Ιράν: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στην Τεχεράνη - Βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (10/02) σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν.

Σύμφωνα με τα κρατικά ΜΜΕ, το περιστατικό έγινε γνωστό στην πυροσβεστική στις 15:32 (14:02 ώρα Ελλάδος), και η φωτιά ξεκίνησε στο τμήμα του πύργου ψύξης του συγκροτήματος.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που διαδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καπνός από την πυρκαγιά ήταν ιδιαίτερα έντονος.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال در سه‌شنبه ۲۱ بهمن، آتش‌سوزی گسترده را در اداره برق آلستوم در ستارخان تهران نشان می‌دهد.

به گفته سخنگوی آتش‌نشانی تهران، این حریق در برج خنک‌کننده‌ای رخ داده که «غیرقابل استفاده بوده و مدتی از مدار خارج شده بود.» pic.twitter.com/BeQrserXD2 — ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 10, 2026

Ο πύργος ψύξης ήταν εκτός λειτουργίας για κάποιο χρονικό διάστημα και βρισκόταν σε διαδικασία αποξήλωσης, όταν η πυρκαγιά προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διαχείριση των αποβλήτων του, αναφέρουν τα κρατικά ΜΜΕ.

Καθώς το τμήμα αυτό είναι ανενεργό, η πυρκαγιά δεν είχε καμία επίδραση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίστηκαν για αρκετή ώρα, και η πυρκαγιά είναι πλέον υπό έλεγχο.

