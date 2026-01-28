Γεραπετρίτης: Απολύτως ανυπόστατο το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών

«Το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών είναι απολύτως ανυπόστατο. Δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα», είπε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις που έγιναν στη Βουλή για γκρίζες ζώνες ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι «η πάγια εθνική μας θέση είναι ότι το διεθνές δίκαιο έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Καμία κυβέρνηση, κανένας Υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική αυτή θέση. Η Ελλάδα μεγαλώνει το διεθνές της αποτύπωμα, θωρακίζεται από κάθε τυχόν επιβουλή και γι’ αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι σημαντικό από κοινού όλοι να εργαστούμε πάνω στην κατεύθυνση αυτή χωρίς εσωστρέφεια και με το βλέμμα στην ενίσχυση της χώρας μας».

«Η Ελλάδα θα είναι παρούσα στην επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή»

Στην τοποθέτηση του στη σημερινή συνεδρίαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στα ζητήματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή. «Η Ελλάδα, με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τη διεθνή πολυμέρεια, τάσσεται υπέρ κάθε πρωτοβουλίας η οποία αφορά στην ειρήνευση στην πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Παράλληλα ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε ότι «θα πρέπει πρωτίστως σήμερα να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, να υπάρξει κάθε πρωτοβουλία η οποία θα κατατείνει στη βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα στην επόμενη μέρα με παραδοσιακές, ισχυρές σχέσεις με όλον τον αραβικό κόσμο και με τη στρατηγική σχέση που διαθέτει με το Ισραήλ».

Ο υπουργός Εξωτερικών μίλησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας και για τη Συρία. «Η Ελλάδα έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον για το θέμα της Συρίας. Θα πρέπει να τηρηθούν απολύτως οι συμφωνίες για την κατάπαυση του πυρός οι οποίες έχουν συναφθεί. Κάθε φαινόμενο βίας θα πρέπει να τυγχάνει πολύ εξειδικευμένης έρευνας και να υπάρχει απόλυτη λογοδοσία. Η κυβέρνηση της Συρίας θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Σύρων πολιτών και ιδιαίτερα εκείνων των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Τα συλλυπητήρια για την τραγωδία στη Ρουμανία

Επιπλέον ο Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. «Ήταν μια τραγωδία ανείπωτη, γιατί η Ελλάδα, η ελληνική πολιτεία, στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα τόσο στις οικογένειες των θανόντων όσο και στους τραυματίες», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας αύριο θα επιστρέψουν οι σοροί στη Θεσσαλονίκη, όπως επίσης με ειδική πτήση του ΕΚΑΒ θα επιστρέψει και τραυματίας στην πόλη του για την περαιτέρω παροχή νοσηλείας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.

