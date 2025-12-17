Συνελήφθη γυναίκα που είχε απαγάγει κορίτσι για 40 χρόνια - Νόμιζε πως ήταν η μητέρα της

Μια ιστορία που θυμίζει ταινία θρίλερ 

Δημήτρης Δρίζος

Συνελήφθη γυναίκα που είχε απαγάγει κορίτσι για 40 χρόνια - Νόμιζε πως ήταν η μητέρα της
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια γυναίκα επανενώθηκε με την οικογένειά της 40 χρόνια μετά την εξαφάνισή της, ανακαλύπτοντας ότι δεν είχε ιδέα πως ήταν θύμα απαγωγής.

Η Μισέλ Νιούτον είχε εξαφανιστεί από το Λούισβιλ του Κεντάκι σε ηλικία μόλις τριών ετών, και η μητέρα της, Ντέμπρα Νιούτον, συνελήφθη τώρα για την απαγωγή της τέσσερις δεκαετίες αργότερα.

Σήμερα 46 ετών, η Μισέλ θυμάται τη συγκλονιστική στιγμή που οι αστυνομικοί της είπαν: «Δεν είσαι αυτό που νομίζεις, είσαι ένα αγνοούμενο πρόσωπο».

Η απαγωγή πριν από 40 χρόνια

Όταν ήταν νήπιο, η Μισέλ ζούσε στο Λούισβιλ με τη μητέρα της, Ντέμπρα, και τον πατέρα της, Τζόζεφ Νιούτον, ενώ η οικογένεια σχεδίαζε να μετακομίσει στη Γεωργία. Την άνοιξη του 1983, η Ντέμπρα έφυγε ξαφνικά, παίρνοντας μαζί της την κόρη της.

Η 66χρονη σήμερα γυναίκα είχε πει στον σύζυγό της ότι μετακομίζει για να ξεκινήσει νέα δουλειά και «να ετοιμάσει ένα νέο σπίτι για την οικογένεια», σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τζέφερσον.

Αν και αρχικά κρατούσε επαφή με τον Τζόζεφ, όταν έφτασε στη Γεωργία δεν μπόρεσε να βρει πουθενά τη γυναίκα και την κόρη του.

22.jpg

Η υπόθεση παραμένει ανοικτή για δεκαετίες

Μετά την επίσημη αναφορά της εξαφάνισης, η Ντέμπρα προστέθηκε στη λίστα των 8 πιο καταζητούμενων από το FBI για απαγωγές γονέων. Οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση 17 χρόνια αργότερα, το 2000, όταν δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τον Τζόζεφ.

Πέντε χρόνια αργότερα, όταν η Μισέλ ήταν στα 20 της, αφαιρέθηκε από τις εθνικές βάσεις δεδομένων εξαφανισμένων παιδιών, καθώς η εγγραφή της και το ένταλμα θεωρήθηκαν «ανακριβή».

Η υπόθεση ξανανοίχτηκε το 2016 μετά από πιέσεις συγγενικού προσώπου, και πέρυσι το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Εκμεταλλευόμενα Παιδιά δημοσίευσε εικόνες που δείχνουν πώς μπορεί να φαίνονται σήμερα η Μισέλ και η Ντέμπρα.

Η σύλληψη και η νέα ταυτότητα

Οι εικόνες αυτές οδήγησαν σε πληροφορία στο Crimestoppers, που οδήγησε τις αρχές στη μητέρα και την κόρη, οι οποίες ζούσαν στην κομητεία Μάριον της Φλόριντα.

Η Ντέμπρα είχε αλλάξει το όνομά της σε Σάρον και είχε φτιάξει μια νέα ζωή, παντρεμένη ξανά και συνταξιοδοτούμενη στις Villages, σύμφωνα με το Fox 35. Παρά τη νέα της ταυτότητα, οι αρχές χρησιμοποίησαν DNA από την αδερφή της και βρήκαν 99,9% ταύτιση, αποδεικνύοντας ότι η «Σάρον» ήταν η γυναίκα που είχε εξαφανιστεί πριν από 40 χρόνια.

Η 66χρονη εκδόθηκε στο Κεντάκι, όπου αντιμετωπίζει βαριές ποινές για κακουργηματικές κατηγορίες. Στην πολιτεία αυτή δεν υπάρχει παραγραφή για τέτοιες απαγωγές, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να διωχθεί και να δικαστεί οποτεδήποτε.

33.jpg

Η επανένωση με την οικογένεια

Η Μισέλ έχει πλέον επανενωθεί με τον πατέρα και άλλους συγγενείς που δεν είχε δει από τότε που ήταν νήπιο. Ο Τζόζεφ περιγράφοντας τη στιγμή της επανένωσης είπε: «Δεν θα αντάλλασσα αυτή τη στιγμή με τίποτα. Ήταν σαν να τη βλέπω ξανά όταν γεννήθηκε. Ήταν σαν άγγελος».

Παρά τις πράξεις της μητέρας της, η Μισέλ δηλώνει ότι θα σταθεί και στους δύο γονείς: «Η πρόθεσή μου είναι να τους στηρίξω και τους δύο, να τους βοηθήσω να τακτοποιήσουν τα πράγματα, ώστε να επουλώσουμε όλοι τις πληγές μας. Ελπίζω να υπάρξουν συγγνώμες και να ξεκινήσει η διαδικασία της επούλωσης».

44.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: «Διαχρονικό και διακομματικό το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ»

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Επιχειρηματίας κατηγορείται για φόνο δύο μαθητριών στην Κολομβία με δηλητηριασμένα φραμπουάζ

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Αναστέλλεται η απεργία των ιδιοκτητών φορτηγών

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δήλωσε πως δεν έχει δει ποτέ τον Τιτανικό

19:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Έριχναν βοθρολύματα σε ορεινή περιοχή για τουλάχιστον έξι μήνες - Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γυναίκα που είχε απαγάγει κορίτσι για 40 χρόνια - Νόμιζε πως ήταν η μητέρα της

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Στην αντεπίθεση οι αγρότες - Κλιμάκωση κινητοποιήσεων και «όχι» στον πρωθυπουργό

19:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε δύο νεαρούς για εμπρησμούς σε ΙΧ

19:04LIFESTYLE

Το «Σόι σου»: Δεν ξαφνιαστήκαμε καθόλου με την απήχηση λένε Παπακωνσταντίνου και Ορκόπουλος

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Τροχαίο δυστύχημα με 42χρονο μοτοσυκλετιστή

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: «Τα παιδιά τα χτύπησαν», λέει μητέρα ανήλικου που ο γιος της ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μιχάλη Κατρίνη

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκράτες του Σίδνεϊ: Οι Φιλιππίνες απορρίπτουν τις εικασίες ότι έλαβαν εκπαίδευση από το Ισλαμικό Κράτος - Έβγαιναν «σπάνια» από το ξενοδοχείο και δεν δέχθηκαν επισκέψεις

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη ανάρτηση του δημοσιογράφου έπειτα από την καταγγελία σε βάρος του Νίκου Παππά: «Τα γεγονότα ότι μιλούν από μόνα τους»

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Καθηγήτρια προέβαλε επεισόδιο της σειράς «Black Mirror» στην τάξη ακατάλληλο για ανηλίκους

18:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ: Πιστώθηκαν 487,9 εκατ. σε 480.000 αγρότες

18:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Νίκολιτς: «Θα είναι μια μάχη και όχι καρναβάλι»

18:43ΚΟΣΜΟΣ

The Iceman: Ο εκτελεστής της μαφίας που πάγωνε τα θύματά του για να ξεγελά την αστυνομία - Η αληθινή ιστορία που έγινε ταινία

18:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καβάλα - Παναθηναϊκός: Τα highlights της αναμέτρησης για το Κύπελλο Ελλάδας

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στους δρόμους - Ουρές χιλιομέτρων στους κεντρικότερους οδικούς άξονες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

18:43ΚΟΣΜΟΣ

The Iceman: Ο εκτελεστής της μαφίας που πάγωνε τα θύματά του για να ξεγελά την αστυνομία - Η αληθινή ιστορία που έγινε ταινία

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: «Τα παιδιά τα χτύπησαν», λέει μητέρα ανήλικου που ο γιος της ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μιχάλη Κατρίνη

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Καθηγήτρια προέβαλε επεισόδιο της σειράς «Black Mirror» στην τάξη ακατάλληλο για ανηλίκους

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στους δρόμους - Ουρές χιλιομέτρων στους κεντρικότερους οδικούς άξονες

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γυναίκα που είχε απαγάγει κορίτσι για 40 χρόνια - Νόμιζε πως ήταν η μητέρα της

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Μητέρα μετέφερε στο νοσοκομείο νεκρό το τρίχρονο παιδί της - Ήταν σκελετωμένο

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Επικίνδυνη στιγμή σε συναυλία: Τραγουδιστής υπέστη ηλεκτροπληξία από το μικρόφωνο - Βίντεο

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Βροχές και ισχυροί άνεμοι από το Σάββατο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει τον ευρωβουλευτή Νίκο Πάππα έπειτα από καταγγελία για ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζήτησε από τον Πούτιν να πάρει πίσω τους S-400

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό από το Σάββατο - Έρχονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τα Χριστούγεννα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε βίντεο με τον Λαζαρίδη και τον Μυλωνάκη να συνομιλούν σε διακοπή της Εξεταστικής

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δημοσιογράφος την κατηγορεί ότι την αποκάλεσε «απατεώνισσα»

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ