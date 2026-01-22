Γεραπετρίτης για «όχι» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ: «Η Ελλάδα συντάσσεται με την υπόλοιπη ΕΕ»

Ο Έλληνας υπ.Εξ. ανέφερε ότι η συγκεκριμένη σύνοδος είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό forum, το οποίο αφορά στο μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων, στο μέλλον της ίδιας της Ευρώπης

Η Ελλάδα αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, ένα σχέδιο που εκπόνησε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πολύπαθη Γάζα κι ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης εξήγησε γιατί η χώρα μας αποφάσισε να απέχει από τη διαδικασία.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο Kontra channel, ο υπουργός εξήγησε ότι «το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο προτάθηκε από τον Τραμπ, έχει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, χαρακτηριστικά νομικά, τα οποία χρειάζονται μεγαλύτερης εμβάθυνσης. Εκείνο, το οποίο οφείλω να τονίσω, είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το ψήφισμα 2803, το οποίο η Ελλάδα ως εκλεγμένο μέλος υπερψήφισε».

«Η πρόταση Τραμπ δεν είναι προσωρινή και δεν αφορά μόνο στη Γάζα»

Ο κ. Γεραπετρίτης, τόνισε ότι η πρόταση του Αμερικανού προέδρου δεν αφορούσε μόνο στη Γάζα και στη διάδοχη κατάσταση, δηλαδή σε ένα προσωρινό μέτρο μέχρι να παγιωθεί η ειρήνη στην περιοχή. Αντ' αυτού, η πρόταση Τραμπ είχε ευρύτερο πεδίο δράσης, κι αφορούσε γενικά στις διενέξεις, και περιλάμβανε μόνιμα χαρακτηριστικά.

«Αυτό είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ανέφερε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα αναφέρεται στη Γάζα και ότι θα είναι ένας προσωρινός μηχανισμός για την επίλυση του ζητήματος στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στην περιοχή της Γάζας.

Η πρόταση, η οποία μας περιήλθε -και είναι επί της αρχής σημαντικό ότι η πρόταση αυτή απευθύνθηκε και στην Ελλάδα, διότι δεν πήγε σε όλους τους Ευρωπαίους, πήγε σε ένα σχετικά μικρό αριθμό Ευρωπαίων- είναι μία πρόταση, η οποία δεν αφορά μόνο τη Γάζα, αλλά αφορά γενικά τις διενέξεις, οι οποίες εμφανίζονται, καθώς επίσης και έχει και μόνιμα χαρακτηριστικά.

Άρα, υπάρχει μία σχετική απόσταση μεταξύ του ψηφίσματος και του Συμβουλίου Ειρήνης. Εξ αυτού του λόγου υπάρχει ένας σοβαρός προβληματισμός όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά σχεδόν από το σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόσταση αυτή» είπε ο υπουργός.

Καθολικό το «όχι» της ΕΕ, προς το παρόν λέει «ναι» ο Όρμπαν

Για το γεγονός ότι μόνο η κυβέρνηση Όρμπαν, ο οποίος είναι θιασώτης του Τραμπ, έχει εκδηλωθεί θετικά, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι αυτό που έχει σημασία και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα, είναι ότι «η Ελλάδα, ούσα εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας, εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έχει μία πρόσθετη δέσμευση από τον Οργανισμό, έτσι ώστε να μην αφίσταται από τα ψηφίσματα αυτά. Η πραγματικότητα είναι ότι, ακόμη και τώρα, βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Τις τελευταίες 72 ώρες είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω εκτενώς με όλους, όπως επίσης και με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με αραβικά κράτη.

Αυτή τη στιγμή διαφαίνεται ότι σχεδόν καθολικά η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι στην παρούσα φάση να μην συνταχθεί με το Συμβούλιο Ειρήνης. Εφόσον υπάρχει αυτή η θέση ομόθυμη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε είναι προφανές ότι η Ελλάδα θα κρίνει ανάλογα».

Όσον αφορά τέλος στην επίσημη θέση της χώρας, ο υπουργός Εξωτερικών αφού παρέπεμψε σε τοποθέτηση Μητσοτάκη επί του θέματος, το προσεχές διάστημα, τόνισε ότι Ελλάδα «θα συνταχθεί με τους Ευρωπαίους εταίρους και θα φέρει τη θέση εκείνη που είναι συμβατή απολύτως με το Διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή πολυμέρεια, ιδίως στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών [...] Εάν υπάρξει οποιοσδήποτε διχασμός εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αξιολογήσουμε».

Τέλος, όσον αφορά στην πιθανή εμπλοκή Πούτιν στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι θα ήταν αντιφατικό να καθίσει η Ελλάδα στο ίδιο τραπέζι και να συζητά για τις παγκόσμιες διενέξεις με ένα κράτος που έχει εισβάλει σε άλλο κυρίαρχο κράτος.