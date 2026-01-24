Γιώργος Γεραπετρίτης: Θέματα κυριαρχίας δεν αποτελούν μέρος του διαλόγου μας με την Τουρκία

Ξεκάθαρο μήνυμα Γεραπετρίτη στον «Εθνικό Κήρυκα» για τη μονομερή άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και τον περιορισμό του διαλόγου αποκλειστικά στην οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας

Γιώργος Γεραπετρίτης: Θέματα κυριαρχίας δεν αποτελούν μέρος του διαλόγου μας με την Τουρκία
«Η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ των πρωτοβουλιών που προωθούν την ειρήνη και είναι υπέρμαχος της πολυμερούς διπλωματίας ως μέσου οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συλλογικής συνεργασίας». Αυτό τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο Συμβούλιο της Ειρήνης, επισημαίνοντας όμως ότι ως προς το ζήτημα αυτό η χώρα μας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους της.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι η Ελλάδα προσεκλήθη από τον Αμερικανό Πρόεδρο να συμμετάσχει ως ιδρυτικό μέλος στο Συμβούλιο της Ειρήνης. Πρόσθεσε όμως ότι «είναι αυτονόητο ότι η θέση μας συγκαθορίζεται από την ιδιότητά μας ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Υπό την έννοια αυτή, οφείλουμε να κινούμαστε στο πλαίσιο του σχετικού ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας, που καθορίζει ότι το Συμβούλιο Ειρήνης συνιστά προσωρινό μηχανισμό που αποσκοπεί στην ειρήνευση στη Γάζα. Ως εκ τούτου, η απόσταση που υφίσταται μεταξύ του προτεινόμενου Χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης και του Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας εγείρει προβληματισμό. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα, με σύνεση και αξιοπιστία, βρίσκεται ως προς το ζήτημα αυτό σε διαρκή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και άλλες σύμμαχες χώρες».

Αναφερόμενος στο θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων της χώρας μας έως τα 12 ναυτικά μίλια, είπε ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας που ανάγεται στην κυριαρχία της χώρας.

«Ως εκ τούτο θα το ασκήσουμε μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί από την ελληνική Πολιτεία, όπως άλλωστε συνέβη πριν 5 χρόνια στο Ιόνιο και έως το ακρωτήριο Ταίναρο. Θεωρώ αυτονόητο ότι η ενάσκηση νόμιμου δικαιώματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να προκαλεί κρίση στη σχέση μεταξύ δύο γειτονικών χωρών, πολλώ δε μάλλον δεν μπορεί να συνιστά λόγο απειλής» είπε. Υπογράμμισε ότι συζητούμε με την Τουρκία, στο πλαίσιο ενός δομημένου διαλόγου που εκκίνησε πριν από περίπου 2 χρόνια, αλλά -τόνισε- θέματα κυριαρχίας δεν αποτελούν μέρος του διαλόγου αυτού.

«Η μόνη διαφορά που έχουμε και μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς διαδικασίας, είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διαφορά η οποία άλλωστε συνιστά ιστορικά και την υποκείμενη αιτία των μεγάλων εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών. Διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, αδυναμία, απεμπόληση του εθνικού συμφέροντος. Ο διάλογος είναι η δικλείδα ηρεμίας, σταθερότητας και καλής γειτονίας» επισήμανε ο κ. Γεραπετρίτης.

Αναφερόμενος στο Ουκρανικό, είπε ότι η χώρα μας στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου και την εμπέδωση διαρκούς ειρήνης, που θα πρέπει να κατοχυρώνει πλήρως την κυριαρχία της Ουκρανίας και να προβλέπει εκείνες τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα λειτουργούν αποτρεπτικά έναντι ενδεχόμενης μελλοντικής απειλής.

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, είπε ότι η Ελλάδα κατάφερε να αυξήσει τη διπλωματική της ισχύ, να εδραιώσει συμμαχίες και να θεωρείται από όλους ως ένας έντιμος συνομιλητής. «Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι κόκκινες γραμμές μας είναι σταθερές και ενιαίες: η καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, η απόλυτη προσήλωση στους κανόνες της διεθνούς πολυμέρειας, η ειρηνική επίλυση των διαφορών, ο σεβασμός στην κυριαρχία όλων των κρατών, η υπεράσπιση του αμυνόμενου, καθώς και η καταδίκη κάθε μορφής αναθεωρητισμού. Αυτές οι αξίες που διέπουν την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι αδιαπραγμάτευτες και δεν χωράει καμία απολύτως έκπτωση» κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.

