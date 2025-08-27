Γαλλία: Υπό ασφυχτική πίεση η κυβέρνηση - Το 72% θέλει εκλογές, «τρέμουν» οι αγορές

Η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο της κατάρρευσης ενώ νέα δημοσκόπηση αποτυπώνει πως το 72 % των Γάλλων δεν επιθυμεί ο Φρανσουά Μπαϊρού να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός σε μία προσπάθεια να μεταπείσει την κοινή γνώμη, έκανε έκκληση στον γαλλικό λαό δίνοντας διορία 13 ημερών ώστε η Γαλλία να αποφύγει το χάος: «Μέσα σε αυτές τις 13 μέρες που είναι μπροστά μας, οι Γάλλοι θα επιλέξουν, θα επηρεάσουν τους αντιπροσώπους τους στην Βουλή να πουν αν θα επιλέξουν το χάος ή την υπευθυνότητα».

Υπό την σκιά του ζητήματος του Προϋπολογισμού, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως αναλαμβάνει μερίδιο της ευθύνης για την αύξηση του ελλείμματος, επισημαίνοντας τις απαραίτητες παροχές και ελαφρύνσεις την περίοδο του Κορονοϊου που επιβάρυναν το χρέος της Γαλλίας.

Και ενώ το πολιτικό μέλλον της Γαλλίας διαφαίνεται αβέβαιο, αγορές και επενδυτές περιμένουν με ανησυχία τις εξελίξεις.

Να τονιστεί ότι, η κυβέρνηση Μπαϊρού κινδυνεύει να γίνει η δεύτερη κυβέρνηση που μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο θα καταρρεύσει στην Γαλλία, καθώς μέχρι στιγμής κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει δηλώσει πως θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης.

Νευρικότητα στις αγορές από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία

Το μέγεθος του γαλλικού χρέους και τα υψηλά ελλείμματα που βαραίνουν την γαλλική οικονομία ανησυχούν τις αγορές, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων.

Συγκεκριμένα, το δημόσιο χρέος της χώρας στο τέλος του 2024 ξεπέρασε τα 3,3 τρισεκατομμύρια ευρώ, αυτό αντιστοιχεί στο 113 % του ΑΕΠ του γαλλικού ΑΕΠ, ωστόσο, είναι το τρίτο υψηλότερο αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη και εκπροσωπεί το 23% του συνόλου του δημόσιου χρέους μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αγορές φαίνεται ότι δεν έχουν πειστεί ότι το χρέος της χώρα μπορεί να έχει πτωτική τροχιά και ανεβάζουν έτσι το κόστος δανεισμού. Επίσης, σημειώνεται και υψηλό έλλειμμα όμως το βασικό είναι αν έχει την ικανότητα η Κυβέρνηση να περάσει το πακέτο λιτότητας ύψους 44 δισεκατομμυρίων.

