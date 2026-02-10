Νέα απάτη με δήθεν μηνύματα από ΕΛΤΑ και ΑΑΔΕ – Μην πατήσετε τον σύνδεσμο στο SMS

Σε έξαρση βρίσκονται το τελευταίο διάστημα οι ηλεκτρονικές απάτες μέσω παραπλανητικών SMS (smishing), με επιτήδειους να προσποιούνται ότι εκπροσωπούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιχειρώντας να αποσπάσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία ανυποψίαστων πολιτών.

Σύμφωνα με καταγγελίες χρηστών στο Newsbomb, τα παραπλανητικά μηνύματα εμφανίζονται ως επίσημες ειδοποιήσεις από τον ΕΛΤΑ, ενημερώνοντας δήθεν για πρόβλημα στην παράδοση δέματος και καλώντας τον παραλήπτη να πατήσει έναν σύνδεσμο για «επιβεβαίωση στοιχείων» ή «καταβολή μικρού ποσού».

Σε άλλες περιπτώσεις, οι απατεώνες χρησιμοποιούν το όνομα της ΑΑΔΕ, ισχυριζόμενοι ότι εκκρεμεί πληρωμή –ακόμη και για ανύπαρκτα διόδια– και ζητούν άμεση τακτοποίηση για την αποφυγή προστίμων.

Οι σύνδεσμοι που περιλαμβάνονται στα SMS, οδηγούν σε ιστοσελίδες που μιμούνται με μεγάλη ακρίβεια τις επίσημες σελίδες των οργανισμών (εξωτερικό domain που δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό Δημόσιο), με στόχο να πείσουν το θύμα να καταχωρίσει ευαίσθητα δεδομένα, όπως αριθμούς καρτών, κωδικούς e–banking ή στοιχεία ταυτότητας. Μόλις τα στοιχεία αυτά υποκλαπούν, οι δράστες μπορούν να προχωρήσουν σε κλοπή των ποσών ή περαιτέρω κακόβουλες ενέργειες.

Οι αρμόδιες Αρχές υπενθυμίζουν πως ούτε τα ΕΛΤΑ, ούτε η ΑΑΔΕ αποστέλλουν SMS με συνδέσμους που ζητούν πληρωμές ή προσωπικά στοιχεία. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους και να διαγράφουν αμέσως τέτοια μηνύματα.

Η ΑΑΔΕ χρησιμοποιεί αποκλειστικά ιστοσελίδες με κατάληξη .gov.gr ή .aade.gr και όχι .com. Ούτως ή άλλως, τόσο η ΑΑΔΕ όσο και οι υπόλοιποι Οργανισμοί ή Ανεξάρτητες Αρχές δεν αποστέλλουν SMS με συνδέσμους για πληρωμές ή οφειλές.

Τα επίσημα ειδοποιητήρια εμφανίζονται μόνο στο myAADE, το gov.gr inbox ή αποστέλλονται μέσω μέιλ. Αντιθέτως, τα παραπλανητικά μηνύματα είναι γενικά, χωρίς αναφορά σε πινακίδα, ΑΦΜ ή συγκεκριμένο ποσό.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, συνιστάται η απευθείας επικοινωνία με τον επίσημο φορέα μέσω των ιστοσελίδων ή τηλεφωνικών γραμμών.

Η Ελληνική Αστυνομία και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επισημαίνουν επανειλημμένα ότι η ενημέρωση και η εγρήγορση αποτελούν την καλύτερη άμυνα απέναντι σε τέτοιου είδους απάτες, οι οποίες εξελίσσονται συνεχώς και γίνονται ολοένα πιο πειστικές.

