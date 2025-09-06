Μετά τη Γαλλία η Γερμανία: Σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης του Βερολίνου σε περίπτωση πολέμου

Η Γερουσία ενέκρινε ένα έγγραφο που προβλέπει έως και 100 τραυματίες στρατιώτες ανά ημέρα ανά εγκατάσταση

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Μετά τη Γαλλία η Γερμανία: Σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης του Βερολίνου σε περίπτωση πολέμου

 Η Γερμανία, όπως και η Γαλλία, εργάζεται επίσης πάνω σε ένα πρόγραμμα προετοιμασίας για την υγειονομική περίθαλψη σε καιρό πολέμου

Πριν από λίγες μέρες αποκαλύφθηκε ότι τα γαλλικά νοσοκομεία έλαβαν εντολή να είναι έτοιμα για πόλεμο στην Ευρώπη.

Τώρα ήρθε η σειρά της Γερμανίας. Η Γερμανία, όπως και η Γαλλία, εργάζεται επίσης πάνω σε ένα πρόγραμμα προετοιμασίας για την υγειονομική περίθαλψη σε καιρό πολέμου. Στη γερμανική πρωτεύουσα, η Γερουσία παρουσίασε ένα «Σχέδιο-Πλαίσιο για την Πολιτική Άμυνα των Νοσοκομείων».

Το έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς τα μέτρα που θα ληφθούν σε περίπτωση σύγκρουσης σε ευρωπαϊκό έδαφος. Περιλαμβάνει όχι μόνο την οργάνωση της υποδοχής τραυματιών στρατιωτών, αλλά και την πρόβλεψη ακραίων καταστάσεων, όπως η καταστροφή κτιρίων , οι μάχες στους δρόμους της πρωτεύουσας ή ακόμη και η εκκένωση ολόκληρης της πόλης .

Ποιος είναι ο στόχος

Οι αρχές εξηγούν ότι ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η συνέχεια της περίθαλψης ακόμη και σε εξαιρετικές περιστάσεις, διατηρώντας την βασική ιατρική περίθαλψη για τον άμαχο πληθυσμό. Ταυτόχρονα, κάθε νοσοκομείο μπορεί να φιλοξενήσει έως και εκατό τραυματίες στρατιώτες την ημέρα. Αυτή η στρατηγική είναι σύμφωνη με τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Το Βερολίνο θα μπορούσε, στην πραγματικότητα, να γίνει ένας κόμβος υλικοτεχνικής υποστήριξης και υγειονομικής περίθαλψης για το Ανατολικό Μέτωπο.

Το σχέδιο: νέες κλίνες και ταχύτερες διαδρομές έκτακτης ανάγκης

Το σχέδιο, το οποίο περιέγραψε η γερουσιαστής για την υγεία Ina Czyborra, σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Bundeswehr, τον γερμανικό στρατό. Τα πολιτικά νοσοκομεία θα έπρεπε να παρέχουν όχι μόνο κρεβάτια αλλά και γρήγορες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, με προσωπικό εκπαιδευμένο να διαχειρίζεται τραύματα πολέμου , ακρωτηριασμούς και τραυματισμούς από εκρήξεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η γερμανική πρωτεύουσα θα γινόταν ένα είδος στρατιωτικού και υγειονομικού κέντρου που θα εξυπηρετούσε την Ατλαντική Συμμαχία. Θα ήταν σε θέση να διανέμει υλικά, εξοπλισμό και, πάνω απ 'όλα, στρατιώτες που θα έφταναν από το μέτωπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτός ο κόμβος εντοπίστηκε ακριβώς στα ανατολικά σύνορα, απέναντι από τη Ρωσία, όπου οι εντάσεις παραμένουν υψηλές και το γεωπολιτικό τοπίο χαρακτηρίζεται από τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Πριν από λίγες μέρες, η περίπτωση της Γαλλίας

Κι αυτό συμβαίνει ενώ στη Γαλλία, το υπουργείο Υγείας έστειλε εγκύκλιο στις περιφερειακές υπηρεσίες ζητώντας τους να δημιουργήσουν προσωρινές εγκαταστάσεις και να προετοιμαστούν για να δεχθούν έως και 100 ασθενείς την ημέρα για δύο συνεχόμενους μήνες.

Ωστόσο στη Γερμανία το μοντέλο βασίζεται σε μια ακόμη ευρύτερη έννοια, με σενάρια που επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των πόλεων. Οι προσομοιώσεις περιλαμβάνουν όχι μόνο μια μαζική εισροή τραυματιών στρατιωτών, αλλά και την ανάγκη εκκένωσης ολόκληρων συνοικιών για να επιτραπεί στις ένοπλες δυνάμεις να παρέμβουν και να διασφαλίσουν τη επιχειρησιακή συνέχεια των νοσοκομείων που επέζησαν από τους βομβαρδισμούς. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα από τα βασικά σημεία του σχεδίου είναι η κατασκευή ενός διασυνδεδεμένου δικτύου έκτακτης ανάγκης ικανού να ανακατανείμει γρήγορα τους ασθενείς μεταξύ των διαφόρων εγκαταστάσεων. Αυτό σημαίνει επίσης αναθεώρηση της εφοδιαστικής: μεταφορές, επικοινωνίες και αποθήκευση φαρμάκων και ιατρικών συσκευών.

