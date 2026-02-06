Με νέες κυρώσεις κατά του Ιράν για το πετρέλαιο συνόδευσαν οι ΗΠΑ τον πρώτο γύρο συνομιλιών

Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στο Ομάν, η Ουάσιγκτον προχώρησε στην ανακοίνωση νέων κυρώσεων κατά 15 οντοτήτων, δύο ατόμων και 14 σκαφών «σκιώδους στόλου» που συνδέονται με το εμπόριο ιρανικού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχει δεσμευτεί να μειώσει τις παράνομες εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών του ιρανικού καθεστώτος στο πλαίσιο της εκστρατείας μέγιστης πίεσης της κυβέρνησης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

Αυτή η οθόνη από βίντεο του AP δείχνει ένα SUV που πιστεύεται ότι μεταφέρει τον Steve Witkoff, ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, να φτάνει σε ένα παλάτι πριν από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, στο Μουσκάτ του Ομάν AP

Λίγα λεπτά νωρίτερα, το ιρανικό καθεστώς δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποφυγή στρατιωτικής κλιμάκωσης θα συνεχιστούν, μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στο Ομάν, αφότου η Ουάσινγκτον έστειλε πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Οι συνομιλίες είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο άσπονδων εχθρών από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες εντάχθηκαν στον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, επιτιθέμενες σε αρκετές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Το Ιράν έχει επιμείνει ότι οι συνομιλίες πρέπει να περιοριστούν στο πυρηνικό του πρόγραμμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η άρση των κυρώσεων που επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομία του εδώ και χρόνια.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν επίσης να συζητήσουν το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων τους και την υποστήριξη της Τεχεράνης σε ένοπλες παρατάξεις που είναι αντίπαλοι του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.

Για να διατηρήσουν την πίεση, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώδεκα πολεμικά πλοία και ένα αεροπλανοφόρο στον Κόλπο.

Σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν, ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, στο κέντρο, σφίγγει το χέρι του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν Sayyid Badr Albusaidi, ενώ ο Jared Kushner, αριστερά, παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους πριν από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, στη Μουσκάτ του Ομάν Oman Foreign Ministry

Παρά την ένταση, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάας Αραγτσί δήλωσε ότι οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε «πολύ θετικό κλίμα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, και τα δύο μέρη «συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, αλλά οι λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα θα αποφασιστούν αργότερα».

Ο Αρακσί δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται «αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα ». «Δεν συζητήσαμε κανένα άλλο θέμα με τους Αμερικανούς», διευκρίνισε.

Ο Ιρανός υπουργός ελπίζει ότι η Ουάσινγκτον θα απόσχει από «απειλές» ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. «Σκοπεύουμε να συναντηθούμε ξανά εν ευθέτω χρόνω.

ΑΡΧΕΙΟ - Σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Abbas Araghchi (αριστερά, στο προσκήνιο), υποδέχεται στις 11 Μαΐου 2025 έναν ανώνυμο αξιωματούχο του Ομάν (στο κέντρο) κατά την άφιξή του στη Μασκάτη, Ομάν, για να διαπραγματευτεί με τον αμερικανό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, ενώ ο πρέσβης του Ιράν στο Ομάν, Mousa Farhang, περπατά στα δεξιά. Iranian Foreign Ministry

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τα αποτελέσματα », δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ-Μπουσάιντι . Διευκρίνισε ότι ο διάλογος τους επέτρεψε να «εντοπίσουν τομείς όπου μπορεί να σημειωθεί πρόοδος».

