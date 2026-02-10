«Σκάψιμο αντί απουσίας» στο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου: Τέσσερις ΕΔΕ σε εξέλιξη εις βάρος της διευθύντριας

Για τέσσερις ξεχωριστές υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη ΕΔΕ εις βάρος της διευθύντριας του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, η οποία καταγγέλλεται ότι υποχρεώνει μαθητές σε εργασίες προκειμένου να «σβήσει» τις απουσίες τους.

Μία από τις τέσσερις ΕΔΕ εις βάρος της διευθύντριας, όπως πληροφορείται το Newsbomb.gr, αφορά την υπόθεση του «κόφτη», όταν, κατά τη διάρκεια κατάληψης, η διευθύντρια του σχολείου και καθηγητής επιχείρησαν να σπάσουν την αλυσίδα της κατάληψης και τραυμάτισαν μαθητή. Οι άλλες τρεις έρευνες αφορούν περιστατικά αδικαιολόγητης συμπεριφοράς εκ μέρους της προς τους μαθητές.

«Από την πρώτη ημέρα που τοποθετήθηκε στο σχολείο ως διευθύντρια αντιληφθήκαμε το πρόβλημα, ωστόσο δώσαμε χρόνο κάνοντας υπομονή», εξηγεί στο Newsbomb.gr η πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Χαλανδρίου, Κασσιανή Παπαδάκη. Ωστόσο, η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώθηκε στο ελάχιστο, αλλά επιδεινώθηκε, με τη διευθύντρια να αρνείται διαρκώς να έρθει σε συνεννόηση με τους μαθητές και τους γονείς τους. Ειδικά κατά τη φετινή σχολική χρονιά, τα προβλήματα εντάθηκαν τόσο με τους μαθητές όσο και με τους γονείς τους, αλλά και με καθηγητές του 3ου ΕΠΑΛ, οι οποίοι πλέον δυσκολεύονταν να συνεργαστούν μαζί της.

Σε συνάντηση της διευθύντριας με την Ένωση Γονέων, σε μια απόπειρα κατευνασμού των εντάσεων, φέρεται να δήλωσε ότι είναι αποδεκτό «ακόμη κι ένα σκαμπίλι να ρίξει ο καθηγητής», μπροστά σε γονείς που παρακολουθούσαν εμβρόντητοι. Σε άλλη ενημέρωση προς τους γονείς, είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να χρησιμοποιεί ως τιμωρία, για όσα θεωρεί παραπτώματα των μαθητών, τη σωματική εργασία στο σχολείο. Μάλιστα, είχε ζητήσει από μαθητές να ξεβουλώσουν το λούκι του σχολείου και, σε αντάλλαγμα, υποσχόταν –εφόσον χρειαστεί– στο τέλος της χρονιάς «να σβήσει» απουσίες, ώστε να μη μείνουν στην ίδια τάξη.

«Οι αποβολές και οι ομαδικές αποβολές ήταν πολύ συχνό φαινόμενο, χωρίς ποτέ να ενημερώνονται οι γονείς για το τι συνέβη και για ποιον λόγο τιμωρήθηκε το παιδί τους», τονίζει η κυρία Παπαδάκη.

Το περιστατικό του περασμένου Δεκεμβρίου, με τον τραυματισμό μαθητή από τον κόφτη, προκάλεσε νέο κύμα σφοδρών αντιδράσεων από τη σχολική κοινότητα. Παρότι η διευθύντρια και ο καθηγητής που ενεπλάκησαν στο περιστατικό οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο, όπου αθωώθηκαν, με την επιστροφή τους στο σχολείο η κατάσταση παρέμεινε οριακή. Παρά την παρέμβαση ακόμη και του Δήμου Χαλανδρίου, καθώς και της Διεύθυνσης Β’βάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο τη συνεννόηση για το καλό της σχολικής ζωής, τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν.

Σήμερα, γονείς, μαθητές αλλά και καθηγητές επισκέφθηκαν εκ νέου τη Β’βάθμια Εκπαίδευση, συναντήθηκαν με τον διευθυντή και ζήτησαν την απομάκρυνση της συγκεκριμένης διευθύντριας από το σχολείο. «Όλες οι σχέσεις –μαθητών με καθηγητές, γονέων με καθηγητές αλλά και καθηγητών με τη διευθύντρια– στο σχολείο αυτό έχουν διαρραγεί και πρέπει άμεσα να δοθεί λύση», υπογραμμίζει η κυρία Παπαδάκη.

