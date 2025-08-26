«Η Γαλλία κινδυνεύει να προσφύγει στο ΔΝΤ», προειδοποιεί ο υπουργός Οικονομικών

Η κυβέρνηση της Γαλλίας βρίσκεται στο «χείλος» της κατάρρευσης. Το σχήμα υπό τον επικεφαλής πρωθυπουργό, Φρανσουά Μπαϊρού, φαίνεται πως δεν θα λάβει την ψήφο εμπιστοσύνης σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο, με αυτήν την ανησυχία να προκαλεί (και) δημοσιονομική αστάθεια.

Ως αποτέλεσμα των δυσκολιών εκείνων, η Γαλλία κινδυνεύει να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως προειδοποίησε ο υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρ.

Τα μακροπρόθεσμα κόστη δανεισμού της χώρας έφτασαν σήμερα (26/08) στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011, εν μέσω φόβων ότι η δεύτερη κατάρρευση κυβέρνησης μέσα σε έναν χρόνο θα καταστήσει ανίκανη τη Γαλλία να αντιμετωπίσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα, το οποίο αναμένεται να φτάσει εφέτος το 5,4% του ΑΕΠ.

Ο Λομπάρ σχολίασε ότι το ενδεχόμενο να ζητηθεί παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου «είναι ένας κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας. Θα θέλαμε –και πρέπει– να αποφύγουμε, αλλά είναι υπαρκτός».

Η Γαλλία δεν έχει προσφύγει ποτέ στο Ταμείο, αλλά η κατάρρευση της κυβέρνησης θα τη φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς το χρέος αναμένεται να φτάσει σε ιστορικό ρεκόρ, στα 3,3 τρισ. ευρώ (2,85 τρισ. στεελίνες).