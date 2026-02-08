Ισραήλ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν αν χρειαστεί και χωρίς τις ΗΠΑ - Γιατί φοβούνται τη μέθοδο Χούθι

Ισραηλινοί αξιωματούχοι του τομέα της άμυνας προειδοποίησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η χώρα είναι έτοιμη να ενεργήσει μονομερώς εναντίον του Ιράν εάν χρειαστεί.

Αυτό ανέφερε η εφημερίδα Jerusalem Post, επικαλούμενη πηγές ασφαλείας. Την ίδια στιγμή το ιρανικό κοινοβούλιο πρόκειται να συζητήσει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών σε κλειστή συνεδρίαση τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανώτεροι αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας προειδοποίησαν τους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν αποτελεί υπαρξιακή απειλή. Οι προθέσεις του Ισραήλ να διαλύσει τις πυραυλικές δυνατότητες και τις εγκαταστάσεις παραγωγής του Ιράν ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας σειράς συναντήσεων υψηλού επιπέδου. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι σκιαγράφησαν επιχειρησιακές ιδέες για την εξασθένηση του πυραυλικού προγράμματος της Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής.

Τι ανέφεραν Ισραηλινοί αξιωματούχοι

«Είπαμε στους Αμερικανούς ότι θα χτυπήσουμε μόνοι μας αν το Ιράν ξεπεράσει το όριο που έχουμε θέσει για τους βαλλιστικούς πυραύλους», δήλωσε μια πηγή, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ πιστεύει ότι το Ιράν δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το όριο, αλλά ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο Ιράν.

Οι πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ έχει κοινοποιήσει τα σχέδιά του για την αποσυναρμολόγηση των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν και τμημάτων της παραγωγικής του υποδομής μέσω μιας σειράς υψηλού επιπέδου ανταλλαγών με αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Ένας αξιωματούχος του τομέα της άμυνας δήλωσε ότι η τρέχουσα συγκυρία προσφέρει μια «ιστορική ευκαιρία» για να επιφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στην πυραυλική υποδομή του Ιράν και να αμβλύνει τις απειλές προς το Ισραήλ και τις γειτονικές χώρες.

Αρκετοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ανησυχούν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να επιλέξει μια προσέγγιση περιορισμένων επιθέσεων — παρόμοια με τις πρόσφατες επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά των Χούθι στο Υεμένη — που φοβούνται ότι θα αφήσει ανέπαφες τις πιο κρίσιμες δυνατότητες του Ιράν. «Η ανησυχία είναι ότι μπορεί να χτυπήσει μερικούς στόχους, να κηρύξει νίκη και να αφήσει το Ισραήλ να αντιμετωπίσει τις συνέπειες, όπως με τους ΧούΘι», δήλωσε ένας στρατιωτικός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι μια μερική δράση δεν θα εξαλείψει την υποκείμενη απειλή.

