Τηλεθέαση: MasterChef και Άγιος Έρωτας κάνουν τη διαφορά – Ποιοι «έπεσαν» στα μονοψήφια

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για το βράδυ της Δευτέρας  

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η εβδομάδα ξεκίνησε δυναμικά στη βραδινή ζώνη, με ριάλιτι και σειρές να πέφτουν στη μάχη και να διεκδικούν την πρώτη θέση! Ποιος έκοψε, όμως, πρώτος το νήμα τη Δευτέρα;

Το «MasterChef» απέδειξε ότι το δεύτερο μισό της σεζόν του ανήκει, τερματίζοντας με 14,7% στο δυναμικό κοινό. Στο σύνολο ο διαγωνισμός κατέγραψε 11,3% ενώ έγινε ξανά trend στο Χ. Στο μέτωπο της μυθοπλασίας, ο «Άγιος Έρωτας» ξεχώρισε. Η σειρά του ALPHA συγκέντρωσε 16,9% στο σύνολο και 12,8% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Porto Leone», που πήρε το lead in, έκανε 10,2% στο σύνολο και 6,9% στο δυναμικό κοινό.

Στο MEGA, η δραματική παραγωγή μυθοπλασίας «Μια νύχτα μόνο» κράτησε παρέα στο 14,4% του συνόλου και στο 11,3% των τηλεθεατών 18-54. «Η Γη της ελιάς» έκανε 14,8% στο σύνολο και 9,1% στο δυναμικό κοινό. Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» έκανε 13,6% στο σύνολο και 10% στους τηλεθεατές 18-54.

Στον ΣΚΑΪ, το «Survivor» έκανε 9,8% στο σύνολο και 8,4% στο δυναμικό κοινό. Το «Real View» του OPEN βρέθηκε στο 2,3% του συνόλου και στο 3,3% του δυναμικού κοινού.

