Ο Τζέφρι Επστάιν είναι ζωντανός; Φωτογραφία τον δείχνει να περπατάει στο Ισραήλ

Υποτιθέμενη φωτογραφία του Τζέφρι Επστάιν να κυκλοφορεί ζωντανός στο Ισραήλ αναζωπύρωσε θεωρίες συνομωσίας στα social media. Οι γνωστοί-άγνωστοι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την εικόνα, υποστηρίζοντας πως μπορεί ακόμα να ζει και να έχει, απλά, σκηνοθετήσει τον θάνατό του.

Ο Επστάιν είχε βρεθεί νεκρός στο κελί του στη Νέα Υόρκη, όπου κρατούνταν εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι αυτοκτόνησε, ωστόσο οι θεωρίες γύρω απ' τον θάνατό του δεν έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια.

