Ιράν: Απαγορεύεται στις οικογένειες να κλαίνε τους νεκρούς διαδηλωτές – Σε αντίδραση στήνουν γιορτές

Σκληρά είναι τα αντίποινα του ιρανικού καθεστώτος εναντίον όσων συμμετείχαν ή υποστήριξαν τις τελευταίες μαζικές διαδηλώσεις. Ακτιβιστές λένε ότι πρόκειται ίσως για τις πιο εκτεταμένες πρακτικές καταστολής στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Οι ιρανικές αρχές απαγορεύουν στις οικογένειες των νεκρών διαδηλωτών να τους κλαίνε δημόσια. Για παράδειγμα ο Ιρανός Αμπάς και οι συγγενείς του οργάνωσαν την κηδεία τριών μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν σε διαδηλώσεις στα βόρεια της Τεχεράνης. Οι αρχές τους υποχρέωσαν να υπογράψουν νομικό έγγραφο για να δεσμευτούν ότι στην κηδεία θα είναι σιωπηλοί.

«Μας ανάγκασαν να υπογράψουμε ότι δεν θα κλάψουμε και ότι δεν θα αφήσουμε ανοιχτή την πόρτα του σπιτιού όπου θα γινόταν η τελετή μνήμης», είπε ο Αμπάς.

Ωστόσο οι οικογένειες που πενθούν βρήκαν έναν τρόπο αντίστασης και αφού δεν επιτρέπεται να κλαίνε, μετέτρεψαν το πένθος τους σε γιορτή και τραγουδούν λαϊκά ιρανικά τραγούδια.

Τις τελευταίες ημέρες, βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πενθούντες να παίζουν μουσική και να ρίχνουν κομφετί, κάτι που ταιριάζει περισσότερο σε γάμο παρά σε κηδεία. Σε ένα βίντεο που επαληθεύτηκε από την εφημερίδα The Times, φαίνεται μία οικογένεια να χορεύει ενώ τραγουδάει ένα τοπικό λαϊκό τραγούδι που λέει: «Η καρδιά δεν ήταν πια σφιγμένη από τη λαχτάρα. Ξαφνικά τρελάθηκε, έγινε πόλεμος».

«Θέλουν να τραυματίσουν μία ολόκληρη γενιά»

«Είναι συλλογική τιμωρία. Θέλουν να τραυματίσουν ολόκληρη μια γενιά, ώστε να μην εξεγερθούν ξανά», δήλωσε ο Μαχμούντ Αμίρι-Μογκαντάμ, διευθυντής της οργάνωσης Ιράν Ανθρώπινα Δικαιώματα, με έδρα το Όσλο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, γίνονται μαζικές συλλήψεις γιατρών που περιέθαλψαν τραυματίες διαδηλωτές, μπαίνει «λουκέτο» και γίνεται κατάσχεση σε επιχειρήσεις και τα πιο επικριτικά ΜΜΕ έχουν σωπάσει προκειμένου να μην υπάρξουν νέες αναταραχές.

Αρκετές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτιμούν ότι από την αρχή των διαδηλώσεων έχουν συλληφθεί έως και 40.000 άτομα, εκ των οποίων πολλά αντιμετωπίζουν την κατηγορία του «ταραξία» ή του «τρομοκράτη». Πολλοί έχουν ομολογήσει δημόσια μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες ότι είχαν στόχο την ανατροπή του καθεστώτος. Ωστόσο οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτιμούν ότι αυτές οι ομολογίες είναι πιθανόν προϊόν εκβιασμού και εξαναγκασμού από τις ιρανικές αρχές.

Συνελήφθησαν 11 γιατροί

Η εφημερίδα New York Times μίλησε με τρεις γιατρούς στο Ιράν, οι οποίοι αποκάλυψαν τα ονόματα τουλάχιστον 11 συναδέλφων τους που συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα, μεταξύ των οποίων γιατροί, νοσηλευτές και οδοντίατροι. Ανέφεραν ότι οι συνάδελφοί τους συνελήφθησαν επειδή περιέθαλψαν κρυφά διαδηλωτές στα σπίτια τους.

Όπως όλοι όσοι έδωσαν συνέντευξη στην εφημερίδα και οι γιατροί ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμοι καθώς φοβούνται για ενδεχόμενα αντίποινα. Δύο από τους γιατρούς δήλωσαν ότι είχαν κληθεί επανειλημμένα για ανάκριση από αξιωματούχους που ζητούσαν περισσότερες πληροφορίες για όσους βοήθησαν τους διαδηλωτές.

Απειλείται με δήμευση η περιουσία ιδιοκτήτη αλυσίδας καφέ

Ακόμη και γνωστά ονόματα στην ιρανική κοινωνία δεν γλίτωσαν από τη σύλληψη, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης μιας γνωστής αλυσίδας στο Ιράν, Μοχάμεντ Σαεντίνια.

Τα καταστήματα καφέ του Μοχάμεντ Σαεντίνια, πρόσφεραν στους Ιρανούς πιο «δυτικές» γεύσεις σε μία χώρα που είναι αποκλεισμένη εξαιτίας των κυρώσεων και των συντηρητικών θρησκευτικών απόψεων. Μόλις ξεκίνησαν οι τελευταίες διαδηλώσεις τα καταστήματα του Σαεντίνια έδειξαν την υποστήριξη τους στους διαδηλωτές και προχώρησαν σε απεργία.

Τώρα οι ιρανικές αρχές σφράγισαν όλα τα καταστήματα του Σαεντίνια σε όλη τη χώρα και άφησαν μία ειδοποίηση ότι το «λουκέτο» θα διαρκέσει για δύο μήνες. Σύμφωνα με υπάλληλο, ο Μοχάμεντ Σαεντίνια, ο γιος του και ένας διευθυντής έχουν συλληφθεί για υποστήριξη των «ταραξιών».

Εκπρόσωπος της ιρανικής δικαιοσύνης που μίλησε στους New York Times επιβεβαίωσε την σύλληψη του επιχειρηματία και είπε ότι σε περίπτωση καταδίκης του τα περιουσιακά στοιχεία του θα χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση των καταστροφών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

