Αταμάν: «Έχασα τη γλυκιά μου μαμά»

Εμφανώς συντετριμμένος από την απώλεια της μητέρας του ο Εργκίν Αταμάν με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε το δικό του «αντίο» στη «γλυκιά μαμά μου» όπως την χαρακτήρισε.

Αναλυτικά το μήνυμα του προπονητή του Παναθηναϊκού:

«Έχασα τη γλυκιά μου μαμά. Ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου που ήταν πάντα δίπλα μου, που παρακολουθούσε κάθε αγώνα μου με ενθουσιασμό μπροστά στην τηλεόραση, που μου έστειλε το πρώτο μήνυμα μόλις τελείωσαν οι αγώνες μου· που μοιράστηκε τη χαρά, τη λύπη, τον ενθουσιασμό και όλα μου τα συναισθήματα. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη.

Η κηδεία προσευχή θα τελεστεί αύριο μετά τις δύο στο Τζαμί Zincirlikuyu και θα ταφεί στο ίδιο νεκροταφείο».

