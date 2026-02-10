Το πρόσωπο του «Βρικόλακα» αποκαλύφθηκε μετά από 400 χρόνια - Τον ακρωτηρίασαν για να μην επιστρέψει

Βρέθηκε θαμμένος σε κάτι που φαίνεται να ήταν εκκλησία

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Το πρόσωπο του «Βρικόλακα» αποκαλύφθηκε μετά από 400 χρόνια - Τον ακρωτηρίασαν για να μην επιστρέψει
skynews
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πριν από 400 χρόνια, προλήψεις και δεισιδαιμονίες ήταν αναπόσπαστο κομμάτι στην καθημερινότητα των ανθρώπων, που προσπαθούσαν να ξορκίσουν το κακό από τη ζωή τους.

Σε έναν τάφο στη Ράσεσα της ανατολικής Κροατία, βρέθηκε ένα αποκεφαλισμένο πτώμα, το οποίο είχαν ξεθάψει, και ξαναθάψει με το κεφάλι προς τα κάτω, σκεπασμένο με βαριές πέτρες για να μην επιστρέψει από τους νεκρούς, ως βρικόλακας.

Στο σήμερα, επιστήμονες ανακατασκεύασαν το πρόσωπο του νεκρού και αποκαλύπτουν πώς έμοιαζε ο «βρικόλακας».

Σύμφωνα με την αρχαιολόγο Νατάσα Σάρκιτς, μέλος της ομάδας ανασκαφής, η βιο-αρχαιολογική ανάλυση έδειξε ότι ο άνδρας, ο οποίος συμμετείχε συχνά σε σκληρές συγκρούσεις, είχε βίαιο θάνατο.

Σε ένα από τα βίαια επεισόδια, το πρόσωπό του παραμορφώθηκε, κάτι που κατά την αρχαιολόγο, θα μπορούσε να προκαλέσει φόβο και αποστροφή, οδηγώντας σε κοινωνικό αποκλεισμό.

Τότε επικρατούσα άποψη ήταν ότι τα άτομα που πέθαιναν βίαια, συμπεριφέρονταν βίαια στη ζωή τους ή θεωρούνταν αμαρτωλά ή κοινωνικά αποκλίνοντα, κινδύνευαν να γίνουν βρικόλακες, όντα που θεωρούνταν εκδικητικά και ικανά να βλάψουν τους ζωντανούς, να μεταδώσουν ασθένειες και να σκοτώσουν ανθρώπους ή ζώα.

Η Δρ Σάρκιτς είπε ότι, στη σλαβική παράδοση, η ψυχή παραμένει συνδεδεμένη με το σώμα για περίπου 40 ημέρες μετά τον θάνατο.

Σε αυτή την περίοδο, διάφορα προληπτικά μέτρα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αποτρέψουν την επιστροφή των νεκρών ως βρικόλακες.

Αυτά περιλάμβαναν το πάσσαλο, το κάψιμο ή τον αποκεφαλισμό του πτώματος, το θάψιμο με το πρόσωπο προς τα κάτω, το σκέπασμα με πέτρες και το δέσιμο των άκρων.

kranio-vampir.jpg

Tο θρυμματισμένο κρανίο του «βαμπίρ»

Για να ολοκληρώσει την ανακατασκευή, ο γραφίστας Κικέρωνας Μοράες ξεκίνησε ανακατασκευάζοντας εικονικά το κρανίο του άνδρα, που ήταν κατακερματισμένο, χρησιμοποιώντας δεδομένα από αξονική τομογραφία.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα δεδομένα από ζώντες δότες για να σχεδιαστεί η πιθανή τοποθέτηση των χαρακτηριστικών του προσώπου και το πάχος των μαλακών ιστών σε διαφορετικά σημεία του κρανίου.

Χρησιμοποιήθηκε επίσης μια τεχνική που ονομάζεται ανατομική παραμόρφωση, κατά την οποία το κεφάλι ενός δότη προσαρμόζεται ουσιαστικά μέχρι να ταιριάξει με το κρανίο του ατόμου, αποκαλύπτοντας ένα πιθανό πρόσωπο.

Ο συνδυασμός αυτών των προσεγγίσεων αποκάλυψε ένα πρόσωπο, βασισμένο αποκλειστικά στο σχήμα του κρανίου, χωρίς υποκειμενικά χαρακτηριστικά όπως τα μαλλιά ή ο τόνος του δέρματος.

Μια δεύτερη εκδοχή του προσώπου είναι πιο καλλιτεχνική, εισάγοντας μερικά από αυτά τα υποθετικά στοιχεία για μια πιο ρεαλιστική αναπαράσταση.

Ο κ. Μοράες είπε ότι επρόκειτο για μια «εχθρική, απειλητική» ομοιότητα.

«Η ουλή στο πρόσωπο και άλλοι τραυματισμοί που έλαβε κατά τη διάρκεια της ζωής του είναι ένα αρκετά σημαντικό σημάδι ότι η ζωή του μπορεί να ήταν μάλλον ταραχώδης», είπε.

Ο «βρικόλακας» Ρασέσα έζησε τον 15ο ή 16ο αιώνα, είχε ύψος περίπου 1,60 μ. και πιστεύεται ότι πέθανε μεταξύ 40 και 50 ετών.

Δεδομένων των τραυμάτων του, μπορεί να ήταν στρατιώτης ή απλώς ένα άτομο συνηθισμένο σε βίαιες συναντήσεις.

kranio-vampir1.jpg

To θανατηφόρο τραύμα στο κρανίο του «βαμπίρ»

Θάφτηκε μέσα σε κάτι που φαίνεται να ήταν εκκλησία, αν και ο τάφος του βρισκόταν στο «πιο μειονεκτικό σημείο» κατά μήκος του τείχους.

Και φαίνεται ότι το κεφάλι του κυριολεκτικά τραβήχτηκε από το σώμα του, αφού δεν υπάρχουν σημάδια κοπής που να συνάδουν με αποκεφαλισμό στον λαιμό, το κρανίο και τους ώμους του.

Ο τάφος του ανακαλύφθηκε το 2023 και είναι ένας από τους περισσότερους από 180 τάφους που βρέθηκαν στο φρούριο, το οποίο βρισκόταν 70 μίλια νοτιοανατολικά του Ζάγκρεμπ.

Η Ράσεσα πιστεύεται ότι κατοικήθηκε πρώτα από τους Ναΐτες, στη συνέχεια από τους Ιωαννίτες Ιππότες και τέλος από την τοπική αριστοκρατία.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό OrtogOnLineMag .

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Φεβρουαρίου

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Στο μυαλό του Βασιλιά Καρόλου: Ο φόβος για την κατάρρευση του Μπάκιγχαμ λόγω Άντριου και Έπσταϊν

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Το «μυστικό όπλο» του Ράφα Μπενίτεθ για τη ρεβάνς της Τούμπας

06:36LIFESTYLE

Γεμίζει η TV τηλεπαιχνίδια – Νέα πρότζεκτ που είναι στα σκαριά

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Το πρόσωπο του «Βρικόλακα» αποκαλύφθηκε μετά από 400 χρόνια - Τον ακρωτηρίασαν για να μην επιστρέψει

06:28ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ: «Μάστιγα» οι ομαδικές συνομιλίες που προειδοποιούν για μπλόκα της τροχαίας - Συνεχίζονται οι παραβάσεις

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τσουχτερά» τα σαρακοστιανά: Έως και 30% ακριβότερα από πέρυσι

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Πανούσης στο Newsbomb: «Πάντα έλεγα ότι είμαι ΠΑΣΟΚογενής»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα δικαστήρια: Το νομικό οπλοστάσιο πριν την μάχη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα άκρα η κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» της έρευνας - Στο κάδρο και πολιτικά πρόσωπα για τις εγκρίσεις

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Απολογείται σήμερα ο σμήναρχος - Νέα στοιχεία για τις συναντήσεις του

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Αεροσκάφη P-3B: Τα 8 αμείλικτα ερωτήματα του υπουργού Εθνικής Άμυνας για το αβέβαιο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των $500 εκατ. - Αποκλειστικό Newsbomb

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή – Οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ο Φλεβάρης φέρνει νωρίτερα τις πληρωμές – Η ανατροπή με την Καθαρά Δευτέρα

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 1.240 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν την περασμένη εβδομάδα

04:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απαντήσεις από τον ΕΦΚΑ για τις απώλειες στις συντάξεις χηρείας – Τι ισχύει για τον υπολογισμό τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Αεροσκάφη P-3B: Τα 8 αμείλικτα ερωτήματα του υπουργού Εθνικής Άμυνας για το αβέβαιο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των $500 εκατ. - Αποκλειστικό Newsbomb

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Ρωσία: Βίασε τη 17χρονη κόρη του αφεντικού του και την τάισε στα γουρούνια

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Το πρόσωπο του «Βρικόλακα» αποκαλύφθηκε μετά από 400 χρόνια - Τον ακρωτηρίασαν για να μην επιστρέψει

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στην ΕΑΒ: «Δεν κάνουμε πίσω» δηλώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο newsbomb

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή – Οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων

06:28ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ: «Μάστιγα» οι ομαδικές συνομιλίες που προειδοποιούν για μπλόκα της τροχαίας - Συνεχίζονται οι παραβάσεις

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διπλό κύμα κακοκαιρίας - Δύσκολη η βραδιά της Τσικνοπέμπτης

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Ελευσίνα: Κόρη σκότωσε τη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Το «μυστικό όπλο» του Ράφα Μπενίτεθ για τη ρεβάνς της Τούμπας

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα δικαστήρια: Το νομικό οπλοστάσιο πριν την μάχη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέμισαν τον τοίχο στην ανακαίνιση και βρήκαν χαρτονόμισμα και σημείωμα 20 ετών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση Νίκου Πλακιά για τα «χαμένα βίντεο» από τα Τέμπη - Γνήσια 100%, κανέναν παράνομο φορτίο

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» της έρευνας - Στο κάδρο και πολιτικά πρόσωπα για τις εγκρίσεις

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Από την Θεσσαλονίκη ο 26χρονος που σκότωσε τον ελεγκτή – Τι λέει η οικογένεια του θύματος

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Απολογείται σήμερα ο σμήναρχος - Νέα στοιχεία για τις συναντήσεις του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ