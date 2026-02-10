Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο ποτάμι - Στο σημείο η Πυροσβεστική
Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του και κατάφερε μόνος του να ειδοποιήσει την Πυροσβεστική
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στην Δημοτική ενότητα Αρτεμισίου στην Εύβοια, με αποτέλεσμα να καταλήξει μέσα στο ποτάμι.
Στο σημείο άμεσα έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής μετά από ειδοποίηση του οδηγού, ο οποίος κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το όχημα, με τους πυροσβέστες να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο και να προσπαθούν να απομακρύνουν το αυτοκίνητο από το ποτάμι.
Σχόλια
Trending
Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα
LIFESTYLE
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:41 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Αταμάν: «Έχασα τη γλυκιά μου μαμά»
14:10 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΕΚ: Τα συλλυπητήρια της «Ένωσης» στον Εργκίν Αταμάν
13:47 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρίο Φέρντιναντ: Αποκάλυψε πως χρησιμοποιεί καθημερινά αναπηρικό αμαξίδιο
12:05 ∙ LIFESTYLE
Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
11:28 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ