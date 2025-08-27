Κρίση στη Γαλλία: Όλα τα βλέμματα στην 8η Σεπτεμβρίου - Νέα έκκληση για να αποφευχθεί το χάος

Συνεχίζεται η κρίση στη Γαλλία και πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε το υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες.

Σύμφωνα με την Le Parisien , ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εκφώνησε μια «πολύ προσβλητική ομιλία». Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σόφι Πρίμας στη συνέχεια προέβη σε δηλώσεις και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η κυβέρνηση θέλει να είναι μαχητική.

Οι δε δημοτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 15 και 22 Μαρτίου 2026, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σόφι Πρίμας μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρούνο Ρεταϊγιό υπέβαλε διάταγμα που ορίζει αυτές τις ημερομηνίες στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανέφερε.

Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης υπενθύμισε ότι η Γαλλία «θα έχει το υψηλότερο έλλειμμα στην Ευρωζώνη το 2024 », αναφερόμενη σε «ένα σπιράλ» που πρέπει να σταματήσει. «Ελπίζουμε ότι η λογική και το αίσθημα ευθύνης των βουλευτών θα υπερισχύσουν των πολιτικών στάσεων», δήλωσε η Σόφι Πρίμας και πρόσθεσε «το διακύβευμα της ψηφοφορίας στις 8 Σεπτεμβρίου είναι θεμελιώδες: είμαστε έτοιμοι να δράσουμε από κοινού για τη Γαλλία και τον γαλλικό λαό; Εάν αυτή η διάγνωση γίνει κοινά αποδεκτή, η συζήτηση θα ξεκινήσει σε μεταγενέστερο στάδιο».

Οι οικονομικές αρχές

Ερωτηθείσα από δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου, η Σόφι Πρίμας επιβεβαίωσε την επιθυμία της κυβέρνησης «να είναι μαχητική μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου». Υπενθύμισε τις οικονομικές αρχές που την καθοδηγούν: «να παράγουμε περισσότερα» και «να ξοδεύουμε καλύτερα » . «Αυτή είναι μια ψηφοφορία επί των γεγονότων και επί των αρχών, δεν είναι ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού», επανέλαβε, επιμένοντας ότι θα είναι απαραίτητο να αποφασιστεί μια διάγνωση και όχι λύσεις.

Σύμφωνα με τη Σόφι Πρίμας, ο πρόεδρος της γαλλικής Δημοκρατίας βρίσκεται «σε απόλυτη αρμονία, συμφωνία και υποστήριξη στα ζητήματα της μεγαλύτερης παραγωγής και της καλύτερης δαπάνης του δημόσιου χρήματος, τα οποία πρέπει τώρα να εξορθολογιστούν» .

Διαβάστε επίσης