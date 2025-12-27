ΗΠΑ: 23χρονος είχε τυλίξει 25 κιλά μεθαμφεταμίνης σαν χριστουγεννιάτικα δώρα

Μια ασυνήθιστη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών αποκάλυψαν οι αρχές στο Κεντάκι, όταν αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περίπου 55 λίβρες (25 κιλά) μεθαμφεταμίνης, η οποία ήταν επιμελώς τυλιγμένη σε χριστουγεννιάτικο περιτύλιγμα, με σκοπό να περάσει απαρατήρητη.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στην περιοχή Jeffersontown, λίγο έξω από το Λούισβιλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια έρευνας για διακίνηση ουσιών.

Αστυνομικός σκύλος (K9) ειδοποίησε τους αστυνομικούς για την παρουσία παράνομων ουσιών σε όχημα Chevrolet Malibu του 2013, που οδηγούσε ο Jacob Talamantes, 23 ετών, από τη Νεμπράσκα.

Οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι ο ύποπτος επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Κατά την έρευνα στο όχημα, εντοπίστηκαν τα πακέτα μεθαμφεταμίνης, τα οποία ήταν τυλιγμένα σαν χριστουγεννιάτικα δώρα.

Police say they confiscated 55 pounds of suspected methamphetamine wrapped in Christmas paper Monday during a narcotics investigation in Jeffersontown, Kentucky, right outside of Louisville. https://t.co/2SblUwBqlu pic.twitter.com/my63Nv1wWX — ABC News (@ABC) December 26, 2025

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Talamantes φέρεται να παραδέχθηκε ότι ταξίδευε από την Αϊόβα και ότι σκόπευε να προχωρήσει σε διακίνηση των ναρκωτικών.

«Καμία συσκευασία δεν μπορεί να κρύψει τη ζημιά»

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Jeffersontown, Ρίτσαρντ Σάντερς, καταδίκασε την πράξη με δήλωσή του: «Καμία γιορτινή συσκευασία δεν μπορεί να κρύψει τη ζημιά που προκαλούν αυτά τα ναρκωτικά στις οικογένειες και τις κοινότητες. Χάρη στη συνεργασία των υπηρεσιών, αυτά τα ‘δώρα’ δεν έφτασαν ποτέ στους δρόμους».

Ο 23χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για διακίνηση ελεγχόμενης ουσίας πρώτου βαθμού, αδίκημα που θεωρείται κακούργημα βάσει της νομοθεσίας του Κεντάκι.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν η Αστυνομία του Κεντάκι και η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA). Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο κατηγορούμενος αναμένεται να παρουσιαστεί εκ νέου στο δικαστήριο την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου.

Διαβάστε επίσης