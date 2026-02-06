Ιράν: Το χρονικό μίας σφαγής - «Είδα να πυροβολούν παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους»

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, το Ιράν βυθίστηκε στο σκοτάδι. Εν μέσω μαζικών εθνικών διαμαρτυριών, η κυβέρνηση έκλεισε το διαδίκτυο, τις τηλεφωνικές κλήσεις και σχεδόν κάθε επικοινωνία με τη χώρα. Εκείνο το βράδυ ξεκίνησε μια βίαιη καταστολή. Σε ορισμένες πόλεις, οι κυβερνητικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους, σκοτώνοντας χιλιάδες - σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις , πιθανώς δεκάδες χιλιάδες - σε δύο ημέρες αιματοχυσίας.

Η διακοπή του διαδικτύου σήμαινε ότι χρειάστηκε χρόνος για να σχηματιστεί μια πιο σαφής εικόνα για το τι συνέβη - που προέκυψε από αναφορές μαρτύρων, βίντεο, φωτογραφίες και μαρτυρίες από νοσοκομεία. Όταν ξεκίνησε η βία, πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις σε περισσότερες από 200 πόλεις, σύμφωνα με ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή είναι η ιστορία για το τι εκτυλίχτηκε σε μία από αυτές

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, 5 μ.μ

Τη στιγμή που οι ιρανικές αρχές έκλεισαν το διαδίκτυο, ο 36χρονος Αλί και οι φίλοι του έκαναν ήδη πορεία προς την οδό Σαριατί, η οποία εκτείνεται κατά μήκος της άκρης του μεγάλου παζαριού στο Ραστ, στο κεντρικό Ιράν . Όταν έφτασαν στον δρόμο, χιλιάδες άνθρωποι ήταν ήδη εκεί, φωνάζοντας συνθήματα ελευθερίας.

Οι διαμαρτυρίες είχαν ξεκινήσει από την Τρίτη, με ανθρώπους από μικρότερες γύρω πόλεις να κατευθύνονται προς το Ραστ για να τους ακολουθήσουν. Συνέρρευσαν στο μεγάλο παζάρι της πόλης: μια ζωντανή, ιστορική αγορά, που εκτεινόταν σε μια ομάδα διασυνδεδεμένων δρόμων. Η τοποθεσία της αγοράς κοντά στο τζαμί Χατζ Μοτζταχέντ και στη διασταύρωση των κεντρικών δρόμων της πόλης την καθιστούσε την καρδιά της πολύβουης ζωής του Ραστ - και ένα φυσικό κέντρο για τους διαδηλωτές. Εκείνο το βράδυ, τα στενά δρομάκια της ήταν γεμάτα κόσμο. «Εκτιμώ ότι υπήρχαν περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι που περιέβαλλαν τα σοκάκια και τις λεωφόρους κοντά στο παζάρι», λέει ο Άλι.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας ήταν εκεί, λέει. «Ο φίλος μου έφερε μαζί του τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του, η μία εννέα και η άλλη δώδεκα. Ήμασταν όλοι τόσο χαρούμενοι και νιώθαμε ενωμένοι που ήμασταν μαζί για την ελευθερία». Ακόμα και όταν συνειδητοποίησαν ότι το διαδίκτυο είχε κοπεί, δεν ανησύχησε. «Δεν είχε σημασία αν δεν υπήρχε διαδίκτυο ή δεν υπήρχαν κλήσεις. Ήμασταν όλοι μαζί σε αυτό και δεν νιώθαμε κανέναν κίνδυνο».

Περίπου ένα χιλιόμετρο βορειοδυτικά, βρισκόταν ο Σιαμάκ, 40 ετών. Ήταν επιφυλακτικός ως προς τη συμμετοχή του στις διαδηλώσεις, λέγοντας ότι η ατμόσφαιρα ήταν βαριά καθώς τα πλήθη διογκώνονταν σε όλη την πόλη. Αλλά καταλάβαινε γιατί ήταν εκεί. «Οι άνθρωποι είχαν φτάσει στα όριά τους. Δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε ούτε τα βασικά», λέει. Είχε βρεθεί στο παζάρι νωρίτερα εκείνη την εβδομάδα, αγοράζοντας 2 κιλά μανταρίνια. Του κόστισαν 580.000 τόμαν, ή περίπου 3,40 λίρες - περισσότερο από τον ημερομίσθιο μιας ημέρας για τους Ιρανούς με τον κατώτατο μισθό. «Όλα έμοιαζαν απρόσιτα. Οι άνθρωποι απλώς στέκονταν εκεί, ανίκανοι να αγοράσουν φαγητό. Αυτό πυροδότησε την οργή», λέει.

Καθώς οδηγούσε στην πόλη, ο Σιαμάκ είδε ηλικιωμένους, παιδιά, ολόκληρες οικογένειες να συμμετέχουν στην πορεία. Ομάδες εφήβων πήδηξαν από τα αυτοκίνητα και κατευθύνθηκαν προς την αγορά. «Κατέβασα το παράθυρο του αυτοκινήτου μου και τους είπα: "Ο Θεός να σας προστατεύει, ελπίζω να είστε ασφαλείς"». Αλλά καθώς η μέρα περνούσε, ένιωσε καθησυχασμένος. «Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, οι συζητήσεις άλλαξαν», λέει. «Οι άνθρωποι ένιωθαν ντροπή που έμεναν σπίτι. Οι γονείς μιλούσαν για τα παιδιά τους και εξακολουθούσαν να λένε: "Γιατί να μην πάμε;" Δεν επρόκειτο πλέον για χρήματα. Επρόκειτο για αξιοπρέπεια». Κι αυτός ενώθηκε με τα συνωστισμένα πλήθη.

8 μ.μ.

Καθώς η νύχτα έπεφτε πάνω από το παζάρι και τους γύρω δρόμους, κανείς δεν γυρνούσε σπίτι. Το να διασχίσεις το πλήθος χρειαζόταν χρόνο. Ο Σιαμάκ είχε σιγά σιγά διασχίσει παράδρομους προς την πλατεία του Δημαρχείου του Ραστ, η οποία βρίσκεται στο ίδιο τετράγωνο με την αγορά. Σκαρφάλωσε σε μια ταράτσα για να δει. «Το πλήθος ήταν τεράστιο», λέει. Κάθε δρόμος ήταν γεμάτος.

Ο Αλί και οι φίλοι του φώναζαν συνθήματα καθώς πλησίαζαν στα σοκάκια κοντά στο παζάρι. Η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική, λέει όταν ξαφνικά, ένιωσε κάτι να αλλάζει. «Το συναίσθημα της νίκης μετατράπηκε σε φόβο», λέει, «Δεν μπορώ να εξηγήσω τα δευτερόλεπτα πριν από την καταστροφή.

Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς νιώσαμε. Οι καρδιές μας χτυπούσαν δυνατά. Μας περικύκλωναν δυνάμεις ασφαλείας και αστυνομικοί με πολιτικά και μάσκες». Είδε μια σειρά από λευκά οχήματα Toyota με πολυβόλα να μπαίνουν μέσα στο πλήθος. Ακόμα και σε αυτό το σημείο, λέει, αυτός και οι φίλοι του δεν φοβόντουσαν πραγματικά - δεν μπορούσαν να φανταστούν τι θα ακολουθούσε.

Λίγο έξω από την αγορά, ο Σιαμάκ αναγνώρισε τους ήχους των πυροβολισμών. «Άκουσα εκρήξεις και ασταμάτητους πυροβολισμούς από την κατεύθυνση του παζαριού. Άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν προς τους γύρω δρόμους. Κάποιοι ούρλιαζαν. Κάποιοι αιμορραγούσαν. Από αυτούς μάθαμε τι συνέβαινε μέσα», λέει. Σύντομα, μύρισε καπνό και είδε ένα κόκκινο φως στον ουρανό. Μια φωτιά τύλιγε την αγορά.

8.30 μ.μ.

Ο Αλί πιστεύει ότι ήταν πιθανώς γύρω στις 8:30 μ.μ. όταν εντόπισε ότι η αγορά καιγόταν. Δεν είναι σαφές ακριβώς πού, πότε και πώς ξεκίνησαν οι φλόγες, αλλά «η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα», λέει. «Οι άνθρωποι μέσα ήταν σε δίλημμα, αν έπρεπε να τρέξουν προς το μέρος μας ή να σώσουν όσους βρίσκονταν στη φωτιά. Μόλις ο καπνός άρχισε να εξαπλώνεται και προσπαθούσαμε να κάνουμε χώρο, είδαμε τεράστια πλήθη να εγκαταλείπουν τη φωτιά και να τρέχουν προς τον δρόμο». Στη συνέχεια, οι δυνάμεις ασφαλείας άρχισαν να πυροβολούν.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας άρχισαν να πυροβολούν τα πλήθη που έτρεχαν», λέει. «Είδα ανθρώπους να πυροβολούνται κατευθείαν στο κεφάλι, με AK47, G3 και επίσης με όπλα Dushka. Ήταν σαν να μπορούσες να δεις πώς καίγεται η κόλαση. Ακόμα δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι είδα». Μια ομάδα φρουρών άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος του, και ο Αλί και οι φίλοι του έτρεξαν για να καλυφθούν.

Καθώς τα πλήθη ξεχύθηκαν από την αγορά και στους γύρω δρόμους, ο Σιαμάκ ρώτησε όσους έφευγαν από την πόλη τι συνέβαινε. «Είπαν ότι η δημοτική αγορά και το παζάρι είχαν πυρποληθεί. Δεν επιτράπηκε η είσοδος στους πυροσβέστες. Τα στενά σοκάκια του παζαριού παγίδευσαν τους ανθρώπους. Όταν η φωτιά εξαπλώθηκε, οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να επιλέξουν: να μείνουν μέσα και να καούν ή να βγουν έξω. Όταν βγήκαν έξω, τους πυροβόλησαν.»

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι το παζάρι και ένα από τα τζαμιά του «καίγονταν από εξεγερμένους που υποστηρίζονταν από το εξωτερικό». Έξω από την αγορά, ο Άλι λέει ότι είδε από πρώτο χέρι μια σφαγή.

«Δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ να βρω τις λέξεις για να σας περιγράψω τι είδα. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σταματήσουν τη φωτιά, αλλά υπήρχε μια ομάδα ατόμων με πολιτικά που επιτέθηκαν σε πλήθη που προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά και η ίδια ομάδα εμπόδισε τους πυροσβέστες να μπουν στην αγορά. Είχαν παγιδεύσει εντελώς τους ανθρώπους και πυροβολούσαν επίσης όσους τρέπονταν σε φυγή.» Ο Άλι λέει ότι το παζάρι είχε ήδη τυλιχτεί στις φλόγες όταν είδε το τζαμί Χατζ Μοτζταχέντ να τυλίγεται στις φλόγες.

«Ακόμα δεν μπορώ να αναλύσω στο μυαλό μου τι συνέβη μπροστά στα μάτια μου. Είδα παιδιά να πυροβολούνται, γυναίκες, ηλικιωμένους... Δεν μπορώ να σας πω. Είδα πολλούς να πυροβολούνται στο κεφάλι και αίμα να χύνεται στους δρόμους», λέει. Οι δυνάμεις ασφαλείας και ένοπλοι άνδρες με πολιτικά «πήγαν πίσω από όσους έφευγαν, τους πυροβόλησαν - ήταν σαν να κυνηγούσαν τις στάχτες και να έκαιγαν κι αυτοί τις στάχτες. Δεν θα συνέλθω ποτέ από αυτό που είδα. Δεν θέλω να ξαναδώ ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου.»

9 μ.μ.-μεσάνυχτα

Για τον Σιαμάκ οι συνέπειες ήταν εξίσου καταστροφικές με το αρχικό χάος. «Είδα ανθρώπους να καταρρέουν στους δρόμους που οδηγούσαν μακριά από το παζάρι», λέει. «Πυροβολισμοί έρχονταν από πολλές κατευθύνσεις. Υπήρχαν δυνατές εκρήξεις, αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούσαν βόμβες ήχου. Λευκά οχήματα γεμάτα με μασκοφόρους είχαν τοποθετηθεί κάτω από γέφυρες και σε εξόδους». Διαδόθηκε η φήμη ότι όσοι επέζησαν από τους πρώτους πυροβολισμούς μέσα στο παζάρι θα «εκτελούνταν» από άνδρες με όπλα αν έβγαιναν έξω. «Δεν άφησαν τους τραυματίες να ζήσουν», λέει, συγκλονισμένος από συγκίνηση.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν ότι οι αρχές δεν επέτρεψαν στα πυροσβεστικά οχήματα να μπουν στο παζάρι για να σβήσουν τις φλόγες μέχρι μετά τα μεσάνυχτα. Καθώς τα καταστήματα καίγονταν, ο Άλι και ο Σιαμάκ έφυγαν από το χάος, αλλά επέστρεψαν αργότερα το ίδιο βράδυ για να δουν τι είχε απομείνει.

2 π.μ

Τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Άλι και οι φίλοι του επέστρεψαν για να ελέγξουν τους δρόμους γύρω από το παζάρι. Φαινόταν σαν να είχαν καεί περίπου 500 καταστήματα και να έκαιγαν ακόμα φλόγες, λέει. «Φαινόταν σαν η πόλη να είχε γίνει στάχτη. Ήταν σαν κακό όνειρο». Μερικά πτώματα είχαν μεταφερθεί από τα ερείπια και ήταν πεσμένα στους δρόμους, καμένα σε σημείο που δεν αναγνωρίζονταν. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος τρόπος [οι οικογένειες να αναγνωρίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα], εκτός από ένα τεστ DNA», λέει.

Στα νοσοκομεία και τις κλινικές της πόλης, οι τραυματίες συνέρρεαν διαρκώς. Σύμφωνα με έναν γιατρό [που δεν κατονομάστηκε λόγω φόβου αντιποίνων] ο οποίος συνέταξε αναφορές από γιατρούς των επειγόντων περιστατικών στο Ραστ, τα νοσοκομεία δέχτηκαν «εκατοντάδες θύματα εγκαυμάτων από την περιοχή του παζαριού Ραστ, συμπεριλαμβανομένων σορών που ανακτήθηκαν με μερική απανθράκωση και ασθενών με εκτεταμένα εγκαύματα τρίτου και τέταρτου βαθμού που πέθαναν τις επόμενες ημέρες».

Ανέφεραν επίσης «εκατοντάδες ασθενείς που παρουσιάστηκαν με συνδυασμένα τραύματα από πυροβολισμούς και εγκαύματα, γεγονός που συνάδει με άτομα που δέχτηκαν πυροβολισμούς ενώ έφευγαν από την περιοχή που φλεγόταν». Το μοτίβο των τραυματισμών και των θανάτων που καταγράφεται από τους γιατρούς, λέει ο γιατρός, «μοιάζει με αυτό που θα περίμενε κανείς σε σενάρια αστικής μάχης και όχι με τον συμβατικό έλεγχο πλήθους».

Αυγή

Όταν ο Άλι επέστρεψε ξανά περίπου στις 5 π.μ., τα πτώματα από τους δρόμους είχαν απομακρυνθεί. Αυτό που συνέβη στο Ραστ «δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τις προθέσεις των αρχών», λέει ο Μαχμούντ Αμίρι-Μογκαντάμ, διευθυντής της ΜΚΟ Ιράν Ανθρώπινα Δικαιώματα με έδρα τη Νορβηγία. «Η πόλη μετατράπηκε σε πεδίο θανάτου. Άνθρωποι κυνηγήθηκαν σε σοκάκια, πυροβολήθηκαν στους δρόμους, κάηκαν από τις κρυψώνες τους και εκτελέστηκαν όταν τραυματίστηκαν. Αυτό ήταν ένα σαφές παράδειγμα εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας βάσει του διεθνούς δικαίου».

Για τον Σιαμάκ, ο οποίος έκτοτε έχει εγκαταλείψει τη χώρα, η ανάμνηση των όσων συνέβησαν - και αυτών που αντιμετώπισαν οι οικογένειες τις επόμενες ημέρες - είναι οδυνηρή. «Οι οικογένειες αναγκάστηκαν να πληρώσουν μεγάλα ποσά για να ανακτήσουν τις σορούς», λέει. «Όσοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις έχασαν». Κάποιες οικογένειες έκρυψαν τις σορούς σε αυτοκίνητα όλη τη νύχτα. Άλλες έθαψαν αγαπημένα τους πρόσωπα κρυφά - άλλοτε σε κήπους, άλλοτε σε ανώνυμους τάφους. «Μετά τη σφαγή, η πόλη ήταν κατεστραμμένη», λέει. «Καθόλου διαδίκτυο. Καμία επικοινωνία. Παντού όπου πήγαινα, άκουγα ότι κάποιος άλλος είχε πεθάνει. Ένιωθα σαν φυλακή - απόλυτη απομόνωση».

*Τα ονόματα έχουν αλλάξει για την προστασία των ταυτοτήτων

