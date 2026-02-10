Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο ποτάμι - Στο σημείο η Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στην Δημοτική ενότητα Αρτεμισίου στην Εύβοια, με αποτέλεσμα να καταλήξει μέσα στο ποτάμι.

Στο σημείο άμεσα έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής μετά από ειδοποίηση του οδηγού, ο οποίος κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το όχημα, με τους πυροσβέστες να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο και να προσπαθούν να απομακρύνουν το αυτοκίνητο από το ποτάμι.