Ιράν: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στην Τεχεράνη - Βίντεο

Το περιστατικό ξέσπασε σε πύργο ψύξης του συγκροτήματος, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ

Ιράν: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στην Τεχεράνη - Βίντεο
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (10/02) σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν.

Σύμφωνα με τα κρατικά ΜΜΕ, το περιστατικό έγινε γνωστό στην πυροσβεστική στις 15:32 (14:02 ώρα Ελλάδος), και η φωτιά ξεκίνησε στο τμήμα του πύργου ψύξης του συγκροτήματος.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που διαδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καπνός από την πυρκαγιά ήταν ιδιαίτερα έντονος.

Ο πύργος ψύξης ήταν εκτός λειτουργίας για κάποιο χρονικό διάστημα και βρισκόταν σε διαδικασία αποξήλωσης, όταν η πυρκαγιά προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διαχείριση των αποβλήτων του, αναφέρουν τα κρατικά ΜΜΕ.

Καθώς το τμήμα αυτό είναι ανενεργό, η πυρκαγιά δεν είχε καμία επίδραση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίστηκαν για αρκετή ώρα, και η πυρκαγιά είναι πλέον υπό έλεγχο.

