Politico: Το σχέδιο της Λεπέν για να συμμετέχει σε πρόωρες εκλογές παρά τη δικαστική απαγόρευση

Με τη Γαλλία σε πολιτικό αναβρασμό και σε οικονομικές «συμπληγάδες», την κυβέρνηση Μπαϊρού υπό κατάρρευση, και την πιθανότητα πρόωρων εκλογών να εξετάζεται από τον Εμανουέλ Μακρόν, το επιτελείο της Μαρίν Λεπέν προσπαθεί να εκμεταλλευθεί τον χρονισμό των εξελίξεων προκειμένου να μπορέσει να συμμετέχει σε αυτές, παρά την καταδίκη που της στέρησε αυτό το δικαίωμα.

Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα σενάριο που μπορεί να την οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό βασίζεται στην έφεση που η ίδια έχει καταθέσει κατά της πρωτόδικης απόφασης, που βγήκε τον Μάρτιο, με την εκδίκαση να αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα και την απόφαση να τοποθετείται το καλοκαίρι του 2026.

Μέρος του επιτελείου της προέδρου της «Εθνικής Συσπείρωσης» ελπίζει ότι η δικαιοσύνη θα άρει την απαγόρευση ώστε να μπορέσει να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Ωστόσο εάν υπάρξουν πρόωρες εκλογές μετά από μια πτώση της διακυβέρνησης Μπαϊρού, το σημείο αυτό είναι πολύ ... μακρινό.

Η στρατηγική της Λεπέν

Η Λεπέν έχει δεσμευθεί ήδη από τον Ιούλιο ότι θα βρίσκεται στην κάλπη σε κάθε νέα εκλογική αναμέτρηση, παρά τα νομικά εμπόδια. Σύμφωνα με στελέχη του κόμματος, δεν εξετάζεται αντικαταστασή της. Το σχέδιο της περιλαμβάνει την κατάθεση υποψηφιότητας στην εκλογική της περιφέρεια, γνωρίζοντας ότι αυτή θα απορριφθεί. Στη συνέχεια, όμως, θα γίνει προσφυγή σε διοικητικό δικαστήριο και, εφόσον χρειαστεί, στο Συνταγματικό Δικαστήριο, με την ελπίδα ότι η διαδικασία θα κινηθεί ταχύτατα.

Δεν συμφωνούν όλοι

Σύμφωνα πάντως με το Politico, πηγές που έχουν γνώση των διαδικασιών εκτιμούν ότι η απόφαση θα απαιτούσε τουλάχιστον έξι μήνες, γεγονός που καθιστά πρακτικά αδύνατη τη συμμετοχή της σε πρόωρες εκλογές. Παρά ταύτα, νομικοί σύμβουλοι της Λεπέν υποστηρίζουν ότι υπάρχουν προηγούμενα τα οποία δείχνουν πως η δικαιοσύνη μπορεί να κινηθεί με ταχύτερους ρυθμούς. Επικαλούνται μάλιστα υπόθεση του 2017, που έδωσε τη δυνατότητα στο κόμμα του Μακρόν να προχωρήσει σε εκλογική συμμετοχή λίγο μετά την νίκη του στις προεδρικές εκλογές. Άλλες δικαστικές πηγές, ωστόσο, απορρίπτουν τη σύγκριση ως άστοχη.

