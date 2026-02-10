Ολυμπιακός: Τα συλλυπητήρια της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ στον Εργκίν Αταμάν

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τα συλλυπητήρια της για την απώλεια της μητέρας του Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, για την απώλεια της μητέρας του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει…»

?️ Olympiacos BC extends its sincere condolences to… pic.twitter.com/ls5dmjyiBt — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 10, 2026

