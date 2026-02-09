Ιράν: Τέσσερις όροι από τις ΗΠΑ αλλιώς στρατιωτική δράση

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν το Ιράν ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει στρατιωτική δράση εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχόταν τέσσερις βασικούς όρους πριν από την επανέναρξη των διπλωματικών συνομιλιών.

Ο Aziz Ghazanfari, αναπληρωτής επικεφαλής του πολιτικού τμήματος του IRGC, δήλωσε ότι όταν η Ουάσιγκτον παρουσίασε για πρώτη φορά ένα πλαίσιο για τη διπλωματία, αυτό περιελάμβανε τέσσερις συγκεκριμένες απαιτήσεις που, όπως είπε, ξεπερνούσαν κατά πολύ το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επέμειναν ότι οποιαδήποτε διπλωματική οδός θα απαιτούσε από την Τεχεράνη:

-να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της,

-να περιορίσει την υποστήριξή της σε περιφερειακές ομάδες

-να αποδεχτεί περιορισμούς στον εμπλουτισμό και

-άλλα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια πριν προχωρήσουν οι συνομιλίες, ανέφερε σε σχόλιο που δημοσιεύθηκε στην έκδοση Sobh-e Sadegh του IRGC.

Είπε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι η μη αποδοχή αυτών των τεσσάρων όρων θα άφηνε το Ιράν εκτεθειμένο σε επιθέσεις, παρουσιάζοντας το μήνυμα ως μέρος αυτού που περιέγραψε ως «ψυχολογικό πόλεμο» και εξαναγκασμό πριν από τις συνομιλίες στο Ομάν.

Ο Ghazanfari είπε ότι η Τεχεράνη απέρριψε κατηγορηματικά αυτές τις προϋποθέσεις και επέμεινε σε διαπραγματεύσεις που θα επικεντρώνονται αυστηρά στο πυρηνικό ζήτημα, μια θέση που, όπως είπε, αντανακλά την «εθνική δύναμη» και την αντίσταση σε αυτό που η Τεχεράνη θεωρεί ως προσπάθειες να εξαναγκαστεί το Ιράν να κάνει παραχωρήσεις υπό την απειλή.

Υποστήριξε επίσης ότι η άρνηση της Τεχεράνης αντιπροσώπευε μια προβολή της ιρανικής δύναμης και εμπόδισε την αμερικανική πίεση να υπαγορεύσει τους όρους.

Προπαγανδιστικό βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη

Στο μεταξύ, κανάλια που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δημοσίευσαν σήμερα ένα βίντεο, το οποίο έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) και φαίνεται να δείχνει μια επίθεση με τη χρήση drones, πολεμικών πλοίων, πυραύλων και υποβρυχίων εναντίον του USS Abraham Lincoln (CVN-72) και της αεροπλανοφόρου ομάδας του στην Αραβική Θάλασσα.

Channels affiliated with Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) posted a video earlier today, clearly created using Artificial Intelligence (AI), which appears to show a attack using drones, gunboats, missiles, and submarines on the USS Abraham Lincoln (CVN-72) and her… pic.twitter.com/OaROAsgEAa — OSINTdefender (@sentdefender) February 9, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, ένα αμερικανικό μαχητικό F-35C από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln κατέρριψε ιρανικό drone Shahed-139, παραλλαγή της σειράς Shahed-136, στην Αραβική Θάλασσα, κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές πηγές, το UAV πλησίαζε επιθετικά το αεροπλανοφόρο με ασαφή πρόθεση, παρά τις προειδοποιήσεις και τις κινήσεις αποκλιμάκωσης, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από παρενόχληση ιρανικών δυνάμεων σε αμερικανικό εμπορικό πλοίο, εντείνοντας το κλίμα έντασης στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης