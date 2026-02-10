Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν: «Έχασε» τη μητέρα του ο προπονητής του Παναθηναϊκού

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Εργκίν Αταμάν, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα ο τεχνικός του Παναθηναϊκού "έχασε" τη μητέρα του.

Η τουρκική ομοσπονδία έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της για τον χαμό της Γκιουλτέν Αταμάν.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν. Η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας και προσεύχεται ο Θεός να της δώσει το έλεος», αναφέρει η ανακοίνωση.