Με νέες κυρώσεις κατά του Ιράν για το πετρέλαιο συνόδευσαν οι ΗΠΑ τον πρώτο γύρο συνομιλιών

Παρά την ένταση ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών είπε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν σε «πολύ θετικό κλίμα»

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Με νέες κυρώσεις κατά του Ιράν για το πετρέλαιο συνόδευσαν οι ΗΠΑ τον πρώτο γύρο συνομιλιών
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στο Ομάν, η Ουάσιγκτον προχώρησε στην ανακοίνωση νέων κυρώσεων κατά 15 οντοτήτων, δύο ατόμων και 14 σκαφών «σκιώδους στόλου» που συνδέονται με το εμπόριο ιρανικού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχει δεσμευτεί να μειώσει τις παράνομες εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών του ιρανικού καθεστώτος στο πλαίσιο της εκστρατείας μέγιστης πίεσης της κυβέρνησης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

Oman US Iran

Αυτή η οθόνη από βίντεο του AP δείχνει ένα SUV που πιστεύεται ότι μεταφέρει τον Steve Witkoff, ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, να φτάνει σε ένα παλάτι πριν από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, στο Μουσκάτ του Ομάν

AP

Λίγα λεπτά νωρίτερα, το ιρανικό καθεστώς δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποφυγή στρατιωτικής κλιμάκωσης θα συνεχιστούν, μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στο Ομάν, αφότου η Ουάσινγκτον έστειλε πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Οι συνομιλίες είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο άσπονδων εχθρών από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες εντάχθηκαν στον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, επιτιθέμενες σε αρκετές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Το Ιράν έχει επιμείνει ότι οι συνομιλίες πρέπει να περιοριστούν στο πυρηνικό του πρόγραμμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η άρση των κυρώσεων που επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομία του εδώ και χρόνια.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν επίσης να συζητήσουν το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων τους και την υποστήριξη της Τεχεράνης σε ένοπλες παρατάξεις που είναι αντίπαλοι του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.

Για να διατηρήσουν την πίεση, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώδεκα πολεμικά πλοία και ένα αεροπλανοφόρο στον Κόλπο.

Oman US Iran

Σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν, ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, στο κέντρο, σφίγγει το χέρι του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν Sayyid Badr Albusaidi, ενώ ο Jared Kushner, αριστερά, παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους πριν από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, στη Μουσκάτ του Ομάν

Oman Foreign Ministry

Παρά την ένταση, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάας Αραγτσί δήλωσε ότι οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε «πολύ θετικό κλίμα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, και τα δύο μέρη «συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, αλλά οι λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα θα αποφασιστούν αργότερα».

Ο Αρακσί δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται «αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα ». «Δεν συζητήσαμε κανένα άλλο θέμα με τους Αμερικανούς», διευκρίνισε.

Ο Ιρανός υπουργός ελπίζει ότι η Ουάσινγκτον θα απόσχει από «απειλές» ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. «Σκοπεύουμε να συναντηθούμε ξανά εν ευθέτω χρόνω.

Iran US Oman

ΑΡΧΕΙΟ - Σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Abbas Araghchi (αριστερά, στο προσκήνιο), υποδέχεται στις 11 Μαΐου 2025 έναν ανώνυμο αξιωματούχο του Ομάν (στο κέντρο) κατά την άφιξή του στη Μασκάτη, Ομάν, για να διαπραγματευτεί με τον αμερικανό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, ενώ ο πρέσβης του Ιράν στο Ομάν, Mousa Farhang, περπατά στα δεξιά.

Iranian Foreign Ministry

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τα αποτελέσματα », δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ-Μπουσάιντι . Διευκρίνισε ότι ο διάλογος τους επέτρεψε να «εντοπίσουν τομείς όπου μπορεί να σημειωθεί πρόοδος».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:30ΚΟΣΜΟΣ

Οργισμένη οδηγός παρέσυρε πεζό έπειτα από καβγά για πρόστιμο στάθμευσης

21:22ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 6/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17.000.000 ευρώ

21:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική- Έξι συλλήψεις

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός: Μεγαλώνει το ρήγμα, νέα κατολίσθηση από τις βροχές

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα κρυφό κινητό του Σμηνάρχου και τα QR codes που τον «πρόδωσαν»

20:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Δανεικός στη Ρίζερπορ ο Πιερό

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Λαθραίων Τσιγάρων: Η "μπαλαρίνα", ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου και οι εξαγωγές στην Ευρώπη

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Με νέες κυρώσεις κατά του Ιράν για το πετρέλαιο συνόδευσαν οι ΗΠΑ τον πρώτο γύρο συνομιλιών

20:24WHAT THE FACT

Άνδρας έκανε εμετό αμέσως μετά την πρόταση γάμου στη σύντροφό του και έγινε viral - Βίντεο

20:12LIFESTYLE

Ο Φειδίας φόρεσε στρατιωτικό κράνος και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στις κυπριακές εκλογές

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αφαίρεσε το βίντεο με τους Ομπάμα «πιθήκους» - Σε λάθος υπαλλήλου το αποδίδει ο Λευκός Οίκος

19:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Επέστρεψαν οι θριαμβεύτριες της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών

19:57BOMBER

Ο σάπιος συνδικαλισμός είναι must

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Εμβολιασμό των αιγοπροβάτων προτείνουν οι Βρυξέλλες - Τι αναφέρει μελέτη της EFSA  

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Απανατωτές σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν το Λασίθι

19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκάνδαλο στη Σκωτία: Παίκτες των Ρέιντζερς μετατρέπουν σε ερωτικές φωλιές δωμάτια αποθεραπείας

19:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

19:42LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και δέχτηκε παρατήρηση για το σκίσιμο στο φόρεμά της

19:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οι αποθήκες του κυκλώματος λαθρεμπορίας καπνού: Μίνι οπλοστάσιο και μετρητά κατέσχεσαν οι αστυνομικοί, 25 συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης

19:42LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και δέχτηκε παρατήρηση για το σκίσιμο στο φόρεμά της

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα κρυφό κινητό του Σμηνάρχου και τα QR codes που τον «πρόδωσαν»

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον κατάσκοπο της Κίνας στην Πολεμική Αεροπορία

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Μαραθώνος: Δύο σοβαρά τραυματίες

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός: Μεγαλώνει το ρήγμα, νέα κατολίσθηση από τις βροχές

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Εμβολιασμό των αιγοπροβάτων προτείνουν οι Βρυξέλλες - Τι αναφέρει μελέτη της EFSA  

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Λαθραίων Τσιγάρων: Η "μπαλαρίνα", ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου και οι εξαγωγές στην Ευρώπη

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: «Δεν πήρα τίποτα, θα έπρεπε να μου δίνουν βραβεία» λέει ο διευθυντής για το «φακελάκι»

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε – Η τελετή έναρξης και το νέο άθλημα

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακούσης για υπόθεση Παναγόπουλου: Στα 32 χρόνια της πορείας μου, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές

14:26ΚΟΣΜΟΣ

«Penisgate»: Οι ενέσεις στο πέος για καλύτερες επιδόσεις των σκιέρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και η διαφορά στις στολές που φέρνει μετάλλιο

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχίζει το... «φλερτ»; Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κοιτάζει το ΠΑΣΟΚ

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Επείγουσα προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για κακόβουλο λογισμικό

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στον Άρι Μεσσηνίας: 45χρονος καταπλακώθηκε από χώμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ