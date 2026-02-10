Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

Σε καθημερινό φαινόμενο εξελίσσονται τα περιστατικά βίας που σημειώνονται μεταξύ επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Τα βίντεο που μπορεί να βρει κανείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί.

Ένα πρόσφατο περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε μέσα σε αστικό λεωφορείο την ώρα μάλιστα που βρισκόταν εν κινήσει.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, «πρωταγωνιστές» του επεισοδίου είναι δύο άντρες μεγάλης ηλικίας. Το επεισόδιο ξεκινά όταν ένας από τους δύο πήγε να λογοφέρει με τον συνεπιβάτη του. Η αντίδραση του δεύτερου ήταν άμεση και πριν καν ολοκληρώσει τη φράση του ο πρώτος δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο.

Οι επιβάτες του λεωφορείου «πάγωσαν» προς στιγμήν καθώς δεν μπορούσαν να πιστέψουν τις εικόνες βίας που αντίκρισαν. Τα χειρότερα αποτράπηκαν με την επέμβαση των ψυχραιμότερων επιβατών που έσπευσαν να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους πριν το επεισόδιο πάρει μεγάλη έκταση.

Σημειώνεται ότι παρόμοια περιστατικά σημειώνονται σχεδόν καθημερινά στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με τις συγκεκριμένες συμπεριφορές να είναι αν μη τι άλλο κατακριτέες.

Τα βίντεο αναρτούνται στο διαδίκτυο σε καθημερινή σχεδόν βάση από τους ίδιους τους επιβάτες των μέσων μεταφοράς και με μία αναζήτηση μπορεί κανείς να εντοπίσει αρκετά παρόμοια βίντεο.

Δείτε το βίντεο:

