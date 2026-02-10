Ο Λιούις Χάμιλτον διασκέδασε με την Κιμ Καρντάσιαν και τις αδελφές της - Το αστείο στιγμιότυπο

Μετά την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο Super Bowl, ο Λιούις Χάμιλτον και η Κιμ Καρντάσιαν δεν κρύβουν ότι είναι το νέο καυτό ζευγάρι της showbiz.

Η επιβεβαίωση της σχέσης τους έγινε πριν λίγες ημέρες, όταν παπαράτσι τους απαθανάτισαν σε ρομαντική απόδραση στο Παρίσι, με την επισφράγιση να έρχεται στο Super Bowl.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian attend the #SuperBowlLX pic.twitter.com/jjpwrHkfyg

— deni (@fiagirly) February 9, 2026



Ο πρωταθλητής της Formula 1 απέδειξε ότι έχει ενταχθεί πλήρως στον οικογενειακό κύκλο της Κιμ, αφού πρόσφατα πέρασε μια χαλαρή βραδιά στο σπίτι μαζί με την ίδια και τις αδελφές της.

Η Κιμ Καρντάσιαν μοιράστηκε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο, όπου τη βλέπουμε να δοκιμάζει μαζί με τις αδελφές της, Κλόε Καρντάσιαν και Κάιλι Τζένερ, το viral trend εμπνευσμένο από τον «Τιτανικό». Ενώ η κάμερα εστίαζε στις αποτυχημένες αλλά αστείες προσπάθειες των αδελφών στο couple challenge, οι θαυμαστές εντόπισαν γρήγορα τη φωνή του Λιούις στο παρασκήνιο να ενθαρρύνει την Κιμ.

Lewis Hamilton hangs out with Kim Kardashian and sisters as romance heats up https://t.co/cJlxca42I7 pic.twitter.com/aS2qTSIjjW

— Page Six (@PageSix) February 10, 2026



Μια ανδρική φωνή με βρετανική προφορά ακούγεται να της φωνάζει «σπρώξε, σπρώξε», πριν ξεσπάσει σε γέλια όταν εκείνη πέφτει στο πάτωμα, αφού η Κλόε αποτυγχάνει να τη σηκώσει.

«Όλοι ακούσαμε τη φωνή του Λιούις Χάμιλτον στο background, σωστά;» σχολίασε ένας θαυμαστής κάτω από το βίντεο που δημοσίευσαν οι τρεις αδελφές στα Instagram τους τη Δευτέρα. «Είμαι η μόνη που ακούει το γέλιο του;» έγραψε άλλος, ενώ πολλοί συμφώνησαν ότι «το γέλιο και η φωνή του Λιούις στο background είναι όλα τα λεφτά».

Το βίντεο δημοσιεύτηκε μόλις 24 ώρες μετά το επίσημο – και ιδιαίτερα λαμπερό – ντεμπούτο του ζευγαριού στο Super Bowl, στο Levi’s Stadium της Καλιφόρνια. Η Κυριακή αποτέλεσε την πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κιμ και του Λιούις, μετά από μήνες που κρατούσαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

