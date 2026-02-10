Ολυμπιακός: Τα συλλυπητήρια της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ στον Εργκίν Αταμάν
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στον προπονητή Εργκίν Αταμάν για τον «χαμό» της μητέρας του.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τα συλλυπητήρια της για την απώλεια της μητέρας του Εργκίν Αταμάν.
Αναλυτικά:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, για την απώλεια της μητέρας του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει…»
