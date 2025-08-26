Οι αγορές «πυροβολούν» τα γαλλικά assets – Yπό πίεση μετοχές και ομόλογα

Ο χρηματιστηριακός δείκτης CAC 40 συνεχίζει την πτωτική του πορεία, στον απόηχο της ανακοίνωσης του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης

Οι αγορές «πυροβολούν» τα γαλλικά assets – Yπό πίεση μετοχές και ομόλογα

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού 

Υπό έντονη πίεση βρίσκονται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα τα γαλλικά assets, καθώς η ανησυχία για ενδεχόμενη πτώση της κυβέρνησης λόγω της αντιπαράθεσης για τις προτεινόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό οδηγεί τους επενδυτές μακριά από τις γαλλικές μετοχές και τα ομόλογα.

Ο χρηματιστηριακός δείκτης CAC 40 συνεχίζει την πτωτική του πορεία, στον απόηχο της ανακοίνωσης του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης.

Οι επενδυτές «πυροβολούν» τα γαλλικά ομόλογα, με το spread μεταξύ των γαλλικών και γερμανικών 10ετών κρατικών τίτλων– βασικός δείκτης μέτρησης του ρίσκου – να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Οι επενδυτές έρχονται αντιμέτωποι με την ασταθή πολιτική σκηνή και τα εύθραυστα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας, καθώς τα γαλλικά assets υποχωρούν σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από έναν χρόνο. Οι πολιτικές διαμάχες για το δημόσιο χρέος της χώρας το 2024 οδήγησαν τελικά στην αποπομπή του προκατόχου του Μπαϊρού μετά από μόλις 90 ημέρες, καθώς και στην απώλεια κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

«Αυτό αποτελεί ξεκάθαρη επιστροφή του risk premium στα γαλλικά assets, το οποίο πάντα υποβόσκει», δήλωσε ο Andrea Tueni, επικεφαλής trading στη Saxo Banque France. «Η αγορά αναγνωρίζει πλέον ότι η Γαλλία βρίσκεται σε βαθιά πολιτική κρίση, σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον», προσέθεσε.

Οι γαλλικές τραπεζικές μετοχές βρίσκονται στο επίκεντρο των πιέσεων, με τις AXA SA, Societe Generale SA και BNP Paribas SA να υποχωρούν σημαντικά. Το ειδικό καλάθι της Barclays, που περιλαμβάνει εταιρείες με τη μεγαλύτερη έκθεση στους εγχώριους γαλλικούς κινδύνους – συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων από τον προϋπολογισμό – σημείωσε πτώση 4,4% τη Δευτέρα.

Ο Μπαϊρού δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Μακρόν συμφώνησε να επαναφέρει το κοινοβούλιο σε πρόωρη συνεδρίαση, ώστε η κυβέρνηση να παρουσιάσει το δημοσιονομικό της σχέδιο και να διεξαχθεί η ψηφοφορία εμπιστοσύνης.

Το ακροδεξιό κόμμα National Rally, η αριστερή France Unbowed και οι Πράσινοι ανακοίνωσαν ότι θα καταψηφίσουν την πρόταση στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ οι Σοσιαλιστές δήλωσαν ότι δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση. Εάν η πλειοψηφία των βουλευτών καταψηφίσει τον Μπαϊρού, θα αναγκαστεί να υποβάλει την παραίτηση της κυβέρνησής του, την ίδια τύχη που είχε και η κυβέρνηση του Μισέλ Μπαρνιέ πέρυσι.
Ο στρατηγικός αναλυτής της Oddo BHF, Thomas Zlowodzki, εκτιμά ότι το στοίχημα του Μπαϊρού είναι ιδιαίτερα ριψοκίνδυνο και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αποτυχίας της κυβέρνησης. Η ομάδα του διατηρεί τη σύσταση υπο-απόδοσης για τις γαλλικές μετοχές, θεωρώντας ότι οι αποτιμήσεις τους δεν ενσωματώνουν πλήρως αυτόν τον κίνδυνο.

