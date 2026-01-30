Δένδιας: Η Ελλάδα προφανώς δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη διετή NAVTEX από την Τουρκία

Νέο, σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα για τις νέες τουρκικές προκλήσεις από τον Νίκο Δένδια. Ο υπουργός Άμυνας απάντησε στην έκδοση διετούς NAVTEX από τη γείτονα χώρα αποκόπτοντας το μισό Αιγαίο, τονίζοντας πως «είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μία τέτοια προσέγγιση και το ξέρει η Τουρκία».

«Δεν ξέρω για ποιους λόγους, εσωτερικής πολιτικής, το έκαναν αυτό. Σε επίπεδο δικαίου, οι διαρκείς NAVTEX δεν έχουν καμία ουσία», επεσήμανε ο κ. Δένδιας μιλώντας στον ALPHA 9.89, συμπληρώνοντας ότι «δεν βοηθούν τις σχέσεις με την Ελλάδα».

«Δεν είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να θεωρήσουμε ότι αυτό συνιστά ενέργεια που η Ελλάδα δεσμεύεται να αντιδράσει με τρόπο που θα επέτρεπε στην Ελλάδα να θεωρήσει ότι η NAVTEX αυτή επιβάλλεται στην πράξη. Δεν έχουμε συνηθίσει κάτι τέτοιο, είναι παντελώς εκτός πλαισίου, τι να πει κανείς», ολοκλήρωσε ο υπουργός Άμυνας.

