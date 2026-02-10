Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων

Ήταν γιος του Κυριάκου Βενιζέλου, πρωτότοκου γιου του Ελευθερίου Βενιζέλου, και της Μαρίκας Ρούσσου

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον θάνατο του πρώην βουλευτή Χανίων Ελευθέριου Βενιζέλου σε ηλικία 102 ετών ανακοίνωσε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Ο εκλιπών ήταν το τελευταίο εν ζωή εγγόνι του Ελευθερίου Βενιζέλου.

eggonos.jpg

Με ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, ενώ η διοίκηση και το προσωπικό απέστειλαν συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1924. Ήταν γιος του Κυριάκου Βενιζέλου, πρωτότοκου γιου του Ελευθερίου Βενιζέλου, και της Μαρίκας Ρούσσου, μέλους εφοπλιστικής οικογένειας από τη Λέρο. Είχε δύο αδέλφια, τον Νικήτα Βενιζέλο και τη Χάρι Καραγιάννη, ενώ με τη σύζυγό του Λίλη Χαραμή απέκτησαν μία κόρη.

1770723613932-921988458-1.jpg

Πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η οικογένειά του εγκαταστάθηκε αρχικά στη Γαλλία και στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σπούδασε Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στα πανεπιστήμια Princeton και Columbia.

Εξελέγη βουλευτής Χανίων δύο φορές, το 1952 και το 1956. Μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής του πορείας δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της ναυτιλίας, συνεχίζοντας την οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση.

Διετέλεσε επί χρόνια πρόεδρος της Λέσχης Φιλελευθέρων και είχε ενεργό ρόλο στο Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», όπου ήταν επίτιμος πρόεδρος. Για τη συμβολή του τιμήθηκε ως Μεγάλος Ευεργέτης και Εταίρος του Ιδρύματος.

Η ανακοίνωση του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Από τη σύσταση του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το 2000, υπήρξε πολύτιμος συμπαραστάτης του με συγκινητική αφοσίωση. Η συμβολή του ίδιου και της συζύγου του, Λίλης, είναι ανεκτίμητη.

Το ζεύγος Βενιζέλου έχει δωρίσει σπάνιο μουσειακό, αρχειακό και φωτογραφικό υλικό, καθώς και οικογενειακά αντικείμενα και τεκμήρια, που εμπλούτισαν το αρχείο του Ιδρύματος και τις συλλογές της Οικίας–Μουσείου Βενιζέλου στη Χαλέπα. Έχει, επίσης, υποστηρίξει σειρά εκθέσεων, εκπαιδευτικών δράσεων και εκδόσεων, όπως ηβιογραφία «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο άνθρωπος, ο ηγέτης» του Νικόλαου Παπαδάκη (Παπαδή) κ.ά.

Με την ευγένεια και τη δοτικότητα που τον διέκρινε, ο αείμνηστος Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν πάντοτε πρόθυμος να μοιραστεί τις αναμνήσεις του και να συνεισφέρει με τις προσωπικές του μαρτυρίες στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς του παππού του. Συνδεόταν με στενή φιλία και αμοιβαία εκτίμηση με τον αείμνηστο Νικόλαο Παπαδάκη (Παπαδή), πρωτεργάτη και επί 25 χρόνια Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος.

Η διοίκηση και το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» τον αποχαιρετούν με βαθύτατη συγκίνηση και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Έχασα τη γλυκιά μου μαμά»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατάληψη στο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου για το «σκάψιμο αντί απουσίας»: Να φύγει η διευθύντρια, ζητούν μαθητές

14:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Με εντυπωσιακή εμφάνιση πέρασε στις «16» του WTA 1000 της Ντόχα

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

14:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

14:10ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Τα συλλυπητήρια της «Ένωσης» στον Εργκίν Αταμάν

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας - Ιατρίδης: «Αν του αφαιρεθεί η ιθαγένεια μπορεί να δικαστεί και στις ΗΠΑ»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη με δήθεν μηνύματα από ΕΛΤΑ και ΑΑΔΕ – Μην πατήσετε τον σύνδεσμο στο SMS

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Ποτέ δεν είχα ακούσει ότι είχε κάποιο πρόβλημα υγείας» – Την Τετάρτη η κηδεία της 35χρονης Ευανθίας που «έσβησε» την ώρα που θήλαζε

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο ποτάμι - Στο σημείο η Πυροσβεστική

13:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η «τρελή» ιστορία του Φρανκ Ιλέτ: Έχει να κουρευτεί 493 ημέρες για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περιμένοντας 5 σερί νίκες - Απόψε η ευκαιρία του

13:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός για Τάκη Οικονομόπουλο: «Ένας χρόνος χωρίς τον κορυφαίο Έλληνα τερματοφύλακα»

13:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρίο Φέρντιναντ: Αποκάλυψε πως χρησιμοποιεί καθημερινά αναπηρικό αμαξίδιο

13:46ΕΛΛΑΔΑ

HORECA 2026: Πώς NBG Pay και EDPS αναβαθμίζουν ψηφιακά τις σύγχρονες επιχειρήσεις

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων

13:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η εισαγγελέας προτείνει απαλλαγή για όλους τους κατηγορούμενους στην υπόθεση των «Σπαρτιατών»

13:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση οργάνωσης που διέπραττε κλοπές, απάτες και πλαστογραφίες

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Πέντε βήματα για να γίνει η Ουκρανία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κλειστός επ΄αόριστoν ο δρόμος Μύρτου - Τερτσών λόγω νέας κατολίσθησης

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε εξέλιξη στο Μαξίμου η συνάντηση Μητσοτάκη και κτηνοτρόφων - Τι θα συζητηθεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

12:05LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν κα σκότωσε τη μητέρα της – «Ξεψύχησε μέσα σε 3 λεπτά»

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λόγος της ανεξαρτητοποίησης Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Δεν παραδίδει την έδρα της

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας - Ιατρίδης: «Αν του αφαιρεθεί η ιθαγένεια μπορεί να δικαστεί και στις ΗΠΑ»

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: «Καθαρή» η μαγνητική του 2,5 ετών κοριτσιού που έπεσε σε σιντριβάνι -Πώς χάθηκε πολύτιμος χρόνος μέχρι να εντοπιστεί

11:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: MasterChef και Άγιος Έρωτας κάνουν τη διαφορά – Ποιοι «έπεσαν» στα μονοψήφια

14:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ-α-τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν: Οι 10 υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό στην Τουρκία

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 11 καταστήματα που βάζουν «λουκέτο» 20 Φεβρουαρίου

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Διευθύντρια βάζει μαθητές να σκάβουν στο προαύλιο του σχολείου για να τους σβήνει απουσίες

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 49χρονος στην Κλειτορία – Τον εντόπισαν συγγενείς μέσα στο σπίτι του

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σε κλάματα ξέσπασε ο Τζέικ Πολ για το χρυσό μετάλλιο της μνηστής του, Γιούτα Λίρνταμ - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ