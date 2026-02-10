Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων

Τον θάνατο του πρώην βουλευτή Χανίων Ελευθέριου Βενιζέλου σε ηλικία 102 ετών ανακοίνωσε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Ο εκλιπών ήταν το τελευταίο εν ζωή εγγόνι του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Με ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, ενώ η διοίκηση και το προσωπικό απέστειλαν συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1924. Ήταν γιος του Κυριάκου Βενιζέλου, πρωτότοκου γιου του Ελευθερίου Βενιζέλου, και της Μαρίκας Ρούσσου, μέλους εφοπλιστικής οικογένειας από τη Λέρο. Είχε δύο αδέλφια, τον Νικήτα Βενιζέλο και τη Χάρι Καραγιάννη, ενώ με τη σύζυγό του Λίλη Χαραμή απέκτησαν μία κόρη.

Πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η οικογένειά του εγκαταστάθηκε αρχικά στη Γαλλία και στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σπούδασε Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στα πανεπιστήμια Princeton και Columbia.

Εξελέγη βουλευτής Χανίων δύο φορές, το 1952 και το 1956. Μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής του πορείας δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της ναυτιλίας, συνεχίζοντας την οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση.

Διετέλεσε επί χρόνια πρόεδρος της Λέσχης Φιλελευθέρων και είχε ενεργό ρόλο στο Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», όπου ήταν επίτιμος πρόεδρος. Για τη συμβολή του τιμήθηκε ως Μεγάλος Ευεργέτης και Εταίρος του Ιδρύματος.

Η ανακοίνωση του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Από τη σύσταση του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το 2000, υπήρξε πολύτιμος συμπαραστάτης του με συγκινητική αφοσίωση. Η συμβολή του ίδιου και της συζύγου του, Λίλης, είναι ανεκτίμητη.

Το ζεύγος Βενιζέλου έχει δωρίσει σπάνιο μουσειακό, αρχειακό και φωτογραφικό υλικό, καθώς και οικογενειακά αντικείμενα και τεκμήρια, που εμπλούτισαν το αρχείο του Ιδρύματος και τις συλλογές της Οικίας–Μουσείου Βενιζέλου στη Χαλέπα. Έχει, επίσης, υποστηρίξει σειρά εκθέσεων, εκπαιδευτικών δράσεων και εκδόσεων, όπως ηβιογραφία «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο άνθρωπος, ο ηγέτης» του Νικόλαου Παπαδάκη (Παπαδή) κ.ά.

Με την ευγένεια και τη δοτικότητα που τον διέκρινε, ο αείμνηστος Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν πάντοτε πρόθυμος να μοιραστεί τις αναμνήσεις του και να συνεισφέρει με τις προσωπικές του μαρτυρίες στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς του παππού του. Συνδεόταν με στενή φιλία και αμοιβαία εκτίμηση με τον αείμνηστο Νικόλαο Παπαδάκη (Παπαδή), πρωτεργάτη και επί 25 χρόνια Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος.

Η διοίκηση και το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» τον αποχαιρετούν με βαθύτατη συγκίνηση και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.