Επστάιν: O εμιρατιανός δισεκατομμυριούχος πίσω από την υπόθεση του «βίντεο βασανιστηρίων»

Η αποκάλυψη προέκυψε από τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στο πλαίσιο των «αρχείων Epstein»

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής του Κεντάκι, Thomas Massie, ήταν ο άνθρωπος - που αφού είδε τα αρχεία κατονόμασε τον Εμιρατινό επιχειρηματία Sultan Ahmed bin Sulayem ως το πρόσωπο στο οποίο ο Τζέφρι Επστάιν είχε στείλει email για ένα «βίντεο βασανιστηρίων». Ο Sulayem είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος (CEO) της DP World, ενός παγκόσμιου κολοσσού στον τομέα των logistics με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ έχει διατελέσει σε διάφορες θέσεις αξιωματούχου στην χώρα του, μεταξύ των οποίων και Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένων, Τελωνείων και Ελεύθερης Ζώνης (Ports, Customs & Free Zone Corporation) του Ντουμπάι, Πρόεδρος του Διεθνούς Επιμελητηρίου του Ντουμπάι (Dubai International Chamber) αλλά και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ντουμπάι.

Το επίμαχο email και οι αποκαλύψεις

Η αποκάλυψη προέκυψε από τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) στο πλαίσιο των «αρχείων Epstein». Αν και σε πολλά έγγραφα το όνομα του αποστολέα ή του παραλήπτη ήταν καλυμμένο (redacted), οι νομοθέτες είχαν πρόσβαση στα μη επεξεργασμένα αρχεία.

Σύμφωνα με το έγγραφο, ο Επστάιν έστειλε ένα email στις 24 Απριλίου 2009, το οποίο έγραφε: «Πού είσαι; Είσαι καλά; Μου άρεσε το βίντεο βασανιστηρίων». Ο παραλήπτης απάντησε την επόμενη ημέρα αναφέροντας: «Είμαι στην Κίνα, θα βρίσκομαι στις ΗΠΑ τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου». Το περιεχόμενο ή η φύση του εν λόγω βίντεο παραμένουν άγνωστα.

Η αντιπαράθεση στο Κογκρέσο

Ο Thomas Massie, ο οποίος πρωτοστάτησε στην προσπάθεια για τη δημοσιοποίηση των αρχείων, υπαινίχθηκε αρχικά στο "X" ότι ένας «Σουλτάνος» φαίνεται να έστειλε αυτό το μήνυμα, καλώντας το DOJ να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας, Todd Blanche, απάντησε έντονα κατηγορώντας τον βουλευτή για «εντυπωσιασμό», σημειώνοντας ότι το όνομα του Σουλτάνου ήταν ήδη διαθέσιμο χωρίς επεξεργασία σε άλλο σημείο των αρχείων (κωδικός EFTA00666117), ενώ οι διαγραφές αφορούσαν μόνο την προσωπική διεύθυνση email σύμφωνα με τον νόμο.

Τα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι ο Sulayem και ο Epstein διατηρούσαν φιλική σχέση και αλληλογραφούσαν για σεξουαλικές εμπειρίες. Μάλιστα, ο Εμιρατινός επιχειρηματίας συνέχισε την επικοινωνία με τον Epstein για χρόνια μετά την καταδίκη του τελευταίου το 2008 για προαγωγή ανήλικης στην πορνεία. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η εμφάνιση κάποιου στα αρχεία Epstein δεν αποτελεί απόδειξη ποινικού αδικήματος.

Καταγγελίες για απόκρυψη στοιχείων

Παρά τη δημοσιοποίηση περίπου 3,5 εκατομμυρίων αρχείων βάσει της Πράξης Διαφάνειας (Epstein Files Transparency Act), ο Δημοκρατικός βουλευτής Jamie Raskin κατήγγειλε τη Δευτέρα ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρακρατά ακόμη «τρία εκατομμύρια έγγραφα». Ο Raskin, έχοντας δει μέρος των μη επεξεργασμένων αρχείων, υποστήριξε ότι υπάρχουν πολλές «εντελώς περιττές διαγραφές στοιχείων», ενώ καυτηρίασε το γεγονός ότι δόθηκαν μόνο τέσσερις υπολογιστές στους βουλευτές για να εξετάσουν τον τεράστιο όγκο δεδομένων, περιορίζοντας τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου.

