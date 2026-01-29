Τουρκία: Αλυτρωτικές δηλώσεις για την δήθεν «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη

Μπαράζ τουρκικών προκλήσεων δυναμιτίζει την επερχόμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τους Τούρκους να προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα.

Το πρωί της Πέμπτης, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας δυναμίτισε το κλίμα κάνοντας λόγο για Navtex αορίστου διάρκειας, και την ίδια στιγμή, στους λογαριασμούς που διατηρούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Τούρκοι έθιξαν άλλο ένα παγιωμένο θέμα εδώ και δεκαετίες που έχει διευθετηθεί με την Συνθήκη της Λωζάνης και δεν είναι άλλο από την δυτική Θράκη.

Οι Τούρκοι στην ανάρτησή τους μιλούν για ακόμα μία φορά για «τουρκική μειονότητα» κλιμακώνοντας την αλυτρωτική ρητορική της. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση, την οποία συνοδεύουν με τη φωτογραφία του Σαδίκ Αχμέτ (σ.σ.: Έλληνας ιατρός και πολιτικός της μουσουλμανικής μειονότητας Δυτικής Θράκης) «στις 29 Ιανουαρίου, Ημέρα Εθνικής Αντίστασης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Τούρκων της Δυτικής Θράκης, η οποία συμβολίζει την πορεία που σηματοδότησε την αναγνώριση της εθνικής ταυτότητας της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματα των συμπατριωτών μας βάσει του διεθνούς δικαίου και των συνθηκών και ότι θα τα υπερασπιζόμαστε πάντα».

Αόριστης διάρκειας οι NAVTEX μας στο Αιγαίο – Η Ελλάδα να συντονίζεται μαζί μας για έρευνες

Νωρίτερα, κατά το καθιερωμένο briefing της Πέμπτης στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η Άγκυρα υποστήριξε ότι όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στο Αιγαίο «εντός των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας της θα πρέπει να γίνονται σε συντονισμό με την Τουρκία», επαναφέροντας παράλληλα το αφήγημα για την αποστρατικοποίηση των νησιών, κάνοντας λόγο για «μονομερείς ενέργειες και πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας».

«Με τις NAVTEX που εκδίδουμε, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τονίζουμε ότι οι ναυτικές αναγγελίες που καλύπτουν την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο Πέλαγος και όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας πρέπει να συντονίζονται με τη χώρα μας», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ και συνεχίζει: «Υπογραμμίζουμε ότι η διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε περιοχές που περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα των Νησιών με Αποστρατιωτικοποιημένο Καθεστώς (GASA) αντιτίθεται στις διεθνείς συνθήκες».

«Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να καθιστούν ανενεργές, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τις μονομερείς ενέργειες και πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας τα οποία απορρέουν από τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της», καταλήγει το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Παρότι η ένταση έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία τρία χρόνια, η Τουρκία εμμένει στην σκληρή της στάση για τα ζητήματα που αφορούν στο Αιγαίο, αμφισβητώντας το καθεστώς. Υπ' αυτές τις προϋποθέσεις, δεν δημιουργούνται μεγάλες προσδοκίες ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν...

Προκλήσεις και εντός των τειχών

Την ίδια στιγμή, οι υπεύθυνοι του συλλόγου φιλάθλων της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομάδας Φενέρμπαχτσε, επιμένουν και ζητούν να τοποθετήσουν στο όνομα του σωματείου τους τον ψευδεπίγραφο χαρακτηρισμό «Δυτική Θράκη», προκαλώντας τριγμούς στην τοπική κοινωνία.

Με απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Κομοτηνής είχε αποφανθεί τον Μάιο του 2024 ότι το σωματείο «Σύλλογος Φιλάθλων Φενέρμπαχτσε στη Δυτική Θράκη» έπρεπε να διαλυθεί, καθώς υπήρχαν υποκρυπτόμενοι αυτονομιστικοί και αλυτρωτικοί σκοποί στην ονομασία. Μετά την πρωτόδικη δικαστική απόφαση, οι υπεύθυνοι του συλλόγου άσκησαν έφεση και την περασμένη Παρασκευή η υπόθεση εκδικάστηκε στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο με την απόφαση να αναμένεται τις προσεχείς εβδομάδες.

