Συνελήφθη γυναίκα που είχε απαγάγει κορίτσι για 40 χρόνια - Νόμιζε πως ήταν η μητέρα της

Μια γυναίκα επανενώθηκε με την οικογένειά της 40 χρόνια μετά την εξαφάνισή της, ανακαλύπτοντας ότι δεν είχε ιδέα πως ήταν θύμα απαγωγής.

Η Μισέλ Νιούτον είχε εξαφανιστεί από το Λούισβιλ του Κεντάκι σε ηλικία μόλις τριών ετών, και η μητέρα της, Ντέμπρα Νιούτον, συνελήφθη τώρα για την απαγωγή της τέσσερις δεκαετίες αργότερα.

Σήμερα 46 ετών, η Μισέλ θυμάται τη συγκλονιστική στιγμή που οι αστυνομικοί της είπαν: «Δεν είσαι αυτό που νομίζεις, είσαι ένα αγνοούμενο πρόσωπο».

Η απαγωγή πριν από 40 χρόνια

Όταν ήταν νήπιο, η Μισέλ ζούσε στο Λούισβιλ με τη μητέρα της, Ντέμπρα, και τον πατέρα της, Τζόζεφ Νιούτον, ενώ η οικογένεια σχεδίαζε να μετακομίσει στη Γεωργία. Την άνοιξη του 1983, η Ντέμπρα έφυγε ξαφνικά, παίρνοντας μαζί της την κόρη της.

Η 66χρονη σήμερα γυναίκα είχε πει στον σύζυγό της ότι μετακομίζει για να ξεκινήσει νέα δουλειά και «να ετοιμάσει ένα νέο σπίτι για την οικογένεια», σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τζέφερσον.

Αν και αρχικά κρατούσε επαφή με τον Τζόζεφ, όταν έφτασε στη Γεωργία δεν μπόρεσε να βρει πουθενά τη γυναίκα και την κόρη του.

Η υπόθεση παραμένει ανοικτή για δεκαετίες

Μετά την επίσημη αναφορά της εξαφάνισης, η Ντέμπρα προστέθηκε στη λίστα των 8 πιο καταζητούμενων από το FBI για απαγωγές γονέων. Οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση 17 χρόνια αργότερα, το 2000, όταν δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τον Τζόζεφ.

Πέντε χρόνια αργότερα, όταν η Μισέλ ήταν στα 20 της, αφαιρέθηκε από τις εθνικές βάσεις δεδομένων εξαφανισμένων παιδιών, καθώς η εγγραφή της και το ένταλμα θεωρήθηκαν «ανακριβή».

Η υπόθεση ξανανοίχτηκε το 2016 μετά από πιέσεις συγγενικού προσώπου, και πέρυσι το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Εκμεταλλευόμενα Παιδιά δημοσίευσε εικόνες που δείχνουν πώς μπορεί να φαίνονται σήμερα η Μισέλ και η Ντέμπρα.

Η σύλληψη και η νέα ταυτότητα

Οι εικόνες αυτές οδήγησαν σε πληροφορία στο Crimestoppers, που οδήγησε τις αρχές στη μητέρα και την κόρη, οι οποίες ζούσαν στην κομητεία Μάριον της Φλόριντα.

Η Ντέμπρα είχε αλλάξει το όνομά της σε Σάρον και είχε φτιάξει μια νέα ζωή, παντρεμένη ξανά και συνταξιοδοτούμενη στις Villages, σύμφωνα με το Fox 35. Παρά τη νέα της ταυτότητα, οι αρχές χρησιμοποίησαν DNA από την αδερφή της και βρήκαν 99,9% ταύτιση, αποδεικνύοντας ότι η «Σάρον» ήταν η γυναίκα που είχε εξαφανιστεί πριν από 40 χρόνια.

Η 66χρονη εκδόθηκε στο Κεντάκι, όπου αντιμετωπίζει βαριές ποινές για κακουργηματικές κατηγορίες. Στην πολιτεία αυτή δεν υπάρχει παραγραφή για τέτοιες απαγωγές, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να διωχθεί και να δικαστεί οποτεδήποτε.

Η επανένωση με την οικογένεια

Η Μισέλ έχει πλέον επανενωθεί με τον πατέρα και άλλους συγγενείς που δεν είχε δει από τότε που ήταν νήπιο. Ο Τζόζεφ περιγράφοντας τη στιγμή της επανένωσης είπε: «Δεν θα αντάλλασσα αυτή τη στιγμή με τίποτα. Ήταν σαν να τη βλέπω ξανά όταν γεννήθηκε. Ήταν σαν άγγελος».

Παρά τις πράξεις της μητέρας της, η Μισέλ δηλώνει ότι θα σταθεί και στους δύο γονείς: «Η πρόθεσή μου είναι να τους στηρίξω και τους δύο, να τους βοηθήσω να τακτοποιήσουν τα πράγματα, ώστε να επουλώσουμε όλοι τις πληγές μας. Ελπίζω να υπάρξουν συγγνώμες και να ξεκινήσει η διαδικασία της επούλωσης».