτικά με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας και εκτείνεται μέχρι το επίπεδο του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από τις αναφερόμενες παρτίδες, καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να επιστρέψουν το προϊόν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή του. Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία των προϊόντων στην ελληνική αγορά, οφείλει, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.