Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ κάλεσε εκ νέου τους Αμερικανούς υπηκόους να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν ή να βρουν ένα ασφαλές μέρος εντός της κατοικίας τους ή σε άλλο ασφαλές κτίριο, εάν δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε χθες σε δημοσιογράφους πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει στραμμένη την προσοχή του στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα διεξαχθούν σήμερα Παρασκευή στο Ομάν, προκειμένου να διαπιστώσει εάν μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ενόψει των διαπραγματεύσεων, η Λέβιτ τόνισε: «Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο ιρανικό καθεστώς ότι ο Πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, πέρα από τη διπλωματία, ως ο ανώτατος διοικητής του ισχυρότερου στρατού στην παγκόσμια ιστορία».

Επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Η πλευρά των Αμερικανών θα εκπροσωπηθεί από τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι στόχοι του Τραμπ στο Ιράν δεν είναι σαφείς πριν από τις συνομιλίες, σύμφωνα με πηγές

Ο Τραμπ δήλωσε στον Τομ Λάμας του NBC News ότι έμαθε ότι το Ιράν ενδέχεται να προσπαθεί να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα μετά την «εξολόθρευση» τριών πυρηνικών εγκαταστάσεών του από τον αμερικανικό στρατό τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ, οι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δεν έχουν ακόμη σαφείς οδηγίες σχετικά με το τι ελπίζει να επιτύχει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τη στρατιωτική δράση στο Ιράν, καθώς αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν σχεδιάζουν να συναντηθούν την Παρασκευή για να προσπαθήσουν να αποφύγουν τον πόλεμο.

Ενώ ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιδιώξει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποιοι θα είναι ακριβώς οι στόχοι του για οποιαδήποτε πιθανή στρατιωτική δράση. Είπαν επίσης ότι δεν υπάρχει σαφής οδικός χάρτης ή συναίνεση εντός της κυβέρνησης σχετικά με το ρόλο που θα διαδραματίσουν οι ΗΠΑ μετά από μια τέτοια επιχείρηση.

Ερωτηθείς την Τετάρτη σε συνέντευξη στο NBC News αν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν πρέπει να ανησυχεί, ο Τραμπ είπε: «Θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχεί πολύ, ναι. Πρέπει να ανησυχεί».



«Σκεφτόντουσαν να ξεκινήσουν μια νέα εγκατάσταση σε ένα διαφορετικό μέρος της χώρας», είπε ο Τραμπ. «Το ανακαλύψαμε. Είπα: «Αν το κάνετε αυτό, θα σας κάνουμε πολύ κακά πράγματα»».





Σχεδόν 7.000 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί

Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, καταμέτρησε 50.000 συλλήψεις σε όλη τη χώρα και δηλώνει ότι επιβεβαίωσε τον θάνατο 6.872 ανθρώπων, οι περισσότεροι μεταξύ αυτών ήταν διαδηλωτές. Συνεχίζει να επαληθεύει 11.280 άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι απολογισμοί που κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν έως 36.000 νεκρούς.

"Ο αριθμός αυτός ξεπερνά τη φαντασία. Δείχνει ότι το καθεστώς έφθασε σε ένα στάδιο όπου ξέρει στο εξής ότι δεν έχει πλέον νομιμότητα. Έχασε τη νομιμότητά του πριν από πολύ καιρό και η σφαγή αυτή το επιβεβαιώνει τελικά", δήλωσε.

Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης εξηγεί ότι είναι αδύνατο να μιλήσει ελεύθερα στο τηλέφωνο με τους οικείους του, μεταξύ των οποίων ο γιος του, που βρίσκονται στο Ιράν. "Είναι καλά, αλλά είναι όλοι σε σοκ. Ένα σοκ που έχει βυθίσει στο πένθος όλους" στη χώρα, τονίζει.

