Ιράν: Το Ομάν επισκέπτεται την Τρίτη ο εξ απορρήτων σύμβουλος του Αλί Χαμενεΐ

Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, Αλί Λαριτζάνι,θα επισκεφθεί την Τρίτη το Ομάν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο Λαριτζανί θα συνοδεύεται από ιρανική αντιπροσωπεία. Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες πραγματοποίησαν συνομιλίες στο Ομάν την περασμένη εβδομάδα, με στόχο να επανεκκινήσουν οι διαπαραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και να πέσουν οι τόνοι μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτικό χτύπημα κατά του ιρανικού καθεστώτος.

«Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, ο Λαριτζάνι θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Σουλτανάτου του Ομάν και θα συζητήσει τις τελευταίες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και τη διμερή συνεργασία σε διάφορα επίπεδα», αναφέρει το Tasnim.

