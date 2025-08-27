Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Σε οριακό σημείο ο Μπαΐρού - Σφίγγει ο κλοιός για τον Μακρόν

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, έπαιξε τα «ρέστα» του, διεκδικώντας ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση και ρισκάροντας την πολιτική του επιβίωση. Η κίνηση αυτή επαναφέρει στο επίκεντρο τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις, με τις επιλογές του πλέον να είναι ιδιαίτερα περιορισμένες.

Η πιθανότητα παραμονής του Μπαϊρού στη θέση του πρωθυπουργία θεωρείται μικρή, ενώ εξίσου απίθανο σενάριο είναι η παραίτηση του ίδιου του Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος καλείται να επιλέξει μεταξύ λίγων και δύσκολων λύσεων: τον διορισμό νέου πρωθυπουργού, τον σχηματισμό κυβέρνησης τεχνοκρατών ή ακόμη και τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης. Ωστόσο, σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο, καμία από αυτές τις επιλογές δεν δείχνει εύκολη ή βιώσιμη.

Η δύσκολη μάχη του Μπαϊρού

Η Δευτέρα αποδείχθηκε κρίσιμη, καθώς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης –από την άκρα δεξιά μέχρι την αριστερά και τους σοσιαλιστές– απέρριψαν την πρόταση εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού. «Το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο, εκτός αν βρεθεί χώρος για ουσιαστική διαπραγμάτευση μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες», σχολίασε ο πολιτικός επιστήμονας Βενσάν Μαρτινί, τονίζοντας πως τα κόμματα απαιτούν τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό.

Παρά τις προσπάθειες να εμφανιστεί «μαχητικός και θαρραλέος», σύμφωνα με στελέχη της κυβέρνησης, ο Μπαϊρού παραμένει εξαιρετικά αντιδημοφιλής, γεγονός που δυσκολεύει περαιτέρω τη θέση του.

Τα σενάρια για τον Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας μπορεί να επιλέξει να ανανεώσει την εμπιστοσύνη του στον Μπαϊρού, ακόμη κι αν ηττηθεί στη Βουλή στις 8 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, το πρόβλημα θα παραμείνει, εκτός αν υπάρξει ριζική αλλαγή στον προϋπολογισμό του 2026, τον οποίο απορρίπτουν αντιπολίτευση και κοινή γνώμη.

Μια εναλλακτική λύση θα ήταν η ανάθεση της πρωθυπουργίας σε άλλο πολιτικό πρόσωπο, όπως ο υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί. Όμως, σύμφωνα με τον Μαρτινί, η κατάσταση δεν θα βελτιωνόταν χωρίς έναν εντελώς διαφορετικό προϋπολογισμό. Υπάρχει ακόμη το σενάριο ενός πρωθυπουργού από την αριστερά, αλλά η πολιτική πόλωση ενόψει των εκλογών του 2027 καθιστά αυτό το ενδεχόμενο απίθανο.

Η επιλογή μιας κυβέρνησης τεχνοκρατών παραμένει στο τραπέζι, καθώς θα μπορούσε να προσφέρει πρόσκαιρη σταθερότητα, ιδιαίτερα με τα μέτρα μείωσης του χρέους που απαιτούνται.

Διάλυση Εθνοσυνέλευσης και σενάρια παραίτησης

Παράλληλα, δεν λείπουν οι φωνές που ζητούν νέα διάλυση της Εθνοσυνέλευσης. Ωστόσο, μετά το σοκ του 2024, με την αιφνιδιαστική διάλυση που βύθισε τη χώρα στο πολιτικό χάος, ο Μακρόν εμφανίζεται πιο διστακτικός από ποτέ. «Δεν το θέλει», αναφέρουν στελέχη του προεδρικού στρατοπέδου, αν και σε περίπτωση νέας κυβερνητικής ήττας στον προϋπολογισμό, η αστάθεια ίσως καταστήσει αναπόφευκτη αυτήν την επιλογή.

Το πιο ακραίο σενάριο, η παραίτηση του ίδιου του Μακρόν ή η καθαίρεσή του, όπως ζητά ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, θεωρείται απίθανο. Ο πρόεδρος επαναλαμβάνει σταθερά ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία του έως το 2027, παρά τις πολιτικές πιέσεις.

