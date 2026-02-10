Καρυστιανού: «Δεν έπρεπε να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν» – Επιμένει για τις αμβλώσεις

Η Μαρία Καρυστιανού σε διαδικτυακή συνέντευξη που παραχώρησε στο bankingnews.gr τοποθετήθηκε επί παντός επιστητού εκφράζοντας τις πεποιθήσεις της για πληθώρα ζητημάτων, μεταξύ των οποίων ήταν τα Ελληνοτουρκικά, με φόντο την αυριανή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, επέμεινε για τις αμβλώσεις, ενώ μίλησε και για το κόμμα το οποίο όπως ανέφερε ιδρύει «από ανάγκη».

Δεν έπρεπε να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Μιλώντας για τα Ελληνοτουρκικά η Μαρία Καρυστιάνου άσκησε κριτική στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας πως «δεν θα έπρεπε να γίνει η συνάντηση», έπειτα και την έκδοση αορίστου διάρκειας NAVTEX της Τουρκίας στο Αιγαίο, ενώ ανέφερε πως της δημιουργεί «ανασφάλεια και ανησυχία» που ο Πρωθυπουργός δεν έχει πει τίποτα.

«Έκπληξη και ανησυχία βέβαια μου δημιουργεί το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης χωρίς να κάνει καμία ανακοίνωση τίποτα, θα καθίσει στο τραπέζι να συζητήσει. Μου δημιουργεί και ανασφάλεια και πολλά ερωτηματικά. Να συζητήσει τι», αναφέρει, για να καταλήξει κατηγορηματικά: «Υπό αυτές τις συνθήκες όχι», απαντώντας στο ερώτημα εάν έπρεπε να πραγματοποιηθεί το ταξίδι στην Άγκυρα. «Και αν θέλετε θεωρώ προσβλητικό για τον Έλληνα πρωθυπουργό να δίνεται αυτό το τελεσίγραφο. Επιθετικές θέσεις και ένα τελεσίγραφο και ελάτε να συζητήσουμε και ο πρωθυπουργός να πηγαίνει στη συζήτηση χωρίς να έχει κάνει καμία δήλωση», είπε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού.



«Με βάση τα δεδομένα που έχουμε δει όλοι μας ως πολίτης, μιλάω αυτή τη στιγμή βλέποντας την επιθετική στάση της Τουρκίας. Ακούγοντας τον κ. Φιντάν, τον υπουργό Εξωτερικών, να μιλάει ότι δεν θα σηκωθούμε από το τραπέζι εάν δεν βρούμε μία λύση, μία λύση και έχοντας στο κεφάλι μας μία ναύτες που διαχωρίζει το Αιγαίο στα δύο επ αορίστου, χωρίς να έχουμε βγάλει εμείς δική μας από τη νύχτα, χωρίς να έχουμε καν πει κάτι σε όλη αυτή την επίθεση που δεχόμαστε αυτές τις μέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού.

Επιμένει για τις αμβλώσεις

Αναφορικά με το θέμα των αμβλώσεων η Μαρία Καρυστιανού επέμεινε στην αρχική της τοποθέτηση, όπως είχε εκφραστεί στην τηλεοπτική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, ενώ είπε πως δεν έφερε εκείνη το θέμα στην επικαιρότητα αλλά κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση που της έγινε.

Αναγκαστικά μου έγινε μια ερώτηση», λέει, υποστηρίζοντας ότι μιλά «ως παιδίατρος» «Ως παιδίατρος έχω άλλα πράγματα στο μυαλό μου, Έχουμε 68.000 γεννήσεις και 250.000 αμβλώσεις το χρόνο. Η Πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει για αυτό το πρόβλημα», είπε και το συνδύασε με το δημογραφικό.

Εστίασε, επίσης, στην οικονομική διάσταση που, όπως υποστήριξε, συνδέεται με το φαινόμενο. «Επίσης, γνωρίζω ότι η νούμερο ένα αιτία για τις αμβλώσεις είναι η οικονομική ένδεια. Είναι η ακρίβεια και θεωρώ ότι μια κοινωνία φροντιστή θα πρέπει να μεριμνήσει για αυτό το πρόβλημα», είπε, προσθέτοντας: «Δεν είναι δυνατόν να έχεις ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και να έχεις από την άλλη ανθρώπους που θέλουν να κάνουν παιδιά, αλλά δεν μπορούν να το υποστηρίξουν οικονομικά».

Υποστήριξε ακόμη ότι το ζήτημα πρέπει να συζητηθεί ευρύτερα, ενώ προανήγγειλε ότι στο πρόγραμμα του υπό διαμόρφωση εγχειρήματος θα υπάρχουν παρεμβάσεις για το κόστος ζωής: «θα πρέπει η κοινωνία να το συζητήσει και να απαιτήσει να απαιτήσει να γίνουν πράγματα και θα δείτε ότι στο πρόγραμμά μας υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα για το θέμα της ακρίβειας, που είναι και ο κύριος λόγος και για το δημογραφικό και για άλλα και για όλα τα άλλα προβλήματα». Στο ίδιο σημείο έθεσε την ακρίβεια ως παράγοντα που επηρεάζει συνολικά τη συγκρότηση οικογένειας: «Η ακρίβεια είναι ανασταλτικός λόγος για να παντρευτούν κάποιοι άνθρωποι, όχι για να ξεκινήσουν να κάνουν οικογένεια για ένα, δύο ή τρία παιδιά. Έχουμε σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα και πρέπει να το δούμε με πολύ, με πολύ μεγάλη ευθύνη».

Φασιστική η διαγραφή των «αιώνιων» φοιτητών

Φασιστική και τραγική χαρακτηρίζει η Μαρία Καρυστιανού την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη διαγραφή των “αιώνιων” φοιτητών:

“Δεν μπορώ να καταλάβω με ποιό δικαίωμα αφαιρεί κάποιος μία επιτυχία, όπως η εισαγωγή με πανελλαδικές εξετάσεις.

Θεωρώ ότι ήταν άσχημο, φασιστικό θα έλεγα, να διαγράψει κάποιος αυτούς τους φοιτητές”, τονίζει και υπόσχεται πως αν το πολιτικό της εγχείρημα της δώσει τη δυνατότητα, θα προχωρήσει σε επανεγγραφή των 280.000 φοιτητών που διαγράφηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ψεύτικη και προσχηματική η πρόταση για το άρθρο 86

Αναφορικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος και συγκεκριμένα, για την αναθεώρηση του Αρθρου 86 περί ευθύνης Υπουργών, η Μαρία Καρυστιανού χαρακτηρίζει την πρόταση της κυβερνησης ψεύτικη και

προσχηματική:

«Το άρθρο 86, είναι αυτό που επέτρεψε να έχουμε αυτό το επίπεδο διαπλοκής στη χώρα. Η πρόταση του κ. Μητσοτάκη είναι τελείως ψεύτικη, θα μπορούσε να το κάνει από το 2019, όχι τώρα, πριν τις εκλογές», αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη που παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού στο bankingnews.gr: