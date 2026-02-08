Ισραήλ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν αν χρειαστεί και χωρίς τις ΗΠΑ - Γιατί φοβούνται τη μέθοδο Χούθι

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν αποτελεί υπαρξιακή απειλή

Μάνος Χατζηγιάννης

Ισραήλ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν αν χρειαστεί και χωρίς τις ΗΠΑ - Γιατί φοβούνται τη μέθοδο Χούθι
Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ισραηλινοί αξιωματούχοι του τομέα της άμυνας προειδοποίησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η χώρα είναι έτοιμη να ενεργήσει μονομερώς εναντίον του Ιράν εάν χρειαστεί.

Αυτό ανέφερε η εφημερίδα Jerusalem Post, επικαλούμενη πηγές ασφαλείας. Την ίδια στιγμή το ιρανικό κοινοβούλιο πρόκειται να συζητήσει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών σε κλειστή συνεδρίαση τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανώτεροι αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας προειδοποίησαν τους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν αποτελεί υπαρξιακή απειλή. Οι προθέσεις του Ισραήλ να διαλύσει τις πυραυλικές δυνατότητες και τις εγκαταστάσεις παραγωγής του Ιράν ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας σειράς συναντήσεων υψηλού επιπέδου. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι σκιαγράφησαν επιχειρησιακές ιδέες για την εξασθένηση του πυραυλικού προγράμματος της Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής.

Τι ανέφεραν Ισραηλινοί αξιωματούχοι

«Είπαμε στους Αμερικανούς ότι θα χτυπήσουμε μόνοι μας αν το Ιράν ξεπεράσει το όριο που έχουμε θέσει για τους βαλλιστικούς πυραύλους», δήλωσε μια πηγή, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ πιστεύει ότι το Ιράν δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το όριο, αλλά ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο Ιράν.

Οι πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ έχει κοινοποιήσει τα σχέδιά του για την αποσυναρμολόγηση των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν και τμημάτων της παραγωγικής του υποδομής μέσω μιας σειράς υψηλού επιπέδου ανταλλαγών με αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Ένας αξιωματούχος του τομέα της άμυνας δήλωσε ότι η τρέχουσα συγκυρία προσφέρει μια «ιστορική ευκαιρία» για να επιφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στην πυραυλική υποδομή του Ιράν και να αμβλύνει τις απειλές προς το Ισραήλ και τις γειτονικές χώρες.

Αρκετοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ανησυχούν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να επιλέξει μια προσέγγιση περιορισμένων επιθέσεων — παρόμοια με τις πρόσφατες επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά των Χούθι στο Υεμένη — που φοβούνται ότι θα αφήσει ανέπαφες τις πιο κρίσιμες δυνατότητες του Ιράν. «Η ανησυχία είναι ότι μπορεί να χτυπήσει μερικούς στόχους, να κηρύξει νίκη και να αφήσει το Ισραήλ να αντιμετωπίσει τις συνέπειες, όπως με τους ΧούΘι», δήλωσε ένας στρατιωτικός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι μια μερική δράση δεν θα εξαλείψει την υποκείμενη απειλή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-0: «Μονότερμα» η «Ένωση», καλά οργανωμένοι οι γηπεδούχοι

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο: Κλεμμένο αυτοκίνητο κατέληξε σε τζαμαρία γεμάτης καφετέριας

16:23LIFESTYLE

Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή η Ναταλία Γερμανού - «Είμαι πάρα πολύ χάλια, ζητώ συγγνώμη»

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: 15χρονος στο νοσοκομείο μετά από επίθεση ανηλίκων - Τον γρονθοκόπησαν στο πρόσωπο

16:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: Δυναμική παρουσία των «κιτρινόμαυρων» οπαδών στις Σέρρες

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Από σήμερα κλείνουν νωρίτερα σταθμοί - Μέχρι πότε, οι τελευταίοι συρμοί

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έπσταϊν επεδίωκε να συναντηθεί με τον Πούτιν - Τι αποκαλύπτουν τα έγγραφα

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Με τρακτέρ στο Σύνταγμα οι αγρότες την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν αν χρειαστεί και χωρίς τις ΗΠΑ - Γιατί φοβούνται τη μέθοδο Χούθι

15:34LIFESTYLE

Έλενα Τοπαλίδου: «Ο Νίκολας Κέιτζ με ξεχώρισε και μου είπε ότι του άρεσα πολύ»

15:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ψάχνει αντίδραση στο Φάληρο - Το πλάνο του Μπενίτεθ

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο - Πού αναμένονται καταιγίδες - Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

15:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Προμηθέας 102-87: Άνετα οι «ερυθρόλευκοι» για το «17 στα 17»

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική πτώση της ρύπανσης από μόλυβδο: 100 φορές χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 1916

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Πέθανε 35χρονη μητέρα λίγες ημέρες αφού γέννησε το δεύτερο της παιδί

14:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Να έχεις κάνει τα πάντα και να σου λένε ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

«Ενεργή Μάχη»: Οδηγός για τους καθαρισμούς οικοπέδων - Οι αλλαγές στις δηλώσεις, η παράταση και τα πρόστιμα

14:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στουρνάρας: Η πολιτική σταθερότητα είναι το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο – Θα ήταν τιμή μου η τρίτη θητεία ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ξυλούρης: 46 χρόνια χωρίς τον Αρχάγγελο της Κρήτης

14:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Σοκ με την θρυλική Λίντσεϊ Βον - Υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:23LIFESTYLE

Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή η Ναταλία Γερμανού - «Είμαι πάρα πολύ χάλια, ζητώ συγγνώμη»

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Πέθανε 35χρονη μητέρα λίγες ημέρες αφού γέννησε το δεύτερο της παιδί

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Από σήμερα κλείνουν νωρίτερα σταθμοί - Μέχρι πότε, οι τελευταίοι συρμοί

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον Τζέφρι Έπσταϊν: Είχε εκδοθεί ανακοίνωση θανάτου μια ημέρα πριν αυτοκτονήσει!

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο - Πού αναμένονται καταιγίδες - Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν αν χρειαστεί και χωρίς τις ΗΠΑ - Γιατί φοβούνται τη μέθοδο Χούθι

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Νεκρός 44χρονος από ξυλοδαρμό - Σκληρό βίντεο

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα έως την Τσικνοπέμπτη - Η πρόγνωση Κολυδά

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ένα μήνα εξαφανισμένη - Το email που «ξεκλειδώνει» πού πήγε μετά τη Φρανκφούρτη

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τι σημαίνει η αφαίρεση ιθαγένειας από τον 54χρονο Σμήναρχο

23:50LIFESTYLE

Σε σίριαλ του MEGA Xειμαριώτισσα μιλά αλβανικά

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Nέα φωτογραφία: Ο Έπσταϊν με φίλους ατάραχοι ενώ γυναίκα σέρνεται με μπικίνι κάτω από το τραπέζι

14:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Σοκ με την θρυλική Λίντσεϊ Βον - Υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού

16:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-0: «Μονότερμα» η «Ένωση», καλά οργανωμένοι οι γηπεδούχοι

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Αν άνοιγες τρύπα μέχρι την άλλη πλευρά της Γης πού θα έβγαινες: Ο διαδραστικός χάρτης σου δείχνει

14:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Να έχεις κάνει τα πάντα και να σου λένε ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ