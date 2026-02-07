Προειδοποίηση Ιρανού υπουργού Εξωτερικών: Αν οι ΗΠΑ μας επιτεθούν θα στοχεύσουμε αμερικανικές βάσεις

Αυστηρό μήνυμα προς τις ΗΠΑ έστειλε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Μιλώντας στο Al Jazeera ο Αμπάς Αραγκί τόνισε:

«Αν οι ΗΠΑ μας επιτεθούν, θα στοχεύσουμε τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, καθώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να στοχεύσουμε τις ίδιες τις ΗΠΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι στοχεύουμε τις γειτονικές χώρες, αλλά τις αμερικανικές βάσεις».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη αντιτίθεται στην απομάκρυνση του ουρανίου από τη χώρα, αλλά είναι διατεθειμένη να μειώσει το επίπεδο εμπλουτισμού. «Η βασική μας θέση είναι η αντίθεση σε οποιαδήποτε απομάκρυνση ουρανίου από τη χώρα, αλλά είμαστε έτοιμοι να μειώσουμε το ποσοστό εμπλουτισμού», ανέφερε.

Το Ιράν δεν επιδιώκει έναν περιφερειακό πόλεμο, είπε, προσθέτοντας ότι οι χώρες της περιοχής μοιράζονται την ίδια άποψη, αλλά προειδοποίησε ότι «οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα επισκιάσει αυτό».

«Αν γίνει κάποιο λάθος, οι Αμερικανοί ξυλουργοί θα πρέπει να ετοιμάσουν τα φέρετρά τους», δήλωσε το Σάββατο ο Ιρανός βουλευτής Αλί Γιαζντίκα, προσθέτοντας ότι αν ξεσπάσει σύγκρουση, η φωτιά θα εξαπλωθεί σε όλους, με τους συμμάχους των ΗΠΑ να πλήττονται πρώτοι.

Την ίδια στιγμή ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, συναντήθηκε με τους πρέσβεις της Ρωσίας και της Κίνας στο Τεχεράνη το Σάββατο, μία μέρα μετά τη συμμετοχή του στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στη Μουσκάτ.

Διαδηλώσεις Ιρανών

Παράλληλα με όλα αυτά, Ιρανοί που ζουν στο Λονδίνο πραγματοποίησαν διαδήλωση σήμερα Σάββατο σε υποστήριξη των διαδηλώσεων στο εσωτερικό της χώρας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Επίσης Ιρανοί συγκεντρώθηκαν στις αυστραλιανές πόλεις Αδελαΐδα και Περθ για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τους διαδηλωτές στο Ιράν, φωνάζοντας συνθήματα κατά του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αντίστοιχη διαδήλωση έγινε και στο Βερολίνο.

pic.twitter.com/Anlqu7kl6F Ready for the Free Iran rally in Berlin.

In solidarity with the brave Iranian people who are rising up for freedom and dignity. #BerlinFreeIranDemo #OurChoiceMaryamRajavi #No2ShahNo2Mullahs #NCRIAlternative — liberation (@liberty4humans) February 7, 2026

Lors du soulèvement de janvier, tous ont vu comment la culture du combat et de la révolution s'est répandue dans les rues et les villes d'Iran, engendrant une force de renversement.#BerlinFreeIranDemohttps://t.co/N6y4oU66k6 — Maryam Radjavi (@Maryam_Rajavi_F) February 7, 2026

