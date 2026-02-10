Το πρόσωπο του «Βρικόλακα» αποκαλύφθηκε μετά από 400 χρόνια - Τον ακρωτηρίασαν για να μην επιστρέψει

Πριν από 400 χρόνια, προλήψεις και δεισιδαιμονίες ήταν αναπόσπαστο κομμάτι στην καθημερινότητα των ανθρώπων, που προσπαθούσαν να ξορκίσουν το κακό από τη ζωή τους.

Σε έναν τάφο στη Ράσεσα της ανατολικής Κροατία, βρέθηκε ένα αποκεφαλισμένο πτώμα, το οποίο είχαν ξεθάψει, και ξαναθάψει με το κεφάλι προς τα κάτω, σκεπασμένο με βαριές πέτρες για να μην επιστρέψει από τους νεκρούς, ως βρικόλακας.

Στο σήμερα, επιστήμονες ανακατασκεύασαν το πρόσωπο του νεκρού και αποκαλύπτουν πώς έμοιαζε ο «βρικόλακας».

A 400-year-old skull belonging to a skeleton, which was discovered in Croatia, has been given a face by scientists through reconstructive technology, and it could be that of a suspected vampire.



? https://t.co/2qCT61Qv6c pic.twitter.com/RmjLOrCv1i

— Sky News (@SkyNews) February 9, 2026



Σύμφωνα με την αρχαιολόγο Νατάσα Σάρκιτς, μέλος της ομάδας ανασκαφής, η βιο-αρχαιολογική ανάλυση έδειξε ότι ο άνδρας, ο οποίος συμμετείχε συχνά σε σκληρές συγκρούσεις, είχε βίαιο θάνατο.

Σε ένα από τα βίαια επεισόδια, το πρόσωπό του παραμορφώθηκε, κάτι που κατά την αρχαιολόγο, θα μπορούσε να προκαλέσει φόβο και αποστροφή, οδηγώντας σε κοινωνικό αποκλεισμό.

Τότε επικρατούσα άποψη ήταν ότι τα άτομα που πέθαιναν βίαια, συμπεριφέρονταν βίαια στη ζωή τους ή θεωρούνταν αμαρτωλά ή κοινωνικά αποκλίνοντα, κινδύνευαν να γίνουν βρικόλακες, όντα που θεωρούνταν εκδικητικά και ικανά να βλάψουν τους ζωντανούς, να μεταδώσουν ασθένειες και να σκοτώσουν ανθρώπους ή ζώα.

Η Δρ Σάρκιτς είπε ότι, στη σλαβική παράδοση, η ψυχή παραμένει συνδεδεμένη με το σώμα για περίπου 40 ημέρες μετά τον θάνατο.

Σε αυτή την περίοδο, διάφορα προληπτικά μέτρα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αποτρέψουν την επιστροφή των νεκρών ως βρικόλακες.

Αυτά περιλάμβαναν το πάσσαλο, το κάψιμο ή τον αποκεφαλισμό του πτώματος, το θάψιμο με το πρόσωπο προς τα κάτω, το σκέπασμα με πέτρες και το δέσιμο των άκρων.

Tο θρυμματισμένο κρανίο του «βαμπίρ»

Για να ολοκληρώσει την ανακατασκευή, ο γραφίστας Κικέρωνας Μοράες ξεκίνησε ανακατασκευάζοντας εικονικά το κρανίο του άνδρα, που ήταν κατακερματισμένο, χρησιμοποιώντας δεδομένα από αξονική τομογραφία.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα δεδομένα από ζώντες δότες για να σχεδιαστεί η πιθανή τοποθέτηση των χαρακτηριστικών του προσώπου και το πάχος των μαλακών ιστών σε διαφορετικά σημεία του κρανίου.

Χρησιμοποιήθηκε επίσης μια τεχνική που ονομάζεται ανατομική παραμόρφωση, κατά την οποία το κεφάλι ενός δότη προσαρμόζεται ουσιαστικά μέχρι να ταιριάξει με το κρανίο του ατόμου, αποκαλύπτοντας ένα πιθανό πρόσωπο.

Ο συνδυασμός αυτών των προσεγγίσεων αποκάλυψε ένα πρόσωπο, βασισμένο αποκλειστικά στο σχήμα του κρανίου, χωρίς υποκειμενικά χαρακτηριστικά όπως τα μαλλιά ή ο τόνος του δέρματος.

Μια δεύτερη εκδοχή του προσώπου είναι πιο καλλιτεχνική, εισάγοντας μερικά από αυτά τα υποθετικά στοιχεία για μια πιο ρεαλιστική αναπαράσταση.

Ο κ. Μοράες είπε ότι επρόκειτο για μια «εχθρική, απειλητική» ομοιότητα.

«Η ουλή στο πρόσωπο και άλλοι τραυματισμοί που έλαβε κατά τη διάρκεια της ζωής του είναι ένα αρκετά σημαντικό σημάδι ότι η ζωή του μπορεί να ήταν μάλλον ταραχώδης», είπε.

Ο «βρικόλακας» Ρασέσα έζησε τον 15ο ή 16ο αιώνα, είχε ύψος περίπου 1,60 μ. και πιστεύεται ότι πέθανε μεταξύ 40 και 50 ετών.

Δεδομένων των τραυμάτων του, μπορεί να ήταν στρατιώτης ή απλώς ένα άτομο συνηθισμένο σε βίαιες συναντήσεις.

To θανατηφόρο τραύμα στο κρανίο του «βαμπίρ»

Θάφτηκε μέσα σε κάτι που φαίνεται να ήταν εκκλησία, αν και ο τάφος του βρισκόταν στο «πιο μειονεκτικό σημείο» κατά μήκος του τείχους.

Και φαίνεται ότι το κεφάλι του κυριολεκτικά τραβήχτηκε από το σώμα του, αφού δεν υπάρχουν σημάδια κοπής που να συνάδουν με αποκεφαλισμό στον λαιμό, το κρανίο και τους ώμους του.

Ο τάφος του ανακαλύφθηκε το 2023 και είναι ένας από τους περισσότερους από 180 τάφους που βρέθηκαν στο φρούριο, το οποίο βρισκόταν 70 μίλια νοτιοανατολικά του Ζάγκρεμπ.

Η Ράσεσα πιστεύεται ότι κατοικήθηκε πρώτα από τους Ναΐτες, στη συνέχεια από τους Ιωαννίτες Ιππότες και τέλος από την τοπική αριστοκρατία.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό OrtogOnLineMag .