Διεθνής Διαφάνεια: Άνοδος 11 θέσεων για την Ελλάδα στην καταπολέμηση της διαφθοράς

Η Ελλάδα καταγράφει σημαντική βελτίωση στην καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2025, παρά τη γενικότερη υποχώρηση των δεικτών παγκοσμίως.

Η χώρα ανέβηκε στην 56η θέση ανάμεσα σε 182 χώρες, κερδίζοντας τρεις θέσεις σε σχέση με πέρσι και βελτιώνοντας τη βαθμολογία της κατά μία μονάδα, φτάνοντας τους 50 βαθμούς σε κλίμακα 0-100. Η πρόοδος είναι ακόμα μεγαλύτερη συγκριτικά με το 2018, όταν η Ελλάδα βρισκόταν στην 67η θέση με 45 βαθμούς, καταγράφοντας άνοδο 11 θέσεων σε επταετία.

Η άνοδος αυτή συνοδεύεται από ουσιαστικά βήματα στην ενίσχυση του κράτους δικαίου: μείωση του χρόνου έκδοσης αποφάσεων μέσω του νέου δικαστικού χάρτη, αναβάθμιση δικαστικών μεγάρων και ψηφιοποίηση διαδικασιών. Κυβερνητικά στελέχη υπογραμμίζουν ότι, παρά την πρόοδο, παραμένει δρόμος για την πλήρη εφαρμογή των στόχων διαφάνειας και αποτελεσματικής δικαιοσύνης.

Σε διεθνές επίπεδο, η Δανία, η Φινλανδία και η Σιγκαπούρη παραμένουν στην κορυφή, ενώ χώρες με παρατεταμένη αστάθεια, όπως η Σομαλία, το Νότιο Σουδάν και η Βενεζουέλα, κατατάσσονται στις τελευταίες θέσεις. Η Ελλάδα, αντίθετα με τον παγκόσμιο μέσο όρο που υποχώρησε στο χαμηλό δεκαετίας των 42 βαθμών, εμφανίζει συνεχή βελτίωση.