Ιράν: Τέσσερις όροι από τις ΗΠΑ αλλιώς στρατιωτική δράση

Ωστόσο η Τεχεράνη φέρεται να απέρριψε το τελεσίγραφο 

Newsbomb

Ιράν: Τέσσερις όροι από τις ΗΠΑ αλλιώς στρατιωτική δράση
Pool Reuters
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν το Ιράν ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει στρατιωτική δράση εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχόταν τέσσερις βασικούς όρους πριν από την επανέναρξη των διπλωματικών συνομιλιών.

Ο Aziz Ghazanfari, αναπληρωτής επικεφαλής του πολιτικού τμήματος του IRGC, δήλωσε ότι όταν η Ουάσιγκτον παρουσίασε για πρώτη φορά ένα πλαίσιο για τη διπλωματία, αυτό περιελάμβανε τέσσερις συγκεκριμένες απαιτήσεις που, όπως είπε, ξεπερνούσαν κατά πολύ το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επέμειναν ότι οποιαδήποτε διπλωματική οδός θα απαιτούσε από την Τεχεράνη:

-να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της,

-να περιορίσει την υποστήριξή της σε περιφερειακές ομάδες

-να αποδεχτεί περιορισμούς στον εμπλουτισμό και

-άλλα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια πριν προχωρήσουν οι συνομιλίες, ανέφερε σε σχόλιο που δημοσιεύθηκε στην έκδοση Sobh-e Sadegh του IRGC.

Είπε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι η μη αποδοχή αυτών των τεσσάρων όρων θα άφηνε το Ιράν εκτεθειμένο σε επιθέσεις, παρουσιάζοντας το μήνυμα ως μέρος αυτού που περιέγραψε ως «ψυχολογικό πόλεμο» και εξαναγκασμό πριν από τις συνομιλίες στο Ομάν.

Ο Ghazanfari είπε ότι η Τεχεράνη απέρριψε κατηγορηματικά αυτές τις προϋποθέσεις και επέμεινε σε διαπραγματεύσεις που θα επικεντρώνονται αυστηρά στο πυρηνικό ζήτημα, μια θέση που, όπως είπε, αντανακλά την «εθνική δύναμη» και την αντίσταση σε αυτό που η Τεχεράνη θεωρεί ως προσπάθειες να εξαναγκαστεί το Ιράν να κάνει παραχωρήσεις υπό την απειλή.

Υποστήριξε επίσης ότι η άρνηση της Τεχεράνης αντιπροσώπευε μια προβολή της ιρανικής δύναμης και εμπόδισε την αμερικανική πίεση να υπαγορεύσει τους όρους.

Προπαγανδιστικό βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη

Στο μεταξύ, κανάλια που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δημοσίευσαν σήμερα ένα βίντεο, το οποίο έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) και φαίνεται να δείχνει μια επίθεση με τη χρήση drones, πολεμικών πλοίων, πυραύλων και υποβρυχίων εναντίον του USS Abraham Lincoln (CVN-72) και της αεροπλανοφόρου ομάδας του στην Αραβική Θάλασσα.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, ένα αμερικανικό μαχητικό F-35C από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln κατέρριψε ιρανικό drone Shahed-139, παραλλαγή της σειράς Shahed-136, στην Αραβική Θάλασσα, κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές πηγές, το UAV πλησίαζε επιθετικά το αεροπλανοφόρο με ασαφή πρόθεση, παρά τις προειδοποιήσεις και τις κινήσεις αποκλιμάκωσης, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από παρενόχληση ιρανικών δυνάμεων σε αμερικανικό εμπορικό πλοίο, εντείνοντας το κλίμα έντασης στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγωνία στο Γύθειο για την εξαφάνιση 60χρονου ψαρά - Εντοπίστηκε η βάρκα του σε βραχώδες σημείο

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Αυτοκίνητο χωρίς λάστιχο, φανάρια και φλας κυκλοφορούσε στο Ηράκλειο

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με παράσυρση πεζού στα Χανιά - Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο

21:23LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο spoiler: Ο γάμος Αρετής - Οδυσσέα τινάζεται στον αέρα

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Αυτό ήταν το όνομα του συνδέσμου του σμηνάρχου

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τέσσερις όροι από τις ΗΠΑ αλλιώς στρατιωτική δράση

21:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σπάνε τα μετάλλια των Ολυμπιακών Αγώνων κατά τους πανηγυρισμούς - Ψάχνουν τον λόγο οι διοργανωτές

21:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Volley League: Νίκη πρωτιάς για τον Παναθηναϊκό - Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

21:10LIFESTYLE

Ατύχημα για τη Σακίρα σε live: Γλίστρησε και έπεσε ενώ τραγουδούσε - Τρόμαξε το κοινό - Βίντεο

21:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ με Παναθηναϊκό οι Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ - Αγωνία για Μεϊτέ

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Αγρότης πυροβόλησε στον αέρα όταν επίδοξοι κλέφτες εισήλθαν στο χωράφι του - Ένας τραυματίας

21:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ομιλία Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες - «Να βλέπετε το κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο»

20:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Δώρας στο Αγρίνιο: Ο κατηγορούμενος ανακάλεσε την αρχική του κατάθεση - Επικαλείται αλκοόλ και ψυχοφάρμακα

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνική συμφωνία με την Αρμενία σύναψε η Ουάσινγκτον - Εξαγωγές, καύσιμα και συντήρηση

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή Ι.Χ στη Μεσογείων στο ύψος του Παπάγου - Καθυστερήσεις στο σημείο

20:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λος Άντζελες: Ξεκινά η δίκη για τον εθισμό σε Instagram και YouTube

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Εκτεταμένες εκτάσεις πλημμύρισαν στον Έβρο - Χάρτης δορυφορικής απεικόνισης

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει στους αγρότες ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:21ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Αυτό ήταν το όνομα του συνδέσμου του σμηνάρχου

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Ελευσίνα: Κόρη σκότωσε τη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Ρωσία: Βίασε τη 17χρονη κόρη του αφεντικού του και την τάισε στα γουρούνια

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Λάμπρος Φιλίππου: Ένοχος ο ηθοποιός και σκηνοθέτης για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού

20:15WHAT THE FACT

Αυτό είναι το χωριό με το πιο μεγάλο όνομα στην Τουρκία - Αποτελείται από 23 γράμματα

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Αντί για μουσεία σε... ιδιώτες: Βγαίνουν στο «σφυρί» τα κειμήλια του 1821

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στην ΕΑΒ: «Δεν κάνουμε πίσω» δηλώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο newsbomb

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή Ι.Χ στη Μεσογείων στο ύψος του Παπάγου - Καθυστερήσεις στο σημείο

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Κινηματογραφική επίθεση σε θωρακισμένο όχημα μεταφοράς χρημάτων στην Ιταλία - Πάνοπλοι ληστές το ανατίναξαν στη μέση του δρόμου

12:28LIFESTYLE

Γιώργος Μάρκου: Πέθανε ο διευθυντής του MAD TV σε ηλικία 58 ετών

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Τα νεότερα για την υγεία του παιδιού που έπεσε σε σιντριβάνι - Χαραμάδα αισιοδοξίας

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέμισαν τον τοίχο στην ανακαίνιση και βρήκαν χαρτονόμισμα και σημείωμα 20 ετών

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση Νίκου Πλακιά για τα «χαμένα βίντεο» από τα Τέμπη - Γνήσια 100%, κανέναν παράνομο φορτίο

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Απέραντη θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης Ευανθίας – Η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία

21:10LIFESTYLE

Ατύχημα για τη Σακίρα σε live: Γλίστρησε και έπεσε ενώ τραγουδούσε - Τρόμαξε το κοινό - Βίντεο

20:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Δώρας στο Αγρίνιο: Ο κατηγορούμενος ανακάλεσε την αρχική του κατάθεση - Επικαλείται αλκοόλ και ψυχοφάρμακα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ