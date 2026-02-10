Κατάληψη στο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου για το «σκάψιμο αντί απουσίας»: Να φύγει η διευθύντρια, ζητούν μαθητές

Σε κατάσταση κατάληψης παραμένει το 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, με τους μαθητές να καταγγέλλουν ακραίες πρακτικές από την διευθύντρια του σχολειου.

Το λουκέτο του σχολείου κρέμεται σπασμένο στα κάγκελα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, καθηγητές το έσπασαν νωρίτερα, χωρίς ωστόσο να αλλάξει η εικόνα, αφού το σχολικό κτήριο παρέμεινε άδειο.

Στα κάγκελα του σχολείου, οι μαθητές έχουν αναρτήσει πανό διαμαρτυρίας, στο οποίο με κόκκινα γράμματα αναγράφεται το μήνυμα: «Σχολείο να μορφώνει, όχι να εξοντώνει», στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για όσα, όπως υποστηρίζουν, βιώνουν καθημερινά.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι το κουδούνι χτύπησε κανονικά στις 14:00, όπως κάθε σχολική ημέρα, ωστόσο κανένα παιδί δεν βγήκε από το σχολικό κτήριο, καθώς δεν βρισκόταν κανείς στο εσωτερικό του. Οι μαθητές συνεχίζουν την κινητοποίησή τους, διαμαρτυρόμενοι ότι αναγκάζονται να εκτελούν εργασίες εντός του σχολείου με αντάλλαγμα τη διαγραφή απουσιών - ενώ ούτως ή άλλως, δεν τηρείται καν η υπόσχεση αυτή, όπως καταγγέλλουν.

Μαθητές αλλά και γονείς επισημαίνουν ότι η διευθύντρια εξακολουθεί να βρίσκεται στο σχολείο, παρά το σοβαρό περιστατικό που είχε σημειωθεί στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου, όταν μαθητής είχε τραυματιστεί, αφού καθηγητές, με εντολή και παρουσία της διευθύντριας επιχείρησαν να σπάσουν το λουκέτο και τις αλυσίδες με κόφτη.

Για το περιστατικό εκείνο διεξάγεται ΕΔΕ από την αρμόδια Διεύθυνση Β'Βάθμιας Εκπαίδευσης. Σήμερα, γονείς από το σχολείο μετάβησαν στα γραφεία της Β'Βάθμιας, απαιτώντας άμεσες κινήσεις προς την απομάκρυνση της καθηγήτριας.

Σύμφωνα με τις νέες καταγγελίες, οι μαθητές καλούνται ακόμη και να σκάβουν αυλάκια στον κήπο του σχολείου, προκειμένου να διαγράφονται οι απουσίες τους από τη διεύθυνση. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι γονείς, ακόμη και όταν οι εργασίες ολοκληρώνονται, οι απουσίες παραμένουν, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Τέλος, σύμφωνα με μαρτυρίες μαθητών στο Νewsbomb, οι κινητοποιήσεις δεν σταματούν εδώ, καθώς τα παιδιά εμφανίζονται αποφασισμένα να βάλουν λουκέτο και αύριο στο σχολείο, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσες εξελίξεις.

