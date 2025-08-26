Γαλλία: Μεγάλη ανησυχία στις αγορές ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης - Πέφτει το χρηματιστήριο

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά λαμβάνει υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο πολιτικού αδιεξόδου στη Γαλλία

Γαλλία: Μεγάλη ανησυχία στις αγορές ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης - Πέφτει το χρηματιστήριο
Αύξηση στις αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων και πτώση στο χρηματιστήριο του Παρισιού καταγράφηκαν την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία τις πολιτικές εξελίξεις ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης που έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την έγκριση του κοινοβουλίου για το πρόγραμμα μείωσης του ελλείμματος, τονίζοντας ότι «αν δεν υπάρξει πλειοψηφία, η κυβέρνηση πέφτει». Ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ προειδοποίησε πως μια πιθανή πολιτική κρίση θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω τη χρηματοπιστωτική θέση της χώρας.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Γαλλίας ανήλθε στο 3,53%, πλησιάζοντας επίπεδα που είχαν σημειωθεί μετά την κρίση χρέους της Ευρωζώνης. Το περιθώριο έναντι των γερμανικών Bunds διαμορφώθηκε στις 80 μονάδες βάσης, κοντά στα υψηλά της περσινής πολιτικής αστάθειας.

Στο χρηματιστήριο, ο δείκτης Cac 40 υποχώρησε κατά 2,2% στις πρωινές συναλλαγές, μετά την πτώση 1,5% της προηγούμενης ημέρας. Μετοχές με έντονη εγχώρια έκθεση δέχθηκαν μεγαλύτερη πίεση, με τη Société Générale να καταγράφει απώλειες 3,5%.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά λαμβάνει υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο πολιτικού αδιεξόδου. Η απουσία καθαρής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από τις πρόωρες εκλογές του 2024 καθιστά δύσκολη την προώθηση δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, ενώ η στάση τόσο των αριστερών κομμάτων όσο και της Εθνικής Συσπείρωσης ενισχύει το ενδεχόμενο καταψήφισης της κυβέρνησης.

Η σύγκλιση των αποδόσεων γαλλικών και ιταλικών ομολόγων, για πρώτη φορά από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, καταγράφεται ως σημαντική εξέλιξη. Ορισμένοι επενδυτές προειδοποιούν ότι σε περίπτωση πτώσης της κυβέρνησης, οι αποδόσεις της Γαλλίας θα μπορούσαν να υπερβούν σύντομα τις ιταλικές.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ ανέκαμψε ελαφρά έναντι του δολαρίου, περιορίζοντας τις απώλειες της Δευτέρας. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο κατά πόσο οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία θα έχουν ευρύτερο αντίκτυπο στη ζώνη του ευρώ.

